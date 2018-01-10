小S进组《流星花园》 自信挑战“贵妇”角色

小S在电视剧《流星花园》中饰演道明寺的姐姐，独立坚强的“贵妇”道明庄，是弟弟道明寺最亲近的亲人。而对小S来说，此次诠释这样一个端庄“贵妇”形象的女性，也是全新的挑战。

1月10日，电视剧《流星花园》片方公布了一支2017年12月小S进组的花絮特辑。为欢迎小S进组，监制柴智屏和剧中F4的扮演者王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽均亲自到场迎接，小S更是一见面就向大家送上热情拥抱。

小S与《流星花园》剧组

对于出演新版《流星花园》，小S大放豪言称：“那时候我就觉得说那个角色（01版《流星花园》中的杉菜）应该是属于我的”，还直言这是第一次演女配角，引得身后的四位新人演员惊叹不已。小S还在花絮中回应曾调侃自己“演妈妈还是姐姐”的网友。在与F4见面后，小S也来到片场与杉菜的饰演者沈月亲切打招呼，现场气氛十分欢乐。

小S将演道明寺的姐姐

小S在电视剧《流星花园》中饰演道明寺的姐姐，独立坚强的“贵妇”道明庄，是弟弟道明寺最亲近的亲人。而对一向性格外放、独具个人特色的小S来说，此次诠释这样一个端庄“贵妇”形象的女性，也是全新的挑战。

小S与监制

新版《流星花园》F4扮演者王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽平均年龄21岁，平均身高185厘米，被称为最年轻也是最高的F4成员。而在近来“小美好”大火的沈月，则在剧中饰演杉菜，真实可爱的她和杉菜的性格也十分相符。

《流星花园》预计将于2018年暑期与观众见面。

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