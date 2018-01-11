胡歌这几部剧都在带娃，可以开幼儿园了

《天外飞仙》董永与七仙女的故事注定是个悲剧，七仙女最终还是不得不走了，留下憨厚老实的董永抱着小地瓜天天等他娘回来。

文章原标题：胡歌这几部剧不是独自带娃就是帮别人带娃，老胡可以开幼儿园了

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胡歌

胡歌出道以来，创造了一个又一个经典，而且胡歌主演的很多古装剧都是以悲剧结尾，但是盘点一下，很多剧不仅让人悲痛，而且让人头疼，老胡跳进了带娃的坑里，不是独自带娃就是帮别人带娃，敢情这几部剧加起来都可以开个幼儿园了。

《仙剑奇侠传1》

《仙剑奇侠传1》当年那个明媚阳光的少年和略带婴儿肥炸着绿发带的小姑娘让多少人怀念。可惜了结局，灵儿死了，两个挚爱都离他而去，李逍遥独自带着孩子生存。

《天外飞仙》

《天外飞仙》董永与七仙女的故事注定是个悲剧，七仙女最终还是不得不走了，留下憨厚老实的董永抱着小地瓜天天等他娘回来。

《轩辕剑》

《轩辕剑》中宇文拓与宁珂历经千辛万苦重重波折终于在一起了，没想到最终宁珂变成老鹰飞走了，留下老胡一个人带娃，老胡这都是什么命啊。

《生活启示录》

《生活启示录》这部剧终于不是悲剧了，可惜老胡这带娃的命依然没有改善，而且是带别人的娃，于小强与鲍家明终于在一起了，顺带养着于小强与前夫的孩子，看剧中，老胡带娃终于带出经验了，有模有样的。

胡歌

《风中传奇》这部剧现在看来有点奇葩，本来女主喜欢你的时候，你一直隐忍，等女主喜欢上别人了，你才想出手早就晚八百年了，这部剧依然摆脱不了带娃的命运，而且是帮情敌带娃。

吴磊

《琅琊榜》这部剧中的小飞流虽说不是梅长苏的孩子，但是梅长苏把飞流当场自己的孩子一样面面俱到的照顾。再加上飞流这卖萌的可爱劲儿，真是让人不喜欢都不行。

扒了这么多，作为胡椒一员，希望老胡能早日脱单，有一个小小胡也不错。

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