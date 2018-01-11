刘国梁宣布教练生涯退役 赛场再无"不懂球的胖子"

在这则微博下面，刘国梁评论道：“我当队员时你就跑（乒乓球），我转教练了你还跑，我教练都退役了，你还在跑，看来在乒乓球的路上真跑不过你啊……”

刘国梁评论央视记者

央视记者李武军在微博上写下生日祝福。刘国梁评论道：“我当队员时你就跑（乒乓球），我转教练了你还跑，我教练都退役了，你还在跑，看来在乒乓球的路上真跑不过你啊……” 图片来源：李武军微博截图

中新网北京1月11日电（王禹）昨日，前中国乒乓球队总教练刘国梁迎来42岁生日。在央视记者李武军发布的生日祝福微博中，刘国梁亲承自己的教练生涯已经退役。刘国梁在球员时期便成为乒乓球大满贯冠军，转型做教练后，又带领中国乒乓球队在国际赛场上获得荣誉无数。

1991年，16岁的刘国梁被破格入选国家乒乓球队。1993年第42届世乒赛，刘国梁参赛并收获男团亚军以及男双季军。1995年天津世乒赛是刘国梁的成名之战，当时19岁的他在男单决赛中与孔令辉相遇，刘国梁最终获得男单亚军，不过当时刘国梁在男双以及男团比赛中夺冠。

1996年亚特兰大奥运会，刘国梁收获男双金牌和男单金牌。当年他还获得了第17届世界杯男子单打冠军。1999年荷兰世乒赛男单决赛，刘国梁战胜19岁的马琳，成就了个人职业生涯的大满贯梦想，他也成为中国男乒的第一位大满贯球员。

刘国梁指导许昕

资料图：2016里约奥运男子乒乓球团体赛决赛举行，许昕迎战日本队员水谷隼。图为刘国梁（左）场边指导许昕。中新网记者 盛佳鹏 摄

2000年悉尼奥运会乒乓球男单半决赛，刘国梁输给瓦尔德内尔。男双决赛，王励勤/闫森战胜双子星组合刘国梁/孔令辉夺冠，这场比赛被誉为史上最经典的男双比赛之一。

2002年刘国梁选择退役，并出任中国国家乒乓球队男队教练。2003年6月23日，刘国梁出任中国国家乒乓球队男队教研组组长兼男队总教练。当时德国金童波尔世界排名第一，瑞典传奇瓦尔德内尔还在打，刘国梁上任后面临严峻的挑战，主要就是怎么对付欧洲对手。

2004年雅典奥运会前，刘国梁将两度被退回省队的陈玘招到国家队，并最后时刻放弃使用还没退役的孔令辉，让20岁的年轻小将出战雅典奥运会单打。最终王皓在雅典奥运会男单决赛中意外输给韩国的柳承敏，这是刘国梁14年执教生涯里在奥运赛场上吃过的唯一一次败仗。

资料图：刘国梁。 中新社记者 卞正锋 摄

2008年奥运会在北京举行，作为国球的乒乓球承担着争夺金牌的重任。最终刘国梁率领中国男子乒乓球队夺得北京奥运会男子乒乓球团体赛冠军和男单冠、亚、季军。并在一年后的横滨世乒赛，再次包揽男单、男双冠亚军。

伦敦奥运会周期，刘国梁从2010年上半年莫斯科世乒赛起就开始给张继科大赛出场的机会。到2012年伦敦奥运会张继科男单夺冠，张继科上演了445天拿下大满贯的奇迹，其中刘国梁也扮演相当重要的角色。2012年伦敦奥运会，中国乒乓球队再次包揽四金。

2013年，刘国梁正式出任中国乒乓球队总教练兼男队教练。

2015年苏州世乒赛期间，蔡振华曾公开表示：“我认为现在的中国队是最强的时期。刘国梁刚上来做教练的时候，我就跟他说过，一定要超过我。祖国越来越强盛，中国乒乓球队的发展会越来越好，他必须要比我做得好。”实际上刘国梁也用实际行动和成绩，回馈了恩师蔡振华的信任。

2016里约奥运男子乒乓球团体赛决赛

资料图：2016里约奥运男子乒乓球团体赛决赛，中国队最终以总比分3：1的成绩战胜日本队获得冠军。中新网记者 盛佳鹏 摄

2016年上半年的吉隆坡世乒赛，刘国梁带队顺利拿到男团和女团冠军。但赛后在接受央视采访时，刘国梁流露出想在里约奥运会后卸任的想法。里约奥运会，中国乒乓球队实现了连续三届奥运会包揽四金的辉煌业绩，马龙成为国乒新的男单大满贯冠军。

里约奥运会期间，台湾网友的一句玩笑话“张继科后面那个胖子是官员吗？全场好像就他不懂球。”直接将刘国梁推上了“网红”宝座。对于莫名其妙多了一个“不懂球的胖子”称号，他也表示：“很好笑，而且我很开心。”

去年4月6日中国乒协正式公布东京奥运周期国乒教练组名单，刘国梁继续出任总教练一职，马龙的主管教练秦志戬出任男队主教练。这次刘国梁没有选择继续竞聘总教练男队主教练，他说：“人在每一个周期和每一个年龄段就要做不同的尝试和挑战，选择不再竞聘男队主教练和国家队的战略布局以及自己的个人规划都有一定关系。”

然而就在刘国梁率领队伍出征杜塞尔多夫世乒赛并再次取得大捷，丁宁、马龙分别卫冕女单和男单冠军不久后，中国乒乓球协会发布消息，经中国乒乓球协会代表大会常务委员会讨论决定，刘国梁将担任中国乒乓球协会副主席，不再担任国乒总教练。

资料图：里约奥运会，刘国梁亲吻弟子马龙成经典一幕。中新网记者 盛佳鹏 摄

尽管离开中国乒乓球队一线，刘国梁却一如既往地关注国乒。天津全运会时，就有他一边吃饭一边通过手机观看乒乓球比赛的照片爆出。刘国梁也曾公开表示，自己永远不会远离国乒，会以自己的方式继续关注国乒。

昨天，刘国梁迎来42岁生日，央视乒乓球专项记者李武军在微博上晒出和刘国梁工作上的合照，并写下生日祝福。在这则微博下面，刘国梁评论道：“我当队员时你就跑（乒乓球），我转教练了你还跑，我教练都退役了，你还在跑，看来在乒乓球的路上真跑不过你啊……”

刘国梁的这一番话，无异于为自己的教练生涯亲自画上句号，他的离开也意味着中国乒乓球一个时代的完结。如今的国乒在经历了2017年下半年世界杯、德国公开赛两度惨遭德国双雄击败，无缘冠军的低谷阶段，又面临国际乒联的重重改革压力，2018年，中国乒乓球队仍面临诸多的严峻挑战。（完）

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