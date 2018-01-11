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男友李川生日娄艺潇送祝福 不忘配爱心甜蜜感十足

2018年01月11日 14:33 新浪娱乐
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1月11日是娄艺潇男友李川的生日，娄艺潇于1时11分发博“生日快乐”并配了个心的表情送上祝福，而在上个月娄艺潇生日时，李川也发了同样格式的文字。

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　　新浪娱乐讯 1月11日是娄艺潇[微博]男友李川的生日，娄艺潇于1时11分发博“生日快乐”并配了个心的表情送上祝福，而在上个月娄艺潇生日时，李川也发了同样格式的文字。

　　粉丝评论道“祝福你们哦”“谢谢潇潇姐的祝福，川哥生日快乐”。（新娱）

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标签: 娄艺潇李川生日男友爱心

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