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哈里王子未婚妻遵从皇室传统 删除所有社交账号

2018年01月11日 16:06 新浪娱乐
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肯辛顿宫的发言人对媒体确认了此消息：”马克尔十分感激过去曾经关注自己社交媒体的所有人，但她已经很长时间没有登录这些账号了”。

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梅格涵·马克尔梅格涵·马克尔

　　新浪娱乐讯 据国外媒体报道，在本周二和哈里王子进行第二次公开活动后，梅格涵·马克尔（Meghan Markle）的所有社交媒体账号随即被网民发现已经”不存在”。看来这个时候终于来了——这位即将加入皇室的准新娘将不再活跃于网络世界。

　　肯辛顿宫的发言人对媒体确认了此消息：”马克尔十分感激过去曾经关注自己社交媒体的所有人，但她已经很长时间没有登录这些账号了”。马克尔曾是一个活跃的社交媒体使用者，而在2016年公开了与哈里王子的恋情后，她的粉丝数也一度疯长。但是想继续关注马克尔动态的人也不用伤心，因为肯辛顿宫拥有自己的官方账号，可以看到马克尔和哈里王子的所有最新动态。

　　她的这个举动其实早已被媒体预料——英国皇室有个不成文的规定，皇室成员必须关闭所有的社交媒体账号。虽然近年来，皇室也开始逐渐使用社交媒体和民众交流——当然以官方的名义。肯辛顿宫，克拉伦斯之屋，乃至皇室自己都在主要社交媒体平台拥有官方账号，用来更新和分享皇室成员的最新动态。正是在这些官方平台上，乔治王子和夏洛特公主的出生等重大新闻被最早宣布，而就在昨天，这些账号也放出了夏洛特公主第一天上预备学校的独家照片。

　　但是相对个人而言，没有任何一位资深皇室成员拥有私人的社交媒体账号，所以马克尔关闭账号似乎成了必然选择，不然这会非常影响她融入这个古老的家庭。马克尔从去年开始就鲜少更新社交媒体了，她的最后一条内容还是去年4月更新的。

　　在关闭账号的当天，马克尔和哈里王子还去了布里斯顿的一家社区电台，帮助孩子们提高媒体技巧。当天街道两旁有几百人在围观欢迎这对皇家情侣，这也是自二人宣布订婚后的第二次公开出访。

　　马克尔和哈里王子将于今年5月19日在温莎城堡完婚。 （球菌/文）

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标签: 马克尔哈里王子皇室传统未婚妻社交账号

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