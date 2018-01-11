男星长发造型鹿晗上热搜，陈晓增魅力，陈坤却这样？

原标题：男星长发造型，鹿晗上热搜，陈晓魅力大增，陈坤却这样？
文 | 绯公子
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明星对于造型的热衷，就像网购少年对于双十一的喜爱的一样，大浪潮一定要赶上，要不然就落伍了。
去年最火的哪吒头，众多女明星几乎都尝试了。
在改变造型的方式上，发型应该是最立竿见影的一种了。
最近女神许玮甯就换了发型。
原本的性感女神变成了现在有点厚重的齐刘海。
讲真，还是喜欢她原来的造型，分分钟大片的既视感。
除了女明星，其实男明星也很爱换发型。
为了新综艺准备的鹿晗，小脏辫扎起来，立马就是上热搜。
话说，这个发型，你们喜欢吗？
对于男星来说，头发的长短是最明显的改变了。
很多男星也尝试了长发的造型。
之前陈坤出现在机场的照片，真真的一点也没认出来。
还有点像王菲。
最初他长发的造型是在《寻龙诀》里，有一点颓废，沧桑大叔范。
现在变成了日系美男。
周一围，自从上了《演员的诞生》之后就有点开始走红了。
出现在《声临其境》现场的他，也是长发造型，扎了个小啾啾，也是帅气的很。
易烊千玺，也尝试过长发造型哦。
很不一样的感觉，忧郁男神。
比短发的时候更有味道，也更成熟。
说到长发造型，必须提到陈晓。
当时真的是被他惊艳到了，特别帅气。
有种妖娆的时尚感，再加上小胡子，雅痞范十足。
许魏洲的这款长发，和易烊千玺有异曲同工之妙。
他虽然没有什么热播剧，但是代言超火的，世界级奢侈品牌都找他代言。
粉丝购买力也是一等一的强悍。
盛一伦也尝试过这种发型。
狗啃的刘海，怪异的感觉。
最奇特的就是国民岳父，韩寒[微博]了。
一种菜市场大妈的既视感。
可能这就是自我认知里，认为最帅的那一种了。
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