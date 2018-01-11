男星长发造型鹿晗上热搜，陈晓增魅力，陈坤却这样？

明星对于造型的热衷，就像网购少年对于双十一的喜爱的一样，大浪潮一定要赶上，要不然就落伍了。为了新综艺准备的鹿晗，小脏辫扎起来，立马就是上热搜。

原标题：男星长发造型，鹿晗上热搜，陈晓魅力大增，陈坤却这样？

文 | 绯公子

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明星对于造型的热衷，就像网购少年对于双十一的喜爱的一样，大浪潮一定要赶上，要不然就落伍了。

胡一天

去年最火的哪吒头，众多女明星几乎都尝试了。

哪吒头

在改变造型的方式上，发型应该是最立竿见影的一种了。

宁静

最近女神许玮甯就换了发型。

许玮甯

原本的性感女神变成了现在有点厚重的齐刘海。

齐刘海

讲真，还是喜欢她原来的造型，分分钟大片的既视感。

曾经的发型

除了女明星，其实男明星也很爱换发型。

为了新综艺准备的鹿晗，小脏辫扎起来，立马就是上热搜。

鹿晗上热搜

话说，这个发型，你们喜欢吗？

小脏辫

对于男星来说，头发的长短是最明显的改变了。

很多男星也尝试了长发的造型。

郑伊健

之前陈坤出现在机场的照片，真真的一点也没认出来。

陈坤

还有点像王菲。

长发陈坤

最初他长发的造型是在《寻龙诀》里，有一点颓废，沧桑大叔范。

沧桑大叔

现在变成了日系美男。

日系美男

周一围，自从上了《演员的诞生》之后就有点开始走红了。

周一围

出现在《声临其境》现场的他，也是长发造型，扎了个小啾啾，也是帅气的很。

有个小啾啾

易烊千玺，也尝试过长发造型哦。

易烊千玺

很不一样的感觉，忧郁男神。

气质忧郁

比短发的时候更有味道，也更成熟。

更成熟

说到长发造型，必须提到陈晓。

陈晓

当时真的是被他惊艳到了，特别帅气。

实力惊艳

有种妖娆的时尚感，再加上小胡子，雅痞范十足。

雅痞范儿

许魏洲的这款长发，和易烊千玺有异曲同工之妙。

许魏洲

他虽然没有什么热播剧，但是代言超火的，世界级奢侈品牌都找他代言。

粉丝购买力也是一等一的强悍。

各种奢侈品代言

盛一伦也尝试过这种发型。

盛一伦

狗啃的刘海，怪异的感觉。

够坑的刘海

最奇特的就是国民岳父，韩寒[微博]了。

韩寒

一种菜市场大妈的既视感。

市场大妈既视感

可能这就是自我认知里，认为最帅的那一种了。

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