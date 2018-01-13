王俊凯侧颜勾勒成剪影 少年心性欲与东方明珠比高

王俊凯站在窗前，日光将他清隽的侧颜勾勒成黑色剪影，他的对面就是大名鼎鼎的上海东方明珠塔。

王俊凯欲与东方明珠塔比高

王俊凯欲与东方明珠塔比高

新浪娱乐讯 1月12日，王俊凯[微博]更新微博，称：“比比谁高？”晒出一组照片，配了一个调皮笑的表情。

照片中王俊凯站在窗前，日光将他清隽的侧颜勾勒成黑色剪影，他的对面就是大名鼎鼎的上海东方明珠塔。这番“欲与天公试比高”的雄心壮志，令大批粉丝哭笑不得，纷纷哄道：“你最高啦！”

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