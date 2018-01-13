移动客户端

王俊凯侧颜勾勒成剪影 少年心性欲与东方明珠比高

2018年01月13日 01:57 新浪娱乐
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

王俊凯站在窗前，日光将他清隽的侧颜勾勒成黑色剪影，他的对面就是大名鼎鼎的上海东方明珠塔。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
王俊凯欲与东方明珠塔比高王俊凯欲与东方明珠塔比高
王俊凯欲与东方明珠塔比高王俊凯欲与东方明珠塔比高

　　新浪娱乐讯 1月12日，王俊凯[微博]更新微博，称：“比比谁高？”晒出一组照片，配了一个调皮笑的表情。

　　照片中王俊凯站在窗前，日光将他清隽的侧颜勾勒成黑色剪影，他的对面就是大名鼎鼎的上海东方明珠塔。这番“欲与天公试比高”的雄心壮志，令大批粉丝哭笑不得，纷纷哄道：“你最高啦！”

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 王俊凯比高东方明珠剪影东方明珠塔

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

女总裁去相亲，谁料相亲对象竟然是心上人下属穷小子

[详细]
2017年12月24日 05:10
相亲 对象 竟然 穷小子 心上人

家庭情感喜剧：老公突然带老婆开房浪漫，老婆知道原因后被揍惨了

[详细]
2017年12月24日 20:04
老婆 家庭 老公 喜剧 情感

防火防盗防闺蜜这话绝对是真理，最重要的是闺蜜还长的这么漂亮啊

《回家的诱惑》[详细]
2018年01月10日 18:52
闺蜜 漂亮 绝对 最重要的 真理

青梅竹马女孩遭小伙抛弃，小三揭穿渣男阴暗面！涂磊看呆了

[详细]
2017年12月28日 12:56
涂磊 阴暗面 女孩 小伙 渣男

渣男将怀孕老婆推倒在桌角上，老婆腹痛起不来却被骂：再装像点

回家的诱惑 推倒老婆[详细]
2018年01月02日 18:47
老婆 桌角 渣男 回家的诱惑 腹痛