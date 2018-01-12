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成年龄最小的受邀艺人 易烊千玺将赴格莱美颁奖盛典

2018年01月12日 07:15 新浪看点
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易烊千玺一直前行在越来越国际化的道路上，而这次的格莱美之行，对兼顾歌手身份的他而言无疑会是又一次音乐上的进阶。

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　　文章来源微信公众号： 烂片呢神吐槽  

　　1月10日，格莱美中国及动感101电台官方共同宣布：将邀请易烊千玺前往第60届格莱美颁奖典礼现场，此次17岁的易烊千玺作为格莱美颁奖典礼年纪最小的中国艺人，同时他也是格莱美中国唯一邀请的艺人。格莱美奖作为音乐界的至高奖项，代表了当下流行音乐的最高水平，每年都会吸引和邀请全球唱片界专业人士到场。

　　易烊千玺受邀第60届格莱美

　　此前，易烊千玺不仅以出色的舞蹈功底获得高认知度，他迈向国际的决心也早有势头：今年5月，易烊千玺因超群的国际影响力被邀请担任丹麦旅游形象代言人；此后，因为一直以来展现的正能量青春偶像形象，易烊千玺受邀前往瑞士世界卫生组织总部参会，随后被任命为世界卫生组织中国健康特使；由易烊千玺合作迈克尔杰克逊原班幕后团队打造的首支英文单曲《Nothing to Lose》，一经上线便迅速斩获各大音乐榜单一位，备受好评；在他十七岁生日当天，adidas neo宣布由易烊千玺担任首位全球青年创意官。

格莱美邀请函格莱美邀请函

　　易烊千玺格莱美邀请函

　　不难看出，易烊千玺一直前行在越来越国际化的道路上，而这次的格莱美之行，对兼顾歌手身份的他而言无疑会是又一次音乐上的进阶。第60届格莱美颁奖典礼将于北京时间1月29日上午在纽约举办，也期待易烊千玺在这次的进阶之行后，会有更成熟、个性的音乐作品与观众见面。

易烊千玺易烊千玺

　　易烊千玺舞台王者

国际范儿国际范儿

　　易烊千玺国际范儿

舞姿酷帅舞姿酷帅

　　易烊千玺舞姿酷帅

易烊千玺易烊千玺

　　易烊千玺苏音开唱曲风国际化

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标签: 易烊千玺格莱美世界卫生组织艺人颁奖典礼

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