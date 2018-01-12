陈赫张子萱晒孩子秀幸福，该不该祝福他们

至今，陈赫都是各大综艺的常客，反对他的声音越来越少。吃瓜群众也逐渐被新的更劲爆的娱乐新闻淹没，对这件事的记忆也注定越来越模糊。

原标题：陈赫张子萱双双晒孩子秀幸福，该不该祝福他们

文章来源微信公众： 深度八卦

昨天陈赫在微博上晒出了女儿戴着墨镜的侧面照，打趣说“社会我安姐”。他女儿的大名尚未公开，大家也只知道她的英文名是Anan。

陈赫

陈赫还在评论区学起了邓超自发自评，把评论区当成博文的补充说明。还有粉丝迫不及待的帮他立起“好爸爸”人设，成了高赞。

评论

半年前张子萱第一次暗戳戳秀恩爱，感谢陈赫这个“背后的摄影师”时，我们就预言过，这是他们对舆论的试水，不久之后定会更加大胆，还必定要带着“好父亲”，“好妈妈”的人设。如今看来，和预想的完全吻合。

张子萱

去张子萱的微博看就会发现，她晒女儿的次数也频繁了起来。看样子他们并不很忌讳曝光女儿的样子，虽然不是正脸，这样清晰的侧脸也让人看出八九成样貌，当时就有很多网友评论“像爸爸”。

微博

还晒过这样不顾形象站在床上拍女儿衣服的照片，自称是“中年母亲”，好妈妈的形象呼之欲出。

张子萱

这样发展下去，相信不久后他们就会晒出全家照，不再只是这样各自发女儿的照片，而是要全家一起出镜了。

从陈赫接受采访时的说法来看，高调晒幸福一开始是张子萱的主意。众所周知，张子萱在去年3月份，曝出了一组孕期照片还有孕期日记，当时也引起了不小的争议。

张子萱

陈赫说，他们为此大吵了一架。不用多想就知道他们为什么吵，无非是张子萱想晒幸福陈赫觉得影响不好。结果是陈赫被说服，觉得张子萱有这个权利，“反正就是骂咯”。

陈赫

看来是晒孕期日记效果“不错”，没有如陈赫所想的被骂的那么惨烈，所以他也变得大胆起来。如上边所提到的，他主动上《拜托了冰箱》曝光自己的新家庭生活，连何炅都诧异陈赫会上节目，因为打开冰箱自然就会聊到家庭，这本应该是陈赫最忌讳的部分。显然，他低估了陈赫在娱乐圈赖以生存的能力。

陈赫

他在节目里为前妻许婧说话，澄清他们没有互相伤害，至今还是朋友关系。又不经意用冰箱里的小物，表现出他初为人父的喜悦，和张子萱的甜蜜点滴。

很快舆论中就有这样的声音，“不爱的那个才是第三者”，“事情都过去了”等等，好像现在还揪着那点事情不放，就是刻薄不宽容。但事实是，陈赫是“出轨队”中最好命的一个，出了丑闻不仅没有糊，事业还没有停顿的扶摇而上，娱乐圈除了他还有谁？

陈赫

相比较而言，出轨被发现后回到正妻旁边认错道歉的文章，不仅要承受骂名，事业还跌落谷底一直没有翻身的机会，若陈赫都委屈，那文章岂不要哭倒了？

文章

文章出轨，大家是觉得他“好男人”形象崩塌，而陈赫出轨曝光后，最让大家震惊的是他在婚姻生变后，依旧带着许婧上明星夫妻综艺，出爱妻书籍，这才是最让人不齿的。

真人秀节目确实是提前数月就会定下的行程，但若说一定推不掉也是不可能的事情。而在节目里，陈赫还在对许婧大献殷勤、示爱。只是从并非演员的许婧的一些表现，能看出他们之间有了问题。

比如被问“来世还愿不愿意和他结婚”时，许婧犹豫了很久，陈赫只能佯装发怒，掩饰不住有些尴尬。

陈赫

但许婧及他们彼此的家人，都是有意要挽回这段婚姻的。在节目录制过程中，适逢陈赫和许婧的结婚纪念日，节目是在异国录制，但双方的母亲千里迢迢赶过来和他们一起庆祝，其中原因大家应该明白。

节目

节目的最后一期也让人印象深刻，许婧送给陈赫的礼物是一段视频，一开口就因为情绪泛滥哽咽中断。调整好情绪后，她说了这样一番话，“希望能在接下来的人生里，一直能有互相的陪伴”。

谈话

当时也奇怪，为什么他们已经是夫妻，还要希望以后能互相陪伴呢？许婧为什么还要哭着说？果然，从后来陈赫为了证明自己不是婚内出轨，而晒出的离婚协议上，签协议的日期正是节目录制结束后不久。也就是说，在录制节目时的许婧已经知道无法再挽回婚姻了。

签字

签了离婚协议后陈赫依旧在维护自己好丈夫好男人的形象，如期出书《守得住的才叫爱》，甚至他出轨的新闻曝光时，南都娱乐的主编谢晓还辟谣说，“完全瞎扯！昨天下午我还在与陈赫本人商量拍夫妻封面大片的事呢！”注意是“陈赫本人”。

微博

《时尚芭莎》也懵了，因为在当时即将面市的2月刊里，陈赫在采访里还在回顾自己和许婧的过往甜蜜，仍然称呼许婧妻子，还讲述自己打算情人节送礼示爱，在采访里还表白，“亲爱的老婆，我爱你”。

也就是说，直到他被曝光和张子萱亲密视频，已经和前妻签订离婚协议的他，对外还一直在维护自己好男人的形象。这才是吃瓜群众自觉被欺骗的原因所在吧？

陈赫

只是没想到陈赫在风口浪尖时说的退出跑男，退出娱乐圈都成了空话，仅仅在微博沉默2个月后完全复出，照样挨个的录制综艺，没有糊掉反而比之前更红。对丑闻明星讳莫如深的影视剧、综艺节目，也没有对他关上大门。

要说许婧对他完全宽容原谅也是假的，张子萱在微博高调宣布“重出江湖”，发文《素未谋面的陌生人你好》时，许婧就在自己的文章最后写了这样一段话，“出来混，有错要认，挨打要立正”，既是对陈赫说的，也是对张子萱说的。

新闻

至今，陈赫都是各大综艺的常客，反对他的声音越来越少。吃瓜群众也逐渐被新的更劲爆的娱乐新闻淹没，对这件事的记忆也注定越来越模糊，恐怕将来陈赫还会成为“追求真爱”的模范呢。

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