《歌手》《大脑》 综艺IP持续“受宠”诀窍在哪

终于看到了一个‘选秀’节目不再是攀比取悦他人的能力和催人泪下的悲惨身世，那些曾经被视为‘书呆子’‘奇怪的孩子’们用实力说话，赢得加油声和掌声，很感动。”

《最强大脑之燃烧吧大脑》学霸天团

Jessie J

《歌手》回归荧屏，七位歌手全数亮相，本季首场角逐多位歌手一鸣惊人登上热搜榜。此外，《最强大脑之燃烧吧大脑》新一期播出，观众除了惊呼“看不懂的玩法”外，继续关注节目里来自各大世界名校的“学霸”群体。其实，不管是《歌手》还是《大脑》都已经是雄霸荧屏多年的卫视综艺IP品牌，但节目这么多年持续受到观众的热捧，到底“诀窍”在哪？

《歌手》Jessie J夺首个周冠军

湖南卫视[微博]《歌手》第一期节目播出完毕，汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、周延Gai、张天等七位歌手展开首场角逐。其中，Jessie J献唱《Domino》斩获本季首个周冠军；张天一鸣惊人携《Queen Bee》名列第二；周延GAI侠气演绎《沧海一声笑》跻身前三，汪峰险居第四。而此次，节目组也玩起了新花样，暂不公开排名后三位歌手的具体顺序。

李玟、张靓颖都曾在《歌手》的舞台选唱Jessie J的歌曲。贵为本季《歌手》的绝对大牌，Jessie J本人却并不紧张，仿佛更把此次尝试中国综艺当成旅行。第一场竞演中，一身耀眼碎钻装亮相的Jessie J凭《Domino》“教科书级别的表演”众望所归拿下本场第一。

此外，当晚两位歌坛新秀火速走进观众视野。其中，新人张天先声夺人，不仅在“预投票”环节拿下第一，还以一骑绝尘的潇洒姿态成为本场亚军，获得当晚许多观众青睐。作为另一位“三甲”成员，Gai的一首《沧海一声笑》在播出中同样引发了广泛热议。

《大脑》再次考验观众智商

同样，江苏卫视《最强大脑之燃烧吧大脑》新一期节目内容是学霸天团争夺全国30强席位的最后一轮“大淘杀”。整个比赛过程中，学霸团展现的超强能力让观众赞叹连连。

除了已经直通全国30强的何猷君、孙奕东之外，其他60位“幸存”选手本周为争夺剩余的28个席位展开激烈厮杀。“点阵密码”考验的是选手们的推理创造力。听完规则，三位队长都感慨“很难”。

虽然连队长们都喊“难”，但来自世界名校的学霸们还是展现了超强的能力，迅速完成了比赛。30强选手中，无论是直通的何猷君、孙奕东、尤冠群、曾新异，还是一关一关突破的杨易、常俊硕、董新虎、陈家庚等26位实力学霸，均引发观众和网友的热议，“这季的《最强大脑》好好看，就喜欢这种学霸的集合！”“这些高颜值高智商的学霸，我以前以为只是小说才会有的人设……”

观赛时，“水哥”王昱珩说：“顺风球打得好的未必能逆袭。其实我们这些选手都是学霸，他们都是适合打顺风的，他们一路的学习都很顺，真的放到这种（情况）下的时候，他们也很少碰到这种情况。”刘国梁也坦言，智商和能力相当的时候，更多的是比心理（素质）和综合素质，“经过这样的锻炼，对于能力和心理质素的收获会更大。”而观众普遍反映，学霸们用实力诠释何为“逆袭”，正是节目的又一动人之处。

品质+创意，能打破“综N代”疲态魔咒

最近开播的《歌手》《大脑》不仅节目的收视率、关注度还是口碑，都收获了2018“开门红”。个中“秘诀”到底在哪？

诚意、实力加上美轮美奂的视听

《歌手》回归首唱，节目诚意、实力加上美轮美奂的视听表现，使当晚所有嘉宾全部登上热搜榜，实时收视数据一路走高，芒果TV视频点击量大幅增长，吸引新用户能力明显高于往季。对于节目的制作水准，不少网友给予好评：“节目更成熟了，喜欢这种成长和自我审视，顺应着、同时又裹挟着时代一起前行。”“《歌手》2018已经不仅仅是一档歌唱比赛，她记录的是五年来，人们对音乐的思辨态度。在音乐市场低迷的状态下，节目让大家重新关注音乐、关注好的作品。”

在本季《歌手》中，无论是赛制还是剪辑、舞台效果等，都给观众耳目一新的感受。虽然同样是一场竞演，但最后三名“危险区”不公布名次、第二场就加入踢馆歌手的压力等，都激发了观众的好奇。而且，跟往年节目相比，今年《歌手》嘉宾更多元，既有国际大牌也有乐坛新贵、甚至是零名气新人，但他们用歌声征服观众的勇气和态度，已经感染到大家。

模式“焕然一新”紧紧抓住观众的心

要说节目“焕然一新”，做得更彻底的要数《最强大脑》。与以往选手们分别上场各自挑战自己擅长的项目，之后根据得分确认是否晋级的方式不同，在《最强大脑之燃烧吧大脑》头两场比赛中，选手们同时上场，统一出题、统一作答，共同展示少年天才的“高智商魅力”。

以全新面貌归来的《最强大脑之燃烧吧大脑》，用两期节目呈现的“百人抢位赛”紧紧抓住了观众的心。考场如战场，学霸们必须经历“过五关斩六将”的浴血奋战才能赢得30强席位，对观众来说，这就是满满的正能量。有网友评论说：“看《最强大脑》其实挺感动的。终于看到了一个‘选秀’节目不再是攀比取悦他人的能力和催人泪下的悲惨身世，那些曾经被视为‘书呆子’‘奇怪的孩子’们用实力说话，赢得加油声和掌声，很感动。”同时，学霸们的表现也鼓舞着观众，“我被学霸激励了！比你优秀的人不可怕，可怕的是比你优秀的人比你更努力！”

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