章子怡谈《无问西东》 “托底”爱情观

片中陈鹏曾对王敏佳深情告白：“如果你往下掉，我会做那个托住你的人。”而这种“托底”爱情观如今已难得一见，章子怡现场表示，其实每个人生活里都有一个托住你的人，只是有时候自己不知道而已。

章子怡

电影《无问西东》从拍摄到完成、上映，前后历时六年，1月12日公映后，目前票房已破亿元。女主角章子怡连跑几场路演，她也坦言，这次自己有点使命感，虽然电影娱乐性不强，但依然希望有它的一席之地。谈及片中“托底”爱情观，她也表示：“祝愿大家找到为自己托底的人，但更愿意每个人都成为为别人托底的人。”

《无问西东》最初作为向清华大学百年校庆献礼的作品而筹备制作，片名“无问西东”来自清华大学校歌歌词“立德立言，无问西东”。影片中，章子怡饰演的王敏佳频遭命运打击，章子怡说这正是角色吸引她的地方：“其实对于女演员来说，有力量的角色并没有那么多，选择电影的空间也没有那么大。我以前不觉得，我接二连三在拍戏，反正我都挑到很好的戏，其实你现在回头去看，真的没有那么多。这个角色跟我以前演的电影有一些区别是在于，事件发生之后，她身上有那种恐惧和不安感，她身上的那个东西是我以前没有太碰过的。”

此次章子怡也罕见连跑数城路演，亲身来到影院与影迷分享观影感受与创作初衷。谈及此，章子怡也坦言，这次自己有点使命感，虽然电影娱乐性不强，但依然希望在当下的电影市场里，可以有《无问西东》的一席之地。

值得一提的是，章子怡在路演时还遭遇一位热情女观众。女观众现场表示自己是子怡多年影迷，还与章子怡同年同月同日生，更直接挥着身份证大喊：“不信你查我身份证！”章子怡开心大笑，立刻下台与该位观众热情拥抱。

近期，在电视节目《演员的诞生》担任导师的章子怡一番“信念感”言论受到许多观众喜爱。对于电影《无问西东》，章子怡更有作为演员的“使命感”：“我了解这个市场，我也了解观众，但我每次选片子还是不自觉地选这种文艺片，选择这种文艺气息浓厚，人物经历丰满，可塑性极强的角色。我对演员这个职业是严肃认真对待的。”

在路演现场，许多观众在观影后表示不仅被王敏佳与陈鹏的爱情深深打动，片中的母子情、家国情都让人泪目。在南京路演时，章子怡坦言，这部电影无论看多少遍都让她深有感触。片中陈鹏曾对王敏佳深情告白：“如果你往下掉，我会做那个托住你的人。”而这种“托底”爱情观如今已难得一见，章子怡现场表示，其实每个人生活里都有一个托住你的人，只是有时候自己不知道而已。“希望每个人都能遇到为你托底的人，你为TA托底的时候也会感到幸福。”电影《无问西东》正在全国热映中。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）