没演技全靠配音，又到实力派教后辈做人的时候了

从《演员的诞生》到《声临其境》，“演技”变成了一种综艺构成要素，如何演戏被掰开揉碎给观众来看。这里面当然有能力悬殊的“吊打”，也有欣赏性，但总体上又让局面很奇怪。

文章原标题： 没演技全靠配音，观众都忍不了，于是又到了实力派教后辈做人的时候了

文章来源微信公众号： 萝严肃

《演员的诞生》带火了“演技综艺”，现在湖南卫视[微博]也做了一档，已经播出两期，口碑不俗，豆瓣8.5。

豆瓣热评前排都是五星，主要在赞美声音大咖们：“芒果台就是喜欢拿别台导师的阵容来当选手PK”

导师

确实是导师级别的啊：第一期的阵容里，周一围在北京电影学院教过台词课

潘粤明

但周一围说自己是业余的，赵立新才一直是中戏老师。

台词

但周一围说自己是业余的，赵立新才一直是中戏老师。

业余

专业

老师

这个节目目前最大的缺点就是一群芒果系主持人坐那儿猜只出声不出脸的演员们是谁，仿佛《蒙面歌王》的猜评团，聒噪又不专业。

节目

但这个节目又不是看纯享版就足够的。

节目光竞演环节就有三轮，中间还夹杂其他的即兴声音表演，每一段都好精彩，让人忍不住要看完整版，看完了还想扒拉一下花絮！好的表演真的赏心悦目看不够哇！

第一期最让人叹为观止的就是赵立新，让周一围露出这种表情

强敌

知道他的人肯定知道他有多厉害，演啥像啥，且资历傲人：考上中戏后成绩优异，公派到莫斯科国立电影学院留学，还曾担任瑞典国家话剧院导演，精通四国语言，回国就在中戏教书。

剧照

他是《大明王朝1566》的沈一石

剧照

《芳华》里的宁政委

剧照

《芈月传》里的张仪，“战国郭碧婷”

对比

第一轮竞演赵立新就用三段配音秀把观众震撼到了。

第一段配《魂断蓝桥》里的罗伊，译制片腔调拿捏得很好，他模仿了影片中费雯丽的中文配音演员的咬字，情绪也特别饱满，完全配出了求婚时的喜悦。

还原

接着第二段《功夫熊猫》，本来以为是考察的是动画配音功底，但没想到赵立新这么不按套路出牌，用英文配的。

这段给大家看视频，配合着画面才知道赵立新配得多么天衣无缝（1分钟以后）↓

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其他嘉宾一脸：还有这种操作？

潘粤明

出招

第三段因为时长原因被剪掉了，在未播花絮里，赵立新竟然配了《大话西游》的唐僧。

他配的是唐僧最经典那段台词：“月光宝盒是宝物，乱扔它会污染环境，砸到小朋友怎么办？就算砸不到小朋友，砸到花花草草也不好嘛……”

还原

有多厉害呢，厉害到我听第一句以为先放的原声。不但有戏剧化的搞笑味道，还带着港片国语配音的腔调。唐僧最后被至尊宝忍无可忍打断的瞬间，赵立新声音的戛然而止也这么精准。

还原

还原程度吓死人的赵立新版唐僧

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忽然拿出英文配音已经很欺负人了，但赵立新接下来在幕后跟台前主持人互动，随便秀了另外四国语言……

语言

如此一来，藏在幕后的赵立新呼声已经高到没朋友，第一个被选择到台前亮相。

声临其境

上台后说第一句话，主持人王凯说，特别像中国著名配音表演艺术家邱岳峰。

声音

于是赵立新立刻即兴背诵了邱岳峰配音的经典片段——《追捕》里的台词：“你看多么蓝的天哪，走过去……你会融化在蓝天之里……”

积累！！！

这是什么样的积累！！！

值得一提的是主持人王凯（光头王凯，非演员王凯）也很厉害啊，能跟赵立新接得上梗：

电影

赵立新真是全程高能，最后在台前很又秀了一段自己的话剧《父亲》片段，请注意我并没有调快动图……

瞬间入戏

表情可证，瞬间入戏

配音

结尾这一跪，干脆利落帅到没朋友

配音

沈梦辰问这段是不是难度系数很高？周一围说，非常难，是多少年（在台上）滚出来的。

难度

最可怕的是演完这一段他似乎毫不费力，施施然接受观众的呼声，从升降台返回录音间。

赵立新

周一围由衷地为赵立新鼓掌、鞠躬。

鼓掌

第二轮竞演是一段现场给词的解说秀，赵立新拿到的词也是最难的。

潘老师的词，难度系数3.0↓

配音

赵立新的词是解说波兰队和希腊队的足球赛，人名都是这样式的：瓦西莱夫斯基、布拉什奇科夫斯基、帕帕多普洛斯……

配音

配音

最后几个人一起合作的《智取威虎山》片段，赵立新的座山雕也是气场最强的。

配音

经历了一连串高难度的考验后，赵立新毫无争议拿下观众投票的本场最佳，最后的感言说自己只不过献了一些雕虫小技……

配音

赵立新态度真的是很拽，但观众不得不服……

其他几位演员的表现也都不俗

周一围版《梅兰芳》里的十三燕（王学圻演的那个角色），伶人腔调拿捏得很好，而且几乎听不出周一围本来的声音。

周一围

周一围是很有敬畏感的，知道自己要挑战王学圻的角色，说这是天大的压力，连饭也不吃了一直排练。

配音

很意外的是张歆艺，平时大家都是吐槽她的脸、她做事太冲动等等，没想到她给华妃配音特别到位，也能算“开口跪”了。

她的声音低沉婉转带着怨，配音时她的眼神也带着有戏了起来，跟蒋欣那种激烈的演法不一样，是深幽的恨。

张歆艺

张歆艺配的第二段是《夏洛特烦恼》里的马冬梅，也不错，有北方口音，常年劳动带来的粗嗓子。

张歆艺

最后一句台词是马冬梅对不争气老公感到彻底崩溃的哀嚎，张歆艺配得投入，也差不多是整个人都在跟着演了。

张歆艺

在最后的《智取威虎山》段落中，张歆艺的压寨夫人扮相也比她演的不着调婚恋剧女主角好多了。

张歆艺

想到微博上的@蔡尹珊珊 曾经说过，在中戏同学里戏好的几个人，张歆艺位列其中，但很多人都表示意外，但尹珊珊坚持说张歆艺演戏“非常好的”。

评论

评论

看完张歆艺的配音段落，觉得她应该演复杂的大女人角色。但她近几年似乎都没找到适合自己的戏路，让观众忽略了她在演戏上的能力；再者她失去了从前的棱角，反而不利于表现了。

张歆艺

（↑《给我一支烟》时期的张歆艺）

潘粤明被节目组当成了“萌点担当”，花字一直在给他加各种人设，很可惜，他的能力没有展现出来。

节目组给他的配音段落是《梅花烙》的马景涛和《还珠格格》的还珠格格，这两个段落很刁钻，全是大家用来截表情包的。这些选段就是传说中的“咆哮派”，并不高明。

（你们看看，真的都是表情包cut啊……）

潘粤明

潘粤明

潘粤明可能对这样的段落兴趣不大，干脆用喜剧的方式来展现，看他的表情就知道气氛了，大家都在笑。

配音

最后他配完的表情也不是享受，很无奈。

配音

这两段确实比较为难人，后面周一围和潘粤明的任务反过来，潘粤明可以配《梅兰芳》的十三燕，周一围也不会配咆哮的马景涛，同样选择了搞笑。

唯一破了这个题的是赵立新，他用一种话剧式的夸张来配音，但……马景涛那段失控的表演又配不上赵立新的声音了。

配音

所以节目组还是尽量选真正有欣赏价值的影视剧片段比较好吧。

第二期都是真·老戏骨：陈建斌、宁静、唐国强、张铁林。

宁静

唐国强配的是《大腕》中傅彪的片段：资深明星声泪俱下为美国同行哭坟，顺便植入钙片广告。

配音

啊咧？只会严肃演出和做挖掘机广告的唐国强老师，能给荒诞喜剧配音吗？

可以的，而且好赞喏。

前面真哭了，后面一抹泪，瞬间换了个表情问：“是这意思吧？”

配音

配音

配音

唐国强去演黑色幽默也毫无压力吧！！！

（顺便再说一下节目组选材的问题，如果想让演员做一个有反差的声音表演，也应该选有欣赏价值的作品啊，选小言剧里的咆哮情节算怎么回事？）

其实这些演员所谓的“配音”，都是完全当演戏来处理的。

看唐国强情绪上的投入，跟直接演也没什么区别了。

配音

唐国强这样回溯自己的诠释：“（哭完）气息上都不对了，我为什么还要把它说完？它依然是一种表演，它是毛边，最可贵的就是毛边，而不是撕得整整齐齐，没了语言的味道。”

配音

后一段配音里，节目组突然戏精附体，把录音室这边的画面整黑屏了。

配音

唐国强面不改色内心读秒，对着黑屏念完了最后几句词，在演播厅看大屏幕的观众没发现有什么问题。

配音

他配完了才擦汗压压惊，刚刚镇定不是一点也不慌，但无论如何也不能破坏表演。

声临其境

张铁林更出人意料了，很多观众都吐槽他只会演皇阿玛，演什么都是皇阿玛，连上综艺再现的也都是皇阿玛。

张铁林

结果他配了孙悟空！！还挺生动的

声临其境

看花絮他随手比划一下猴戏也并没有压力。

猴

跟主持人的互动里又随随便便来了一个沙僧。

师父

上台亮相时，班门弄斧的后辈说自己是学京剧的，在他面前唱了一段戏；张铁林说我这个票友也来一段《战太平》，然后又开口跪了，中气十足，秒杀了年轻人……

声临其境

配音

演了上下五千年知名皇帝的唐国强认可专业皇阿玛张铁林的功力：“张铁林唱得真好！”

配音

唱完戏还能升华，张铁林说：“我认为一个中国的吃开口饭的演员，还是应该有点戏曲的爱好，这里面的滋养特别深厚，配中国的角色，做中国的戏，用中国的古典的声音，一定有好大空间。”

配音

术业有专攻，配音其实对幕前的演员们来说，也是不容易的。

宁静走到幕前，感想是还是做演员轻松，配音是另外一个工作。

配音

即便是老戏骨也需要配音导演的指导。宁静配《功夫》包租婆的时候，

配音

配音导演让她嘴里也叼一根小木棍

配音

以便能够更为松弛地发声、贴近叼着烟的元秋。

配音

但宁静也是谦虚了，她1999年就为动画电影《宝莲灯》里的嘎妹配过音，是90后童年回忆里的声音。

配音

好演员说自己配得不好，其实是在拿很高的标准要求自己。

真正说不好台词、甚至需要配音演员来挽救表演车祸现场的，从来都不是张铁林、唐国强、宁静们，是现在的流量明星啊。

张铁林说，听说这个节目的初衷，是现在配音泛滥，大家不太知道演员本来的声音是什么样了。

声音

观众当然知道张铁林王刚唐国强的声音是什么样，这话是说的谁呢？

当然是如今这些丧失了说台词能力的面瘫明星啦。

去年“配音演员吐槽面瘫演员没演技”就很红：有的演员明明是大陆人非要说台湾腔、不背词现象普遍，演员全程靠画外提词，提一句照着说一句等等。

配过甄嬛声音的知名配音大拿季冠霖贴吧里，曾有网友发了一篇来自配音演员的吐槽集锦，广为流传，说配音工作相当于?上雕花

发文

（为避免给相关配音演员带来麻烦，吐槽者的名字打个码）

如今老戏骨上真人秀去秀台词功底，其实是在唤醒观众遥远的记忆：

原来演员的台词可以说得这样好，原来台词是表演的一部分，原来配音不只季冠霖边江们能做好，演员的音色本该赋予角色以鲜活的生命。

好的演员，从皮相中剥离出来单单挑战声音，依旧打动观众；术业不精的流量，盛装上台演足全套，也不过变成鬼畜素材。

从《演员的诞生》到《声临其境》，“演技”变成了一种综艺构成要素，如何演戏被掰开揉碎给观众来看。这里面当然有能力悬殊的“吊打”，也有欣赏性，但总体上又让局面很奇怪。

好的演技，当然是放到一出好戏中，慢慢地铺陈、累积，爆发再收尾，配上故事、摄影等等，才是艺术。

把演戏的技能都列出来做节目，有时候强行集中冲突和高潮，有时候拆出表演的一部分排开展览，似乎又是浪费这班演员了。

他们本来没必要这样，他们在戏里就好了。可是没有足够多的好戏让他们发挥。

演技综艺火了，好戏在哪里呢？

“演技综艺”是观众和部分从业者对面瘫明星和空洞影视剧的集体控诉和反抗。网络评论一再显示，观众需要好演员和好作品。

这些综艺已经让赵立新这样的好演员走进大众视野，但它能不能换回整个行业对智力的尊重？能不能让好演员好编剧好导演都得到支持和话语权？

毕竟一出好戏比单纯地让业务精英联合起来展示技能更有意义。

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