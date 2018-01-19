直击歌手录制:李泉临时上场顶GAI 华晨宇下周补位

据悉，李泉由于航班延误，在晚上七点左右才抵达长沙，仅用了一个小时彩排。在此次竞演中，李泉没有与《歌手》团队优秀的乐队合作，而是选择自弹自唱的方式带来了一首自己的经典作品。

李泉

GAI

华晨宇

（Ran/文 瀚/文）

新浪娱乐讯 1月18日，湖南卫视《歌手》第三期在长沙录制，节目录制现场不见GAI的踪影，李泉[微博]临时来补位。节目录制后，踢馆歌手苏诗丁接受媒体采访称：华晨宇[微博]很强，来《歌手》补位自己压力大，但还是很开心。

《歌手》是湖南卫视推出的音乐竞技节目。1月18日上午，网传GAI将退出本季《歌手》，“GAI 退赛”的词条也长时间霸占微博热搜榜。同时，网上也有消息称李泉将临时加入《歌手》。18日当晚，新浪娱乐进《歌手》最新一期录制现场观看节目，录制原本应在晚上八点左右开始，但节目组不断推迟观众进场时间，直至晚上10点左右才进入演播大厅。录制开始前，洪涛“例行”上台讲话，他表示：这一期的情况比较特殊，补位歌手（李泉）昨天晚上才临时接到通知（来参加《歌手》），今天才赶到长沙，所以录制时间推迟了。

据悉，李泉由于航班延误，在晚上七点左右才抵达长沙，仅用了一个小时彩排。在此次竞演中，李泉没有与《歌手》团队优秀的乐队合作，而是选择自弹自唱的方式带来了一首自己的经典作品。GAI则在节目录制当天不见踪影，确任退赛。

八位歌手演唱结束后，苏诗丁接受了媒体采访。近日，网络盛传歌手华晨宇将以“补位歌手”身份加盟之后节目录制，早前苏诗丁在参加综艺《天籁之战》时与华晨宇也有过合作。采访时，当新浪娱乐就华晨宇补位传闻问及苏诗丁心情时，苏诗丁没有否认传闻，而是直接回应：“说实话压力山大！他真的很强！但我们会有很多不同的东西。”随后苏诗丁又补充道：“而且他来我还蛮开心的，毕竟很熟（笑）。”言语间坐实华晨宇补位之事。

（Ran/文 瀚/文）

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