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陈赫狂怼贾玲 张继科谈运动员不能作假

2018年01月19日 17:23 环球网
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张继科更是一口气连续收割贾玲、王琳、沙溢、张大大，拿下全场“四杀”。奥运冠军PK“老弱病残”队是否有些胜之不武？张继科立马拿出“职业病”回击，表示 “运动员不能作假”。

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　　陈赫狂怼贾玲 张继科谈运动员不能作假

　　《王者出击》本周潜入位于深圳的“神秘W世界”，陈赫队与贾玲队的首次碰撞就火花四溅，引入擂台赛机制后，赤裸裸的“段位鄙视链”让两队卯足劲为了荣誉而战。可再紧张的战况也没耽误选手们的“相爱相杀”，陈赫变“吐槽大师”，不仅狂怼贾玲是“维多利亚的真象”，还隔空调侃林更新撞脸企鹅玩偶。而再次使用“兰陵王”的张继科则在上半场就提早苏醒，擂台PK、段位升级、秒人拿“四杀”一个都不能少，更发出“运动员不能造假”宣言，“大魔王”发威势不可挡。

陈赫化身“吐槽大师” 调侃贾玲“维多利亚的真象”陈赫化身“吐槽大师” 调侃贾玲“维多利亚的真象”

　　本轮比赛两队英雄来到深圳，自称每天都玩游戏的陈赫也像回到自家，恶搞、吐槽技能全面上线，俨然“吐槽大师”。对抗中偶遇身穿“哈士奇外套”的企鹅，眼前一亮的陈赫，大呼“像蹲了两个林更新一样”，随后还趴在地上COS“哈士企”并与“林狗兄”合影，令人忍不住求林更新的心理阴影面积。

　　作为复制“妲己”技能最成功的孙悟空，陈赫本场与“魅惑”结下不解之缘。开场没多久惨遭贾玲“魅惑”控制，对于贾玲“我与奚梦瑶[微博]谁更美”的问题，陈赫先是送上“当然是你好看，虽然耳朵带反了”，又调侃贾玲“你是维多利亚的真象”，令贾玲哭笑不得。尽管如此，陈赫还是在比赛后程成功魅惑沙溢，不仅点播了《武林外传》中经典的“葵花点穴手”，还把老大哥沙溢关到了“超级兵”的专属柜子里。

　　张继科谈运动员不能作假 “大魔王”苏醒斩获全场“四杀”

　　无论奥运赛场还是“王者峡谷”，“大魔王”张继科的战术打法向来都是前半程迷迷瞪瞪，后半程苏醒制霸。不过在本场“神秘W世界”对抗中，“段位制”让上半场的较量成为制胜关键，而“大魔王”提前苏醒也让全场见识到张继科的超强实力。

　　擂台赛首轮张继科先以绝对优势“斩落”王琳升级到白银段位，第二轮又用“强制到位卡”挑战贾玲，尽管贾玲强撑应战，但张继科“专挑软柿子捏”的打法让贾玲极度不爽，怒怼道“好意思么？挑战我！”而抢先升到“黄金”段位的张继科收割人头也令贾玲队相当被动，推水晶阶段，张继科更是一口气连续收割贾玲、王琳、沙溢、张大大，拿下全场“四杀”。奥运冠军PK“老弱病残”队是否有些胜之不武？张继科立马拿出“职业病”回击，表示 “运动员不能作假”。

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标签: 张继科贾玲陈赫王者出击运动员

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