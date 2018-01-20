赵丽颖8部新剧要播出，有没有你期待的

如今的赵丽颖也是在娱乐圈中可是出了名的“拼命三娘”，一年之中大部分的时间都是在拍戏，也给观众们带来了不少好影视作品。

文章原标题：赵丽颖8部新剧要播出，与林更新、杨洋主演，有没有你期待的？

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赵丽颖作为当红小花，近几年发展迅速，从最开始被人说长了一张当不了女主角的脸到现在成为收视女王，赵丽颖凭借自己过硬的演技在娱乐圈中闯出一片天地。如今的赵丽颖也是在娱乐圈中可是出了名的“拼命三娘”，一年之中大部分的时间都是在拍戏，也给观众们带来了不少好影视作品。赵丽颖的演技是很不错的，下面我们就来盘点一下，即将播出8大新剧，有你们最期待的吗？

西游记：女儿国

1《西游记：女儿国》赵丽颖与冯绍峰主演，赵丽颖正好饰演女儿国国王，不知又会带来怎样的精彩表现？！该片已定于2018年大年初一上映。

明月传奇

2《明月传奇》赵丽颖与陈晓主，讲述了少女汪明月阴错阳差地进入了王爷府并且爱上了王爷，但为了保护王爷进入了后宫。最后通过一系列逃生计划，和王爷再度相逢的故事。

不可预料的恋人

3《不可预料的恋人》赵丽颖与杨洋主演，讲述了大明星杨漾和素人女生何时雨在经历了青春时期懵懂却又匆匆错过的爱意后，因为一场意外的真人秀又再度相逢的故事。

你和我的倾城时光

4《你和我的倾城时光》赵丽颖与金瀚主演，讲述的是林浅，帮助了一个初出茅庐的富二代，两人相识、相知、相爱的故事。

知否知否应是绿肥红瘦

5《知否知否应是绿肥红瘦》赵丽颖与冯绍峰主，讲述一个家宅的兴荣，古代礼教制度下的女性奋斗传奇。而片中和赵丽颖搭戏的，正是和她有过五次合作的冯绍峰，在剧中饰演男主顾廷烨。

长相思

6《长相思》赵丽颖与杨洋主，该剧讲述的由赵丽颖饰演小夭和杨洋饰演的涂山璟、神农义军将领相柳、自小分离的表哥颛顼几人之间的恩怨情仇，谱就一曲荡气回肠的相思曲！

密战

7《密战》赵丽颖与郭富城主演，讲述了郭富城饰演的林翔携手赵丽颖饰演的贺兰芳潜伏在多方势力聚集、危机四伏的上海滩，在张翰饰演的梁栋以及一众年轻人的帮助下，执行隐秘暗线任务，搭建信息“桥梁”，共同与日本侵略者及汪伪特务展开生死较量。

忘忧镇

8《忘忧镇》赵丽颖与林更新主演，带你揭秘醉梦江湖、一见忘忧。唯美飘逸的古装、充满波折的感情线。

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