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海清晒10岁儿子书法作品：完全继承了我没有的优点

2018年01月22日 11:23 新华网
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照片中，只见海清儿子书法作品笔风自然，独特大方自成一派。据悉，除了写得一手好字，其全英文学习、画得一手好画的才华以及耐心劝妈妈写完作业再玩的懂事态度就曾获得了不少网友的称赞。

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　　近日，海清晒出儿子“蛋妞”的书法作品，并配文：“我发现儿子完全继承了我没有的优点：热爱书法，在先生的谆谆教诲下从临摹到创作突飞猛进。我一看到这么多都不认识的字就莫名觉得好厉害了。”照片中，只见海清儿子书法作品笔风自然，独特大方自成一派。据悉，除了写得一手好字，其全英文学习、画得一手好画的才华以及耐心劝妈妈写完作业再玩的懂事态度就曾获得了不少网友的称赞。

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标签: 书法海清儿子优点继承

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