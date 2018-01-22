赵雅芝叶童这对“荧幕情侣”的合体加盟将是最大亮点之一。作为20多年来霸屏暑期档的“神剧”主角，白素贞、许仙、小青组成的“铁三角”至今无人超越。

原标题：时隔26年白娘子许仙续前缘 赵雅芝叶童聚首湖南台《华人春晚》

1992年制作的《新白娘子传奇》是80后的经典回忆。这部风靡华人世界的电视剧佳作也将主演赵雅芝和叶童带到事业巅峰。时隔26年，白娘子和许仙终于能够再续前缘。22日，上游新闻记者从湖南台获悉，将于2018年大年初一晚播出的《华人春晚》上，两位主演将携手亮相与全球观众见面。

白娘子与许仙

《“文化中国·四海同春”2018全球华侨华人春节大联欢》是由国侨办指导举办的，在展现华侨华人生活的同时，传播中国传统文化，今年的主题是“家有喜事”，从国家之喜、民族之喜到个人之喜，都将在晚会中予以呈现。

赵雅芝叶童这对“荧幕情侣”的合体加盟将是最大亮点之一。作为20多年来霸屏暑期档的“神剧”主角，白素贞、许仙、小青组成的“铁三角”至今无人超越。赵雅芝扮相温柔贤淑、慈眉善目，已成不老传奇，是华人女星中当之无愧的不老女神。

此前赵雅芝携先生为叶童舞台剧捧场，两人亲密合影。

节目组透露，两人将重新演绎《新白娘子传奇》中的经典桥段，唤醒华人观众的共同记忆。同时，“新白”小戏骨们也将跟前辈有对手戏，大小白娘子许仙同台飚戏，可谓十分有趣。舞台也将力求百分百还原剧中场景，给观众们营造最真实的“千年重逢”。

上游新闻-重庆晨报记者 赵欣

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