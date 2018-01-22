TVB50周年大庆 王浩信、唐诗咏斩获“视帝”、“视后”

它帮助新晋小生王浩信一举拿下最具分量的“视帝”。而王浩信在TVB坐正男一号的位子才不到两年。在“视后”争夺中，唐诗咏战胜李司棋、米雪等老戏骨，“爆冷”夺魁。

王浩信、唐诗咏

在艺人离巢、股权多次转售等不利“阴影”下，TVB的颓势似乎已经连新闻都算不上了。但陪伴众多80后、90后度过了青春追剧时光的情怀，依然会在每年TVB万千星辉颁奖典礼选出“视帝”、“视后”时又被提起，更何况今年还是TVB50周年大庆。

昨晚（21日），今年的TVB万千星辉颁奖礼如约而至。“北上”进军内地市场带来的变化显而易见：TVB进军内地网剧市场的首部作品《踩过界》（内地名《盲侠大律师》）成最大赢家，它帮助新晋小生王浩信一举拿下最具分量的“视帝”。而王浩信在TVB坐正男一号的位子才不到两年。在“视后”争夺中，唐诗咏战胜李司棋、米雪等老戏骨，“爆冷”夺魁。

马国明再度陪跑

最佳男主角的争夺是本届万千星辉颁奖礼中争夺最激烈的奖项。在进入最后决选的5强中，除了王浩信，还有《降魔的》男主角马国明被称为已经“陪跑”了18年。另一部台庆压轴大戏《夸世代》中“贡献”了陈豪和欧阳震华两大戏骨参与PK。而此前一度大热的续集《使徒行者2》里的三个苗侨伟也获得提名。当然，提名中还包括卫冕的陈展鹏（《同盟》）。

王浩信发表获奖感言

最终，“盲侠”王浩信力压众多前辈成功问鼎“视帝”。这其中有两点特别值得一提，王浩信完全可以说是TVB近年上升最快的新晋小生。他加入TVB十年，之前一直以男配身份在各种剧集中现身。直到2016年他才出演了自己的首部核心男主角剧《EU超时任务》。昨晚颁奖结果出来后，上游新闻-重庆晨报记者的朋友圈里都还有人在感叹“我印象中王浩信还是标准的‘男主弟弟’那种咖啊，这就‘视帝’了？”相反，同场竞争的马国明，则在视帝争夺中已经陪跑了18年。

此外，帮助王浩信问鼎“视帝”的《踩过界》（《盲侠大律师》）也有“故事”。它是TVB和内地网站合作推出的首部专门针对网剧市场的作品。同步上线后不久就在豆瓣拿下了8.4分的高分。

激动落泪

唐诗咏获奖后喜极而泣

而在“视后”争夺方面，唐诗咏的胜出则令人有些意外。本身候选中就包括了胡定欣和李佳芯两大热门。在内地观众中也有一定知名度的续作《溏心风暴3》也“贡献”了老戏骨李司棋、米雪、关菊英，以及小花旦岑丽香等众多“视后”候选人。也能正因如此，唐诗咏凭借《不懂撒娇的女人》夺魁多少显得有些“爆冷”的味道。

TVB2017年万千星辉颁奖典礼获奖名单（部分）

最佳女主角：唐诗咏《不懂撒娇的女人》

最佳男主角：王浩信《踩过界》

最佳剧集：《夸时代》

最受欢迎电视女角色：蔡思贝 《踩过界》

最受欢迎电视男角色：马国明《降魔的》

最受欢迎电视拍档：萧正楠 曹永廉 何广沛《超时空男臣》

上游新闻-重庆晨报记者 裘晋奕

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