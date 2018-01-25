90岁的奥斯卡拥抱多样性与女性电影人

两年前经历“奥斯卡太白”风波之后，奥斯卡从去年开始在提名中都很注重体现多元化。此外，最佳改编剧本奖项目迎来首位非裔女编剧提名者迪·里斯《泥土之界》，

詹姆斯·弗兰科 《水形物语》

《水形物语》以13项提名领跑奥斯卡，莎莉·霍金斯和奥克塔维亚·斯宾瑟分别入围最佳女主角和最佳女配角奖。

《伯德小姐》

《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格（右）是史上第5位入围奥斯卡最佳导演奖的女导演。

《华盛顿邮报》

斯皮尔伯格和汤姆·汉克斯都无缘奥斯卡提名，图为两人在《华盛顿邮报》片场。

詹姆斯·弗兰科

刚刚获封金球奖影帝的詹姆斯·弗兰科被本届奥斯卡无视。

第90届奥斯卡金像奖提名名单公布后，专业媒体评论收集网站Metacritic概括这届名单是“科比·布兰恩特都获得提名，而被认为铁定能获得最佳男主角奖提名的詹姆斯·弗兰科并没入围的一年。”篮球巨星科比是凭借其创作的《亲爱的篮球》入围动画短片奖，将其与竞逐影帝的弗兰科一起说并不准确，但也表明媒体界对本届奥斯卡提名名单的直观印象——意外。

从这份名单中能看出年届90的奥斯卡在拥抱新形势，那就是关注题材多样性以及嘉奖长期被行业忽视的女性电影人。按照这一标准，早前一度被视为板上钉钉能获提名的，如史蒂芬·斯皮尔伯格、汤姆·汉克斯、詹姆斯·弗兰科等人都遗憾出局。

“多样性”的胜利

边缘人营救奇异生物的故事

获13项提名

本届奥斯卡获得最多提名的电影是《水形物语》，这部电影去年在威尼斯电影节获得金狮奖，如今获得奥斯卡包括最佳影片、导演、女主角、男配角、原创剧本等共13项提名。《水形物语》简单来说就是关于一群社会边缘人，齐心合力拯救一只奇异水生生物的故事，再搭配“冷战”时期故事背景的阴郁风格，完美诠释了跨物种的爱情故事以及所谓边缘人抱团也能做成大事的与众不同“励志”故事。而《水形物语》的胜利，完全体现了奥斯卡对所谓“非主流”的拥抱。

在内地上映过的《敦刻尔克》获得包括最佳影片、导演、摄影等8项提名，是本届提名数第二多的电影。而《敦刻尔克》上映后也被不少评论认为是“非主流战争片”，因为导演克里斯托弗·诺兰完全不用战争片的传统拍法，无论是叙事还是情节设置都相当“反套路”，该片入围的奖项大多是技术类的。

《三块广告牌》获得包括最佳影片、女主、男配、原创剧本等7项提名，就“含金量”来说要比《敦刻尔克》高，毕竟《敦刻尔克》全面失落表演奖和剧本奖。《三块广告牌》有着经常在电影中看到的题材：少女被奸杀，母亲要寻找凶手。但是，导演兼编剧马丁·麦克唐纳却巧妙用“三块广告牌”将母亲与警察、母亲与家人、母亲与小镇居民的各种关系和矛盾全都展现得淋漓尽致，带出“衰事一箩筐，但人总得找到生活下来的目标”这种主题。这部电影算是“大女主”电影。

此外，讲述时尚设计师故事的《魅影缝匠》以及常见的传记题材类型电影《至暗时刻》（以丘吉尔为主角）都各自获得包括最佳影片在内6项提名。讲述传奇报业人士凯·格雷厄姆的“大女主”电影《华盛顿邮报》、讲述17岁少女成长故事的“大女主”电影《伯德小姐》、爱情故事《请以你的名字呼唤我》以及非裔美国人主导的恐怖片《逃出绝命镇》都入围包括最佳影片在内的各大奖项。本届最佳影片提名电影，就是以上9部。

非裔&女性受关注

导演、摄影奖有突破，“兰兰”或因丑闻出局

史蒂芬·斯皮尔伯格导演的《华盛顿邮报》最终只获得2项提名，包括最佳影片和梅丽尔·斯特里普获得最佳女主角提名，这是梅姨第21次奥斯卡提名。而斯皮尔伯格、汤姆·汉克斯失落最佳导演以及最佳男主角奖提名，算是本届一个“意外”。

两年前经历“奥斯卡太白”风波之后，奥斯卡从去年开始在提名中都很注重体现多元化。本届4个表演奖中，最佳男主角有95后演员蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、丹尼尔·戴-刘易斯（《魅影缝匠》）、加里·奥德曼（《至暗时刻》），还有非裔美国演员丹泽尔·华盛顿（《罗曼先生，你好》）和非裔英国演员丹尼尔·卡卢亚（《逃出绝命镇》）。这两位在颁奖季中的表现不如汤姆·汉克斯（《华盛顿邮报》）以及“兰兰”詹姆斯·弗兰科（《灾难艺术家》），虽然他们本身也是实力派，但出现在本届影帝提名名单中多少有点令人意外。外媒直接称“兰兰”在拿下金球奖影帝后，有几名女性出面“指控”曾遭他性骚扰这件事（且没证实），让他丢了本来十拿九稳的奥斯卡影帝提名，这也足见好莱坞这波“力挺女性”的风潮力量之大。

最佳女主角奖方面没有任何意外，莎莉·霍金斯（《水形物语》）、弗朗西斯·麦克多蒙德（《三块广告牌》）、玛格特·罗比（《我，花样女王》）、西尔莎·罗南（《伯德小姐》），还有梅姨都是颁奖季的五强选手，全都顺利入围。

男配角方面，《三块广告牌》的山姆·洛克威尔和伍迪·哈里森双双入围，《弗罗里达乐园》的威廉·达福以及《水形物语》的理查德·詹金斯各占一席，替补同样因“丑闻”遭换角的凯文·史派西出演《金钱世界》的克里斯托弗·普卢默也入围，88岁高龄的他刷新了奥斯卡表演奖年龄最大提名演员的纪录。

女配角方面，《我，花样女王》的艾莉森·詹妮和《伯德小姐》的劳里·梅特卡夫这两强毫无悬念入围，《泥土之界》的玛丽·布莱姬和《水形物语》的奥克塔维亚·斯宾瑟两位非裔美国演员也入围，本职是歌手的布莱姬还入围了最佳原创歌曲奖。《魅影缝匠》的莱斯利·曼维尔拿走最后一个名额。

导演奖方面，除了《魅影缝匠》的保罗·托马斯·安德森2008年曾凭《血色将至》入围过该奖项之外，《水形物语》的吉尔莫·德尔·托罗、《伯德小姐》的格蕾塔·葛韦格、《逃出绝命镇》的乔丹·皮尔以及一早就被影迷“封神”但之前从未闯入该项的克里斯托弗·诺兰，都是首次入围。他们共同的特点都是编导全才，而格蕾塔和乔丹都是凭导演处女作入围，格蕾塔更是史上第5位入围该项的女导演。

此外，最佳改编剧本奖项目迎来首位非裔女编剧提名者迪·里斯《泥土之界》，该片还让蕾切尔·莫里森成为首位获得最佳摄影奖提名的女摄影师。向来被男性“统治”的最佳音响效果项目中，也迎来了史上第6位女性提名人、《极盗车神》的玛丽·H·埃利斯。记者 马泽望

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