李冰冰谈公开恋情因足够强大:爱情面前会忘记年龄

“一直都很努力地藏着，结果这次没藏住，就公开呗。我已经足够强大，强大到能控制自己的感情了。”

李冰冰新电影

李冰冰如今也会在微博上“秀恩爱”

王俊凯和李冰冰一同参加活动。

“这些年最大的变化是什么？”想了许久，李冰冰说，“学会放松了一点点，只有一点点。”身旁的工作人员听了笑着说，“只有一点点吗？冰姐一个十几年不吃甜品的人，从去年开始跟着我们吃了不少甜品。”

“你对自己也太狠了吧！”记者说。她坦承自己是个极其苛刻的人，“但去年突然想通了。”“对自己要求太高会累吧？周围人，像任泉他们一定很心疼你。”“他们不心疼，他们一直都觉得我是个‘怪咖’（笑）。”

曾经她总是三句话不离工作，“以前我总听别人说我活得累，我对自己的要求的确很高，总恨不得自己是世界一流。每天睡觉前都在床上回顾自己做了什么，没有做到会自责，会看不起自己。最近当别人再跟我这么说，我会反思是不是真的对自己太苛刻了，有时候还是想放自己一马。就像那天和黄晓明聊天，他说，40岁后觉得自己的表演渐入佳境，那是他对人生的理解。我现在能感受到的不是成功与否的距离，而是通过时间累积对生命解读的距离，就像我现在正处的人生阶段，能做到直面自己就是最好。”

《谜巢》 那段时间，把自己挖空了

李冰冰主演的中外合拍片《谜巢》正在上映，距她上一次出现在大银幕上，已经过了整整两年。

片中她饰演吴尊的姐姐，一位精通毒理生物学的博士，为了营救弟弟勇闯神秘地宫。谈起接拍《谜巢》，李冰冰总有一种“匹夫有责”的侠女精神。和以前接拍《变形金刚4》一样，她认为中国影人和外国影人一同打造的作品，能将西方与中国的文化相连，能促进彼此的了解，即使拍戏时总是背井离乡，吃的、住的都不习惯。

据悉，该片大部分情节在澳大利亚的地宫完成，除了每天大量的体能消耗，李冰冰还要将自己搞得很“脏”，手上抹泥、脸上撒灰，指甲缝里、头发丝里都是土，虽然她一向爱干净。而另一大挑战，则是那本厚厚的全英文剧本，这也是她接拍该片的重要原因，“我觉得英语还是要拼命学，所以想接这个戏来逼逼自己，给自己点压力”。进组之前，她要把整个剧本背下来，心里才有谱，“我不能出错的，一错我就全错了，很多人觉得我英文进步了，但那段时间我心力交瘁，简直把自己要挖空了。”

1 上戏班里最早拍广告的人

只为攒钱补贴家用

李冰冰一直很清楚，人活着只能靠自己。

她出生在哈尔滨一个普通家庭，童年时并不自信，总觉得父母格外偏袒成绩更好的妹妹李雪，那时的她性格内向，甚至走路都会低着头。

中专毕业后，19岁的她做起了小学音乐老师，机缘巧合认识了演员高强，建议她不如去学表演。1992年，李冰冰的母亲生病，花掉3万元，而那时全家一个月的收入才400元。家里经济拮据，她本想放弃求学，但在父亲的鼓励下还是去了上海戏剧学院。

为了负担家用，她和任泉成了班里最早拍广告的人，连跑龙套的小角色都抢着演，攒够钱就立马给家里寄去。那段经历让李冰冰更早地理解了生活，对于苦难与低落，她从来不善于抒发或呻吟，只知道要竭尽自己去得到改变。任泉曾说，李冰冰的成功极有特色，你以为她差不多就到这了，没想到她还能再往前走几步，最后站在顶端，把很多人甩在身后。

2 十年换来颁奖台上一分钟

我不聪明只能多付出

1994年，21岁的李冰冰正式出道，但她却没有碰到让自己迅速出名的机会。直到五年后，她才在电影《过年回家》中拿到女一号的戏份，虽然凭借该片李冰冰拿到了新加坡国际电影节最佳女主角奖，但却并未在国内引起反响。直到她凭借影片《天下无贼》中女贼一角获得大众电影百花奖最佳女配角的提名，在与奖杯失之交臂那一刻，她几乎要哭昏过去。

2007年，电影《云水谣》中简单朴实的“王金娣”让她成为华表奖优秀女演员，两年后《风声》中与自我灵魂抗争的密电天才“李宁玉”又让她捧回了金马奖最佳女主角奖。得奖了，哭；没得奖，也哭。外界都说她是“哭出来的最佳女主角”，她说自己为了走上台的那一分钟，足足在台下走了十年。

出道多年，她说自己一直信奉天道酬勤。“做演员就是要努力”是她每一次采访中的“老生常谈”，“可能我比较笨，没那么聪明。我妈就跟我说慢点，多努力、多付出。我一直是个不藏劲儿的人，只要能够努力达到的，还有口气就一定要达到，要不我觉得自己没尽全力，会后悔。”

3 高考27分到一口流利英语

让自己满意很难

很少有明星愿意直面自己的缺点，李冰冰却很清楚地看到自己身上的欠缺，她自嘲自己的英语是初三水平，毫不避讳高考英语只拿到27分。

36岁开始学英语，家里贴满了写着英语单词句子的小纸条；教材上做满了密密麻麻的笔记；会为了让自己身处于英语环境下而去美国游学半年；就连在澳洲拍戏高烧不退，回国住院期间也会躺在床上看全英文的台本。从初中水平到《雪花秘扇》中的全英文演出，再到联合国全球气候峰会上发表全英文演讲、《谜巢》中一口流利的英文，“事实上我觉得电影中的对白还可以说得更好。”

可在别人眼中已经无欲无求的李冰冰，却一直在强调自己依旧想要一部好作品。“估计到死，我都不会有一部最满意的作品。这倒不是悲观，而是追求的永无止尽。哪怕十年、二十年，甚至你不在这个世界的时候，你的作品还能留下来，这才是活着的意义。”

外甥

他，是我的精神食粮

“微博自拍怎么少了？”“因为自从我有了外甥后就不拍自己了，都去拍他去了。”翻看李冰冰的微博，外甥的出镜率几乎达到了70%。万圣节，她会和小外甥一起做南瓜灯；她会做鲨鱼造型的水果拼盘，迎接从巴塞罗那青训回来的外甥；元旦，她会带外甥一起去健身房做运动。

她自封为外甥的头号迷妹，“他就是我的精神食粮，也是我工作的动力，给我一个笑脸马上就会充满干劲”。

而李冰冰也正是通过小外甥才认识的王俊凯，“我和王俊凯的相识特别温暖，我小外甥很喜欢他，每天一起床就开始唱‘左手右手一个慢动作’，之后我才了解到小凯。”

男友

爱情面前，你会忘记年龄

去年1月，李冰冰在微博上传了一张和男友的合影，并配文称“一切都是最好的安排”，这也是她多年来首次公开自己的恋情。她说，此举称不上有多勇敢，“我出道这么多年从没有说过自己的感情，一直都很努力地藏着，结果这次没藏住，就公开呗。我已经足够强大，强大到能控制自己的感情了。”

而外界则把焦点都放到了她与男友的年龄差上，但对李冰冰而言这些都不重要，“相爱后，你会忘记了年龄，你认的是这个人和当前的感觉，不是你18岁、我48岁，我和你在一起是因为爱。”

面对三年前，接受新京报记者专访时提出的同样问题——没有结婚、生子似乎并不符合传统定义下女性的价值标准，她淡然一笑，“走到现在对我而言，没有说一定要采取某种模式才是面对生命最好的结果，也不一定说普世价值观都是正确的。不管结不结婚、生不生子，人最重要的是你能真正地面对自己。我不能说现在自己完全做到了，但我觉得自己内心有容量。”

对于以后有好消息是否依然会和外界分享，她毫不犹豫地答，“会。”

王俊凯

从他身上看到了当年的我

在王俊凯即将十八岁时，他的经纪公司找到了李冰冰的妹妹、经纪人李雪合作组建了王俊凯工作室。

李冰冰说，在王俊凯身上，仿佛能够看到当年的自己，一样的懵懵懂懂、朴实单纯，“有时候我会想，如果我也在这个年纪遇上一个李冰冰该多好，可以无私地把所有感受提前教给我。”

前段时间，有网友偶遇李冰冰和王俊凯一起去看话剧《窝头会馆》，她一直认真地在给王俊凯讲解。提及此，她说，恨不得一股脑把自己二十多年来积累的表演经验、对戏的理解全都告诉他，“但毕竟他（王俊凯）对人生的理解也只有18年，你不可能让他的理解变成48年或58年的状态，对他来说，成功或失败都好，他需要为自己的人生买单。他未来可能会有很多的失败，可能这首歌没唱好、这部戏没演好，但我觉得都没有关系，这一切都是他应该去经历的，并且这些东西对未来的他来说都是财富，在那个时候他才会有更好的人生体会，更好地理解角色。我曾经从他的位置上走到今天，也付出了很多，成功失败都没关系，放心去感受。”

被问到王俊凯是不是自己的影迷，李冰冰笑说还没问过，“这孩子虽然是1999年的，但接触下来你会发现，他朴实、真实、认真。这个圈子里很多人红了会膨胀，其实人性就是这样，也很正常。但这个年轻演员却不一样，他上进谦虚，还用功，从不因为自己有很多流量而失去朴实。”

新 鲜 问 答

新京报：这两年作品并不多，对接片数量是有严格的标准吗？

李冰冰：我觉得自己还挺能舍得的。所谓能舍得，就是我没有为了数量或热度去拍戏，可能有些作品质量并不是很好，但你拍了会有人气和话题，但我认为如果最终呈现的不是我想要的，不能在职业或是表演艺术上给我真正的回馈，我宁肯放弃。

因此这些年我拒绝了很多，但没啥舍不得的。

新京报：以前说自己太忙，对父母有歉疚，现在和亲人相处的时间有没有比以前要多一些？

李冰冰：曾经对我来说永远是工作第一，任何机会都不愿意错过，现在工作和生活有冲突的时候我会做选择。

新京报：在如今这个流量当道的时代里，会用社交媒体吗？在乎外界对你的评价吗？

李冰冰：现在时代变了，你只能用这些新的东西去和外界沟通、交流，但我不会沉迷于此，和那些沉迷于网络社交的人相比，确实算是两个时代的人（笑）。

不过，我也没什么好被讨论的话题吧，不就谈了个恋爱嘛。

新京报：会演到多少岁？

李冰冰：这个问题还真的没有想过，有好角色就一直演下去呗。

新京报：离自己想要的李冰冰还差多远？

李冰冰：哎哟，我觉得还要再努力，很难达到的（笑）。

采写/新京报记者 周慧晓婉

摄影/新京报记者 郭延冰

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