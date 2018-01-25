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巩俐新恋情疑似曝光 牵手法国70岁新男友逛名品店

2018年01月25日 10:38 新浪娱乐
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据娱乐给我五报道，正在上海搭档赵又廷拍摄娄烨电影的巩俐，被网友目击下戏后约会法国70岁电子乐大师让·米歇尔·雅尔，俩人手牵手逛奢侈品店，之后又去看包，甜蜜状态羡煞旁人。

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　　原标题：俐新恋情疑似曝光 牵手新男友逛名品店好甜蜜

　　新浪娱乐讯 据娱乐给我五报道，正在上海搭档赵又廷拍摄娄烨电影的巩俐，被网友目击下戏后约会法国70岁电子乐大师让·米歇尔·雅尔，俩人手牵手逛奢侈品店，之后又去看包，甜蜜状态羡煞旁人。

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标签: 巩俐娄烨新男友法国名品店

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