巩俐新恋情疑似曝光 牵手法国70岁新男友逛名品店

据娱乐给我五报道，正在上海搭档赵又廷拍摄娄烨电影的巩俐，被网友目击下戏后约会法国70岁电子乐大师让·米歇尔·雅尔，俩人手牵手逛奢侈品店，之后又去看包，甜蜜状态羡煞旁人。
原标题：俐新恋情疑似曝光 牵手新男友逛名品店好甜蜜
新浪娱乐讯 据娱乐给我五报道，正在上海搭档赵又廷拍摄娄烨电影的巩俐，被网友目击下戏后约会法国70岁电子乐大师让·米歇尔·雅尔，俩人手牵手逛奢侈品店，之后又去看包，甜蜜状态羡煞旁人。
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巩俐娄烨新男友法国名品店
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