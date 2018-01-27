《锋味》容祖儿明鹏拜访普吉岛 遭谢霆锋连环整蛊

谢霆锋还饶有兴致的对老友容祖儿和小师弟明鹏进行了轮番的“整蛊”。来到泰国的第一晚，谢大厨便悄悄将明鹏的住宿安排在了户外，以“考察”这位小师弟的性格人品。

《锋味》

中国网娱乐1月26日讯 超级网综《锋味》将在本周六正式进军海外，展开对各大世界级名厨的美食PK。泰国普吉岛作为走出国门的第一站，迎来了谢霆锋的好友、香港乐坛天后容祖儿与英皇新晋小生明鹏。因为母亲狄波拉在泰国长大，身为半个“东道主”的谢霆锋，一开场便开启了自己的“整蛊”，整个现场笑料不断。

谢霆锋携容祖儿游泰国小师弟明鹏受连环整蛊

在本周六即将上线的《锋味》中，谢霆锋一行人来到泰国，并邀请了自己的好友，香港乐坛天后容祖儿。此外，本次还有一张新面孔加入到节目中，那就是谢霆锋与容祖儿的小师弟明鹏，他还因为长相酷似宋仲基而还被谢霆锋容祖儿戏称为“小基基”。

在本期的节目里，谢霆锋还饶有兴致的对老友容祖儿和小师弟明鹏进行了轮番的“整蛊”。来到泰国的第一晚，谢大厨便悄悄将明鹏的住宿安排在了户外，以“考察”这位小师弟的性格人品，还在录制过程中容祖儿与明鹏两人体验VR过山车时，悄悄增加了难度，惹得容祖儿花容失色惊叫连连。

《锋味》挑战泰国椰子宴 谢霆锋探椰林寻诀窍

在本期的节目中，谢霆锋和泰国名厨将用最具泰国特色的食材——椰子进行比拼。在比赛前夕，谢霆锋为了品尝到当地最美味的椰肉，和容祖儿与明鹏一起来到了当地的夜市，并与摊位老板学起了如何剥出完整椰肉的方法，目睹了老板一整套精湛的操作后，谢霆锋也不禁感叹“能做到这么的极致，服了！”

本周六，谢大厨和泰国顶级名厨的厨艺PK即将开始，这场异国首战究竟胜负几何？容祖儿与明鹏还将与谢大厨经历什么有趣的故事？锁定本周六播出的超级网综《锋味》，精彩等你开启。

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