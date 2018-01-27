移动客户端

《锋味》容祖儿明鹏拜访普吉岛 遭谢霆锋连环整蛊

2018年01月27日 06:54 中国网
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

谢霆锋还饶有兴致的对老友容祖儿和小师弟明鹏进行了轮番的“整蛊”。来到泰国的第一晚，谢大厨便悄悄将明鹏的住宿安排在了户外，以“考察”这位小师弟的性格人品。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
《锋味》《锋味》

　　中国网娱乐1月26日讯 超级网综《锋味》将在本周六正式进军海外，展开对各大世界级名厨的美食PK。泰国普吉岛作为走出国门的第一站，迎来了谢霆锋的好友、香港乐坛天后容祖儿与英皇新晋小生明鹏。因为母亲狄波拉在泰国长大，身为半个“东道主”的谢霆锋，一开场便开启了自己的“整蛊”，整个现场笑料不断。

　　谢霆锋携容祖儿游泰国小师弟明鹏受连环整蛊

　　在本周六即将上线的《锋味》中，谢霆锋一行人来到泰国，并邀请了自己的好友，香港乐坛天后容祖儿。此外，本次还有一张新面孔加入到节目中，那就是谢霆锋与容祖儿的小师弟明鹏，他还因为长相酷似宋仲基而还被谢霆锋容祖儿戏称为“小基基”。

　　在本期的节目里，谢霆锋还饶有兴致的对老友容祖儿和小师弟明鹏进行了轮番的“整蛊”。来到泰国的第一晚，谢大厨便悄悄将明鹏的住宿安排在了户外，以“考察”这位小师弟的性格人品，还在录制过程中容祖儿与明鹏两人体验VR过山车时，悄悄增加了难度，惹得容祖儿花容失色惊叫连连。

《锋味》挑战泰国椰子宴 谢霆锋探椰林寻诀窍《锋味》挑战泰国椰子宴 谢霆锋探椰林寻诀窍

　　在本期的节目中，谢霆锋和泰国名厨将用最具泰国特色的食材——椰子进行比拼。在比赛前夕，谢霆锋为了品尝到当地最美味的椰肉，和容祖儿与明鹏一起来到了当地的夜市，并与摊位老板学起了如何剥出完整椰肉的方法，目睹了老板一整套精湛的操作后，谢霆锋也不禁感叹“能做到这么的极致，服了！”

　　本周六，谢大厨和泰国顶级名厨的厨艺PK即将开始，这场异国首战究竟胜负几何？容祖儿与明鹏还将与谢大厨经历什么有趣的故事？锁定本周六播出的超级网综《锋味》，精彩等你开启。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 锋味容祖儿谢霆锋普吉岛泰国

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

你们这些明星，眼神怎么这么差啊！

有些明星，表面上光鲜亮丽，但其实眼神真的是不咋地呢，玛丽亚凯莉。喂奶呢？可是奶嘴都怼眼睛里去了歪，这滴眼药水的操作太骚气了吧！人家小脑斧不要面子的嘛！！！[详细]
2018年01月17日 17:57
陈伟霆 容祖儿 沙溢 张涵予 林更新

把美食过成生活和情诗，细扒王祖蓝李亚男在《锋味》发过的糖

把美食过成生活和情诗，细扒王祖蓝李亚男在《锋味》发过的糖[详细]
2017年12月18日 16:08
王祖蓝 李亚男 美食 情诗 谢霆锋

震惊亚洲！比换头宝贝更成功的案例出现了！

今天我们要说的主角是个泰国姑娘，让羊受到很大的冲击，再一次感叹医美的强大。提起泰国很多人的第一反应是变性人，作为四大邪术之一每次看到变性人时，都禁不住的感慨自己长的真糙，不如一个男的。[详细]
2017年12月27日 09:07
变性人 整形 泰国 Let美人 女朋友

人丑只能再投胎？泰国整形节目：不用那么麻烦

[详细]
2017年12月23日 11:48
泰国 节目 整容 容貌 生活

30句经典歌词，心里难过的时候，看看心里会舒服很多

[详细]
2018年01月20日 15:06
翅膀 眼泪 疯狂 遗憾 无辜