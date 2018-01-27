古装剧雷人发型：汉朝最稳，唐朝最乱

古装偶像剧中，清朝背景最受欢迎，其中宫斗戏又占据大多数。虽然清宫造型大多以旗头为主，但或许为了求同存异，一些造型师会在刘海、发饰上大做文章。

《巴清传》

《华胥引》

《秦时丽人明月心》

《寻秦记》

《剑行天下》

《吕布与貂蝉》

《陆贞传奇》

《兰陵王妃》

《兰陵王》

《凤囚凰》

《至尊红颜》

《文成公主》

《太平公主秘史》

《秦王李世民》

《秦王李世民》

《神雕侠侣》

《天龙八部》

《秦香莲》

《美人如画》

《楚留香传奇》

《穿越时空的爱恋》

《金玉良缘》

《大清后宫》

《皇太子秘史》

《宫锁珠帘》

以南北朝为历史背景的古装偶像剧《凤囚凰》因造型过于浮夸，遭到了观众的群嘲。其中关晓彤饰演的楚玉头顶巨大发髻，令不少网友调侃“简直像一台行走的缝纫机”。虽然该剧编剧于正甩出史料证明，魏晋南北朝女子就是爱戴假发，发髻也高耸夸张，但让人颈椎疼的雷人设计还是挑战了观众的审美底线。

关晓彤并不是第一个“得罪”古装造型师的女演员。由于正史中关于女子发式的记载稀少，从先秦、汉朝、魏晋南北朝，到唐、宋、明、清，几乎历代的古装剧都曾惨遭毒手。从高眉齐刘海、锅盖头，到方便面头、挑染、色彩斑斓的奇葩发饰……

其中，古装偶像剧较为偏爱的唐朝和清朝，发型被毁的概率最高。唐朝时期的发式极为丰富，光鬓的种类就有6种以上；而清宫剧题材多样，距离现代更近，这无疑都为设计师提供了更充足的“发挥”空间。记者粗略统计了部分奇葩的古装发型，请来勇敢刷新你的审美底线吧！

先秦

先秦因为年代久远，神话、玄幻故事较为多见，例如《封神榜》等。而在少见的几部涉及先秦的古装偶像剧中，其造型也会因史料不足，加入一些“反朝代”的创新设计，例如《秦时丽人》中的“汤婆婆”头，《巴清传》片花中比头还大的黄金发饰等。

汉朝

经过秦朝暴政和乱世，汉朝是历史上较为平和的时期，经济休养生息，政治较为稳定，因此这段时期的历史正剧偏多，例如《汉武大帝》、《大汉天子》等。而极少的偏偶像的电视剧，大多在内容和造型上也都设计的中规中矩。

魏晋南北朝

观众对于魏晋南北朝熟悉度较低，因此成为古装架空IP最爱移植的背景朝代。加之这个时期历史记载的造型也较为奇特，给了造型师较大的“放飞”空间。因此《凤囚凰》的“缝纫机头”、《陆贞传奇》中巨大的三角头型都认为自己“符合历史”。

隋唐

隋唐时期文化繁荣，包容开放，史料中的发型也极为多样：发髻种类承前启后，发饰设计更为时尚。而以唐代为背景的古装偶像剧也抓住了这一特点，自认为只要是新潮的、花哨的、富丽堂皇的，就都是唐朝的。也因此，唐代的奇葩造型远远多于其他朝代。

宋朝

宋朝是武侠IP最为偏好的历史时期，金庸的《神雕侠侣》《天龙八部》都以此为背景。这段时期社会动荡，文化也不如唐朝鼎盛，女性角色的造型往往都十分内敛。但并不排除被多次翻拍的IP为推陈出新，也会在同一个女性角色上另走偏锋。

明朝

在大部分古偶剧都扎堆在清朝、唐朝时，一些古装架空IP也开始抢占明朝。明朝古装剧不仅风格与清宫剧较为相似，在发型上也集合了唐宋和清朝的特点。但或许对造型师来说，是明是清并不重要，反正最后都会结合21世纪的流行审美。

清朝

古装偶像剧中，清朝背景最受欢迎，其中宫斗戏又占据大多数。虽然清宫造型大多以旗头为主，但或许为了求同存异，一些造型师会在刘海、发饰上大做文章。比如《宫锁珠帘》中，袁珊珊变身为“后宫锅盖”。

撰文/新京报记者 张赫

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