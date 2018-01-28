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宋承宪刘亦菲分手有第三者？韩网友纷纷点名"她"

2018年01月28日 00:23 新浪娱乐
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消息曝光后震惊粉丝，引来不少网友怀疑会不是有第三者，纷纷猜测女方应该是合拍《Black》女主角高雅拉。

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韩国网友评论韩国网友评论
宋承宪、刘亦菲宋承宪、刘亦菲
宋承宪和高雅拉宋承宪和高雅拉

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，韩国演员宋承宪25日认了与大陆女星刘亦菲分手，断了2年多的异国恋情，消息曝光后震惊粉丝，引来不少网友怀疑会不是有第三者，纷纷猜测女方应该是合拍《Black》女主角高雅拉。

　　宋承宪分手刘亦菲消息公开后，随即在网上引起讨论，就有韩网友纷纷在新闻下留言：“因为高雅拉吗？拍《Black》对上眼了吗？”“追完《Black》。。。不会是跟高雅拉交往了吧。。。？”“宋承宪和高雅拉很适合的说。”“请跟高雅拉在一起，比起跟一般人，与有CP感的女演员更好~今年若能结婚的话更棒！！”“好可惜。。。错过了刘亦菲这样的美貌。。。就算是高雅拉也好，请跟她交往吧 宋承宪哥?”

　　事实上，宋承宪和刘亦菲2015年合作电影《第三种爱情》假戏真做，同年8月认爱，即使彼此相差11岁还有语言隔阂，以及每一对恋人都最害怕的距离，他们仍坚持到底，并且还曾公开表示“以结婚为前提交往”，没想到，男方25日认了2年多恋情画下句点。

　　据宋承宪关系者向韩媒透露，“宋承宪和刘亦菲分手了，正确的时间由于是私人领域因此不透露，宋承宪一直忙于工作，刘亦菲也是这样的情况，双方都在忙碌的行程下没能常相聚，不常见面的关系让爱意也日渐减少。”先前他们就曾被爆是因为大陆“限韩令”而分手，关系者也对此强调“绝对不是因为限韩令”来辟谣。

　　分手消息曝光后，有网友发现去年刘亦菲8月25日生日时，宋承宪就没陪在她身边，而与高雅拉忙着拍摄韩剧；男方去年10月5日过生日时，刘也没有陪旁，在《Black》片场庆生度过，而面对外界揣测，男女方都未作出回应。（ettoday\文）

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标签: 高雅拉宋承宪刘亦菲第三种爱情分手

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