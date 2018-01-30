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盘点2018上半年最值得期待十大华语电影

2018年01月30日 14:10 新华网
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宁浩导演的电影一直都有不错的口碑，更何况“疯狂”系列本身就有不少粉丝，外加黄渤、沈腾加持，相信《疯狂外星人》会有更多的期待在里面。

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狄仁杰狄仁杰

　　《狄仁杰之四大天王》

　　导演：徐克

　　演员：赵又廷、冯绍峰等

　　“狄仁杰”题材的影视作品已经很多了，不过徐克导演的电影还是很令人期待的，毕竟无论从画面或者剧本来说应该都会相对完美一些，更何况还有成功的前作。赵又廷、冯绍峰等明星的倾情加盟更是让该片锦上添花。

影

　　《影》

　　导演：张艺谋

　　主演：邓超、孙俪、郑恺、王千源、胡军、关晓彤、王景春等。

　　这可能是今年最让人期待的电影之一了，张艺谋导演的名号本身就很让人关注，更何况又是全明星的阵容，这部以“三国”为大背景相信会和《长城》一样得到关注。

财迷财迷

　　《财迷》

　　导演：董董

　　演员：六小龄童、马德华、刘大刚、汪粤

　　86版《西游记》至今仍是无法超越的经典，是80后、90后不可磨灭的记忆。30年后，六小龄童、马德华、刘大刚、汪粤等师徒四人首次在大银幕上合体，就是为了电影《财迷》。如今四人再聚首，演绎一个现代故事，四人将会给观众带来什么样期待，惊喜不惊喜，意外不意外？

阿修罗阿修罗

　　《阿修罗》

　　导演：张鹏

　　演员：吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张艺上等

　　《阿修罗》的核心艺术框架脱胎于东方文化的“六道轮回”，即“生命不灭，在天界、阿修罗界、人界、魔兽界、饿灵界和炼狱界轮回”，但又对传统的“六道轮回”给予了全新诠释。全片围绕“欲望”展开，这样的主题是否能拍出让我们不断自省的故事呢？

战神纪战神纪

　　《战神纪》

　　导演：哈斯朝鲁

　　主演：陈伟霆、林允、胡军、倪大红、李光洁等

　　这部电影以铁木真为原型，为了更好的展现传奇英雄的传奇事迹，《战神纪》制作团队在场景设计上力求贴合真实的历史背景。此外，该片的演员陈伟霆、胡军、李光洁，无论从颜值还是演技来说，观众们都很期待。

幕后玩家幕后玩家

　　《幕后玩家》

　　导演：任鹏远

　　演员：徐峥等

　　《幕后玩家》是徐峥监制并主演的一部电影，讲述的是坐拥数亿财产的钟小年，在事业如日中天之时却突遭意外，麻烦不断。在经过一系列的重大变故之后，本性善良的他逐渐实现了自我救赎。徐峥之前角色的诠释一直都令人喝彩，相信这一次同样会带给观众惊喜。

摸金校尉摸金校尉

　　《摸金校尉之九幽将军》

　　演员：陈坤

　　“摸金校尉”是中国古代一个盗墓者的门派。虽然在“鬼吹灯”系列或者“盗墓笔记”中，一直都占有举重轻重的位置，但是却从未被详细完整的诠释过。因此，对于喜欢这类型题材的影迷来说，这无疑更让人期待。

刺局刺局

　　《刺局》

　　导演：李仁港

　　演员：冯绍峰、胡军、许晴、金晨等

　　《刺局》是与《鬼吹灯》、《盗墓笔记》齐名的网络热门小说，讲述的是一位少年侠客如何成为天下第一刺客的惊险故事，相信原著粉们一定会比较期待该小说将如何在大银幕上呈现。

保持沉默保持沉默

　　《保持沉默》

　　导演：周可

　　演员：周迅、吴镇宇、祖峰等

　　犯罪类题材的影片本身就有很多受众，加之有周迅、吴镇宇、祖峰这样演技派演员加盟，自然是期待无限。

疯狂外星人疯狂外星人

　　《疯狂外星人》

　　导演：宁浩

　　演员：黄渤、沈腾等

　　宁浩导演的电影一直都有不错的口碑，更何况“疯狂”系列本身就有不少粉丝，外加黄渤、沈腾加持，相信《疯狂外星人》会有更多的期待在里面。

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标签: 华语电影疯狂外星人盗墓笔记期待阿修罗

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