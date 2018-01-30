多位明星戴白玫瑰参加格莱美 继续好莱坞女权运动

现在看来，许多明星都响应了号召，且佩戴形式多样，成为了红毯一大亮点。凯莉·克莱森（Kelly Clarkson）直接手持一朵大白玫瑰走了红毯，而Lady Gaga把白玫瑰别在了自己的肩膀上。

格莱美

格莱美女权运动

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新浪娱乐讯 据国外媒体报道，在上周日举办的格莱美奖红毯上，出席的明星纷纷佩戴了一个特别的配饰——一朵白玫瑰。

这次的活动是上次“金球奖全黑着装”的继续，意在支持目前声势浩大的好莱坞女权运动。这场名为#TimesUp的运动由业内300多位颇有影响力的女性发起，为了停止娱乐行业的性骚扰和性侵行为。这场运动还有自己的专属基金，用来资助需要帮助的业内女性。

在格莱美之前，一个名为“娱乐产业声音”（Voices of Entertainment）的组织就给多位名人发送了邀请信，请她们在红毯上戴一朵白玫瑰来支持女权，因为“白玫瑰一贯象征希望，和平，同情和抵抗”。

现在看来，许多明星都响应了号召，且佩戴形式多样，成为了红毯一大亮点。著名英国歌手瑞塔·奥拉（Rita Ora）特意在黑裙子上戴了一朵超大玫瑰，一下子呼应了两种女权形式。“卡妹”卡米拉·卡贝洛（Camila Cabello）则在自己的戒指上缠了一串小白玫瑰。凯莉·克莱森（Kelly Clarkson）直接手持一朵大白玫瑰走了红毯，而Lady Gaga把白玫瑰别在了自己的肩膀上。

在周四的格莱美之夜派对上，奥拉谈起了为什么自己要支持“白玫瑰运动”：“多年以来白玫瑰在全世界都是和平的象征，而对我而言，显示我对女权运动的忠诚很重要。我认为这是一种很优雅的支持方式，大家都知道好莱坞最近发生了什么，越多曝光率，女性们能得到的帮助越大。”

除女星外，许多男星也身体力行的表达了对“白玫瑰运动”的支持。尼克·乔纳斯（Nick Jonas）说：“作为一个男人，我认为我们必须学会倾听，做好自己的这部分工作。为女权运动增加曝光，唤醒人们的意识，对我而言很重要。”山姆·史密斯（Sam Smith）也表达了自己的希望：“我希望我们都能更好，能争取每个人都被平等对待，无论在什么场景。” （球菌/文）

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