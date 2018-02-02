吴秀波baby成蓝颜知己 这组合颜值有点高

原标题：吴秀波、Angelababy成蓝颜知己 《欲望之城》这组搭配你怎么看？

在《欲望之城》中，吴秀波和Angelababy成了蓝颜知己。

即便没有登上卫视频道，《大军师司马懿之虎啸龙吟》里吴秀波仍凭借对司马懿惟妙惟肖的演绎成了观众、粉丝们刷屏关注的焦点。在扮演过“鹰视狼顾之相”后，吴秀波要回归都市时装剧啦——今天（2月1日）上午，曾出品过《白鹿原》、《欢乐颂》等热播剧的新丽传媒发布了旗下正在热拍的都市时尚情感剧《欲望之城》的海报。领衔主演吴秀波、Angelababy和任重、朱珠、倪虹洁、翟天临等主演在剧中的造型也就此曝光。

值得一提的是，吴秀波和Angelababy在剧中饰演的是一对蓝颜知己。接受采访时，吴秀波更是对Angelababy这个后辈不断点赞。

Angelababy饰演林俪。

在《欲望之城》里，Angelababy饰演的林俪供职于全景公司。她的愿望很简单：为升职加薪实现职业理想而奋。不过，却因男友王阳（任重饰）而阻碍重重。就在此时，因缘巧合之下，她结识了吴秀波饰演的江年华，两人时不时就能聊得极为投缘，并最终成为了蓝颜好友。江年华也从两人的相识中逐渐转运，走出失意。

吴秀波在剧中饰演江年华。

从今天曝光的角色剧照看，吴秀波亮相时是一身旅途归的打扮，Angelababy饰演的林俪一看就是干练精致的职场精英扮相。在剧中，吴秀波饰演的江年华被定为称一个靠个人奋斗实现了财富自由的天使投资人，而林俪是斗志正旺的职场精英。据介绍，本次《欲望之城》的幕后创作班底就是此前的经典都市剧《一仆二主》的原班人马。在接受采访时，导演刘进直言，就是希望用经典的叙事语言来讲述一座城、一件事、一群人，并在这种如浮世绘般的记录中，挖掘出属于新一代的都市之美。

而对于首次合作的Angelababy，吴秀波接受采访对她的工作态度表示了肯定。吴秀波说，不管是围读剧本的准备功课，还是现场拍戏的环节，“她应该都是很早就来了，认真征询前辈的意见，对自己的表演精益求精。”合作后，吴秀波也看到了Angelababy努力的成果，“她每一场的表演都让我认为非常优秀。”

重庆晨报记者 裘晋奕

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