春节档没了周星驰 年初一看这“四大金刚”

然而，今年的“春节档”，星爷则是彻底退出。不过别担心，没了星爷，今年的春节档还有不少好电影可以看，光是大年初一有八部新片上映。

《唐人街探案2》剧照

《捉妖记2》海报

《西游记之女儿国》剧照

以往春节档，大家最熟悉的是周星驰的电影。但今年星爷却没有作品“参战”，是不是多少有点失落呢？别担心！2018年春节电影市场依然竞争激烈，《唐人街探案2》《捉妖记2》《西游记之女儿国》《红海行动》“四大金刚”将强势登场。

没了“星爷”，你习惯吗？

提起春节档，一定绕不开周星驰，近10年来，周星驰导演作品只有3部，均在春节档上映，三次出手，均成为档期内的票房冠军。

2008年，《长江七号》以7225万元成为春节档冠军。2013年，《西游·降魔篇》在春节7天扫走5.3亿元。2015年，《美人鱼》以33.9亿元票房成为最卖座的国产片，直到去年被《战狼2》超越才退居第二。2017年，周星驰虽然没有导演作品，但由他担任监制和编剧，徐克执导的《西游伏妖篇》则再度出现在春节档，对于星爷与徐克的这次联手，观众们的意见褒贬不一。最终，该片以超过16.5亿元的票房位居春节档票房前列。

然而，今年的“春节档”，星爷则是彻底退出。不过别担心，没了星爷，今年的春节档还有不少好电影可以看，光是大年初一有八部新片上映。从类型上看更加多元。比如，由白客、蓝盈莹主演的《遇见你真好》是顾长卫首次尝试青春爱情题材；郭德纲带来喜剧片《祖宗十九代》；“熊出没”最新一集《熊出没·变形记》也将献映。

《唐人街探案2》：神探再出击

导演：陈思诚

主演：王宝强、刘昊然、肖央

类型：喜剧+悬疑推理

2015年，由陈思诚自编自导的电影《唐人街探案》投入8000万元，最终收获了8.24亿元，成为当年的票房黑马。导演陈思诚也信心满满，想把这一系列打造成“中国的福尔摩斯”，一心想要打造一个专属于中国人的神探形象。

新一集故事从曼谷搬到了纽约。唐人街教父悬赏500万巨额美金寻找案犯，引来全世界名侦探齐聚纽约，展开一场巅峰对决。演员阵容也很强，例如日本著名演员妻夫木聪就在片中饰演与刘昊然在排行榜上咬得很紧的日本侦探，强强相遇，势必有好戏可看。而在上一集里饰演老师的肖央这一集也终于升级成为侦探，不过他演的却是在排行榜上排位到1998的“后进生”。预告片中，肖央一口唐山方言分析案情，逗笑了不少观众。

从目前公布的物料来看，这一集可能会更注重喜剧元素。例如最新曝光的刘昊然cosplay女护士，就被网友吐槽“没眼看”。不过片方强调，这一集在推理上依然烧脑，为了让案情更精彩，陈思诚对剧本进行了多次修改。

《捉妖记2》：最为合家欢

导演：许诚毅

主演：梁朝伟、白百何、井柏然、李宇春等

类型：喜剧+奇幻

延续前作奇幻+喜剧的风格，《捉妖记2》是今年春节最为合家欢的一部电影。

2015年，《捉妖记》票房逆势上扬，最终创下24亿票房，刷新和创造了200余项票房纪录，登顶当年的票房冠军。时隔三年，这部电影终于出了续集，投资高达5亿元人民币。

《捉妖记2》紧接上一集的故事，天荫带着小岚踏上寻父之路，而重回永宁村的胡巴则再度被妖王追杀。与此同时，江湖盛传抓胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽也闻风而动。

除了白百何、井柏然等原班人马回归，还有梁朝伟、李宇春、杨祐宁、大鹏、柳岩、黄磊、吴莫愁、X玖少年团等众多新伙伴的加盟。从预告片看，梁朝伟发挥喜剧才华，与胡巴以及新加入的笨笨、骰子妖等“小妖”展开有爱互动。

而在特效画面上，影片也将打造出一个更宏大的奇幻世界和更瑰丽的东方奇景。业内人士分析，从预售成绩到“想看人数”，更为符合合家欢气氛的《捉妖记2》一马当先，如若没有黑马跑出，基本锁定春节档票房冠军，票房有望达25亿元。

《西游记之女儿国》： 常胜将军再度来袭

导演：郑保瑞

主演：赵丽颖、冯绍峰、郭富城、小沈阳、罗仲谦

类型：喜剧+动作+爱情

由郑保瑞执导的“西游记”系列是近年来春节档的常胜将军。尽管前两部在口碑上都存在争议，但票房上均突破10亿元大关。

这一集当中，师徒四人依然沿用原班人马——冯绍峰饰演唐僧、郭富城饰演孙悟空、小沈阳饰演猪八戒、罗仲谦饰演沙僧。赵丽颖则代替巩俐，成为新一集的女主角。首度加盟“西游记”系列的她，将出演女儿国国王，与冯绍峰饰演的唐僧展开一段初恋般的爱情故事。除此之外，戏中的配角也获得不少关注。早前公布的梁咏琪定妆照，奇高的发际线让观众直呼“完全认不出”。

《红海行动》：海外撤侨事件改编

导演：林超贤

主演：张译、黄景瑜、海清、杜江等

类型：动作+军事

作为春节档唯一一部“实打实”的军事动作猛片，《红海行动》根据“也门撤侨”真实事件改编而成。

这也是林超贤继《湄公河行动》之后的又一部现实题材动作大片。林超贤直言，相较于《湄公河行动》的警匪题材，取材于军事题材的《红海行动》从各方面都是一次完全的升级，所面临的困难度也更大：“怎么去调动那么多装备，都面临很多全新的困难。演员方面，这次的动作戏很激烈，从第一天训练开始我就非常担心他们会受伤。”

为了呈现出更为真实的效果，林超贤坚持“实景拍摄，拒绝棚拍”，不但深入非洲进行4个多月的取景，武器、装备也都是真家伙，剧组为本片准备了四五十种真实枪械，子弹达到三万多发，直升机、坦克、悍马车等“大块头”全部真实上阵。

影片中还请到了史上最贵“演员”——造价高达14亿元的某舰队编制内驱逐舰，保证让观众看得过瘾。而片中“蛟龙小队”的演员们也没少吃苦，沙漠地区地表温度超过40摄氏度，扬沙常吹得人睁不开眼睛，张译说感觉肺里全是沙子。

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