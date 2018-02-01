2月荧屏：杨幂黄子韬发糖 钟汉良张一山张嘉译归来

2月待播剧数量虽然不多，但从阵容和热度来看，春节荧屏还算热闹。其中，《谈判官》千呼万唤始出来，杨幂与黄子韬携手发糖。

新浪娱乐讯 《如懿传》《巴清传》相继爽约，《琅琊榜之风起长林》即将收官，《凤囚凰》等表现不如预期，2018开年以来荧屏相对平淡。2月待播剧数量虽然不多，但从阵容和热度来看，春节荧屏还算热闹。其中，《谈判官》千呼万唤始出来，杨幂[微博]与黄子韬[微博]携手发糖。而屡遭“退片”传闻的《一路繁花相送》也将要与观众见面，《恋爱先生》中与靳东[微博]演绎欢喜冤家的江疏影将与钟汉良[微博]上演一段长达十年的痴缠爱恋。

此外，刚刚结束霸屏不久的张嘉译再度归来，携手宋丹丹[微博]、李小冉[微博]在《美好生活》中演绎老中青三代对生活与情感的理解；刚刚才凭借“少女”“卖萌”等特质在《柒个我》中赚足了话题的张一山[微博]，则将与刘威在《我的父亲我的兵》中上演铁骨铮铮的家国情怀。

《谈判官》

导演：刘一志

编剧：费慧君、李晓亮

主演：杨幂、黄子韬、郭品超[微博]、毛林林[微博]等

时间：2月4日

平台：湖南卫视

点评：《三生》大火后，杨幂的新剧一直备受期待，作为《翻译官》姊妹篇的《谈判官》自然引人关注。该剧讲述高级谈判官童薇与美国华人世家继承人谢晓飞因缘相识相爱的情感故事。黄子韬献出电视剧首秀，搭档一向有“旺男主”体质的大幂幂能否一炮而红、两人间将擦出怎样的火花，着实让人好奇。

《一路繁花相送》

导演：刘淼淼

编剧：唐尧、金国栋

主演：钟汉良、江疏影、炎亚纶[微博]、李晟[微博]等

时间：2月7日

平台：东方卫视、江苏卫视

点评：该剧改编自青衫落拓同名小说，讲述路非和辛辰历经坎坷，最终初恋到白头的感人爱情故事。钟汉良继《最美的时光》陆励成、《何以笙箫默》何以琛之后再演“痴情总裁”，江疏影则化身外表柔软内心倔强的少女，绝对男帅女靓的组合，加之画面清新、造型文艺，用来舔屏再合适不过。

《美好生活》

导演：刘进

编剧：徐兵

主演：张嘉译、李小冉、宋丹丹、牛莉[微博]等

时间：2月28日

平台：北京卫视、东方卫视

点评：该剧聚焦“中年海归”群体，以独特视角探讨老中青三代人的情感与生活态度。张嘉译继去年底霸屏后再度归来，化身“问题中年”与痛失挚爱的李小冉上演了 “错位”恋，宋丹丹则与《我爱我家》老搭档梁天再聚首，与牛莉的婆媳CP也颇具看点，“欢喜冤家”姜妍李乃文则为剧带来不少笑料。

《我的父亲我的兵》

导演：杜军

编剧：谈韦、徐累、蒋雪蓝

主演：张一山、刘威

时间：2月26日

平台：CCTV-8

点评：该剧讲述抗战期间一对失散多年的父子在战场相遇后联手对抗杀敌的故事。张一山凭借《余罪》树立了自己的“硬汉形象”，此次饰演骁勇善战、心怀国家的八路军连长，刘威则饰演一身恶习但经验丰富的国民党老兵油子。两人继《杀寇决》后再演父子，既斗智斗勇又携手与共，热血与爆笑不断。

《台湾往事》

导演：崔亮

编剧：周晨、周道、袁媛

主演：左小青[微博]、刘以豪

时间：2月20日

平台：浙江卫视

点评：抗战剧我们看过很多，但很少有作品将视角对准日据时代的台湾，《台湾往事》即以此为背景，讲述近代台湾青年意气风发的青春往事，以及投身民族抗战，支援祖国解放的史诗故事。剧中，左小青一人分饰两角，既是战乱时代独自扛起家庭重任的母亲，又是机智勇敢的共产党员，颇具看点。

《初心》

《初心》

导演：宋业明

编剧：雷献和

主演：吴京安、丁柳元

时间：2月2日

平台：CCTV-1

点评：该剧以原新疆军区后勤部部长甘祖昌和爱人龚全珍先进事迹为素材创作，讴歌了军队高级领导干部不忘初心，一心为民的高尚精神。类似《焦裕禄》《孔繁森》式的人物传记剧，大家感受满满正能量的同时也可以体会一把八一厂的电视剧制作水准。

（热水少年/文 实习生 西瓜/文）

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