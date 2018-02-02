移动客户端

《龙凤斗》重映 刘德华郑秀文银幕情侣掀回忆杀

2018年02月02日 07:50 新华网
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

刘德华与郑秀文是合作过十次的“银幕情侣”，在电影中他们的配合默契十足。刘德华自己曾说过：“我们是电影里的夫妻，不管对方好与坏，都能接受。”

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
《龙凤斗》《龙凤斗》

　　由杜琪峰导演的浪漫爱情喜剧《龙凤斗》，一直被广大影迷誉为刘德华、郑秀文这对“银幕情侣”最默契十足。2月1日，《龙凤斗》宣布将于今年情人节前夕2月10日重映，并正式发布了“情话”版海报。在海报中两人亲密互动，姻缘一线牵，俏皮而又深情地对视，画面充斥着满满的浪漫组合感。

　　刘德华与郑秀文是合作过十次的“银幕情侣”，在电影中他们的配合默契十足。刘德华自己曾说过：“我们是电影里的夫妻，不管对方好与坏，都能接受。”他们是银幕中的“老夫老妻”，也是生活中“你需要我，我一定在”的真心友人。“一个电话即到”的交情不是人人都有的，但是刘德华、郑秀文可以做到。郑秀文还曾回忆：“我记得我七八年前，忧郁症的时候，他（刘德华）主动约我出来喝茶聊天，那次是特感动的，因为他就知道我情绪上面有点出事了，他就找我聊天，我们谈了一个下午，我觉得这个就是这种真正的友谊就是这样。”

　　说到两人的友情，最要多谢的一个人就是导演杜琪峰。2000年，杜琪峰邀请刘德华和郑秀文一起演一部写字楼轻喜剧，促成刘德华和郑秀文长达16年的合作，之后《孤男寡女》、《瘦身男女》两人演情侣一发不可收拾。直到《龙凤斗》，在拍摄过程当中，杜琪峰坐在一边看到刘德华和郑秀文表演都不讲戏了，刘德华问他为什么不出声，他说：“我已经没办法教你们两个演戏，因为你们两太有默契了。”而这两位黄金搭档出演的电影《龙凤斗》不仅当年备受好评，今年也将在年前2月10日再现大银幕。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 龙凤斗郑秀文刘德华杜琪峰回忆杀

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

60岁老汉娶29岁娇妻竟还出轨，雷明怒揭渣男面目，小三当场吓跑走

[详细]
2017年12月31日 00:31
雷明 老汉 面目 娇妻 渣男

妻子一开衣柜，发现丈夫的衣服被前妻拿走了，疯狂掌掴前妻

爱，来的刚好[详细]
2018年01月03日 19:37
前妻 一开 妻子 衣服 疯狂

男人以为新娘很丑，不愿意结婚，结果当新娘出来之后…… 全程看新郎脸 ...

男人以为新娘很丑，不愿意结婚，结果当新娘出来之后…… 全程看新郎脸 ​[详细]
2018年01月12日 21:21
新娘 很丑 全程 新郎 男人

拜金女相亲嫌弃小伙又黑又丑，小伙说：我晚上动静特别大

[详细]
2018年01月21日 00:06
小伙 动静 相亲

男生逼得女生想撞墙，涂磊愤怒让男生放手退一步！

[详细]
2017年12月24日 10:25
男生 涂磊 愤怒 女生 爱情保卫战