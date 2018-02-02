《龙凤斗》重映 刘德华郑秀文银幕情侣掀回忆杀

刘德华与郑秀文是合作过十次的“银幕情侣”，在电影中他们的配合默契十足。刘德华自己曾说过：“我们是电影里的夫妻，不管对方好与坏，都能接受。”

《龙凤斗》

由杜琪峰导演的浪漫爱情喜剧《龙凤斗》，一直被广大影迷誉为刘德华、郑秀文这对“银幕情侣”最默契十足。2月1日，《龙凤斗》宣布将于今年情人节前夕2月10日重映，并正式发布了“情话”版海报。在海报中两人亲密互动，姻缘一线牵，俏皮而又深情地对视，画面充斥着满满的浪漫组合感。

刘德华与郑秀文是合作过十次的“银幕情侣”，在电影中他们的配合默契十足。刘德华自己曾说过：“我们是电影里的夫妻，不管对方好与坏，都能接受。”他们是银幕中的“老夫老妻”，也是生活中“你需要我，我一定在”的真心友人。“一个电话即到”的交情不是人人都有的，但是刘德华、郑秀文可以做到。郑秀文还曾回忆：“我记得我七八年前，忧郁症的时候，他（刘德华）主动约我出来喝茶聊天，那次是特感动的，因为他就知道我情绪上面有点出事了，他就找我聊天，我们谈了一个下午，我觉得这个就是这种真正的友谊就是这样。”

说到两人的友情，最要多谢的一个人就是导演杜琪峰。2000年，杜琪峰邀请刘德华和郑秀文一起演一部写字楼轻喜剧，促成刘德华和郑秀文长达16年的合作，之后《孤男寡女》、《瘦身男女》两人演情侣一发不可收拾。直到《龙凤斗》，在拍摄过程当中，杜琪峰坐在一边看到刘德华和郑秀文表演都不讲戏了，刘德华问他为什么不出声，他说：“我已经没办法教你们两个演戏，因为你们两太有默契了。”而这两位黄金搭档出演的电影《龙凤斗》不仅当年备受好评，今年也将在年前2月10日再现大银幕。

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