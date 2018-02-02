刷爆朋友圈的《三分钟》 是陈可辛用手机在重庆拍的

《三分钟》改编自列车员刘钟的真实故事，因为春运要坚守岗位，她只能在列车停车的站台上与儿子见面，而时间只有短短的三分钟。

原标题：刷爆朋友圈的《三分钟》 是陈可辛用手机在重庆拍摄的

随着春运大幕的拉开，从昨晚到现在，一部陈可辛用手机拍摄短片也刷爆了朋友圈。2月1日晚，由陈可辛执导的电影短片《三分钟》正式上线，电影短片全程使用手机拍摄，讲述了火车经停车站时列车员与亲人的温情故事。上游新闻-重庆晨报记者独家获悉，这部电影短片主要场景都是在重庆取景拍摄的，片中的火车站就是重庆的菜园坝火车站。

《三分钟》

《三分钟》2月1日晚8时正式上线，截止记者发稿时止，15个小时的时间播放量已超过900万，朋友圈也形成了刷屏之势，不少人都说被陈可辛这部只有7分6秒的短片感动了。

《三分钟》改编自列车员刘钟的真实故事，因为春运要坚守岗位，她只能在列车停车的站台上与儿子见面，而时间只有短短的三分钟。“春节、团圆、春运，这三个元素是我一直想拍的，这次终于以电影短片的形式呈现出来。”在首映会上，谈到拍摄原因是陈可辛这样说到。值得一提的是，这也是陈可辛首次使用手机拍摄电影短片：“相比笨重的摄像机，手机拍摄可以尝试动态相机移动的效果，还带来很多独特的、不同的拍摄视角。比如可以把手机架到离演员非常近的地方去捕捉人物内心真实的情感，并且不会让演员觉得被打扰，这是传统大型摄像机近距离拍摄时不具有的优势。”

《三分钟》截图

同时上游新闻-重庆晨报记者独家获悉，《三分钟》主要都是在重庆取景拍摄完成的，而片中的主要场景火车站，虽然片中显示是“凯里站”，但其实就是重庆的菜园坝火车站。《三分钟》的重庆外联制片宋泯锂（片尾字幕方竹）在接受上游新闻-重庆晨报记者采访时介绍到，《三分钟》拍摄于去年的12月11日至13日，为了拍摄，陈可辛导演还专程提前两天过来看景、准备拍摄前的工作。

“陈可辛导演很低调，也很和蔼，群众演员和他打招呼，他都会微笑点头，在片场也没有架子，不乱发脾气。”宋泯锂告诉上游新闻-重庆晨报记者，就算是拍摄这样的一部短片，陈可辛都非常的认真，从上海和香港来了100多人的工作团队，重庆也组建了近80人的协拍团队，三天的拍摄时间里共动用了近千名的群演。

《三分钟》截图

宋泯锂透露，现场主要的拍摄设备就是一台手机，而且主要的拍摄机位就只有一个。陈可辛也在首映会上分享了用手机拍摄的方法：为了从孩子的视野简述故事，拍摄团队让小男孩夹住iPhone X；为了拍摄空中镜头和列车行驶的画面，拍摄团队将iPhone X放在无人机上，甚至是放在列车的车头。

宋泯锂和他的团队参与《三分钟》

《三分钟》之所以会选择来重庆拍摄，宋泯锂与陈可辛和摄制团队也有过交流。“大家都认为重庆是一座适合拍摄电影的城市，因为重庆很立体，也有大都市的氛围。”宋泯锂说到：“陈可辛导演也认为菜园坝火车站很符合他心目中的美术风格和建筑风格，所以选择了来重庆拍摄。”宋泯锂还透露，在重庆拍摄期间，陈可辛想要吃一些重庆特色的美食，“我因为要负责片场事务，就给他们推荐了洞子鲫鱼、小面等，还帮他们找了一家观音岩的小面，让司机带着他们去吃。”

重庆晨报记者 孔令强

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