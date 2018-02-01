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谢娜诞下双胞胎 张杰发文“娜娜辛苦了，我好幸福”

2018年02月01日 14:49 重庆晨报
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张杰发博称，“谢谢大家的关心！娜娜辛苦了你真的好棒！现在一个宝宝哭声嘹亮，另一个在吃手手，我好幸福！从现在开始，守护最美好的妳们。@谢娜 ”

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　　“马兰坡坡姐”谢娜终于诞下麟儿，并且她还一生生了俩娃！这一消息由老公张杰通过微博发布，圈内人士和粉丝纷纷祝福。毫无疑问，这也是2018娱乐圈的开年大喜！

张杰微博图张杰微博图

　　1日上午，张杰发博称，“谢谢大家的关心！娜娜辛苦了你真的好棒！现在一个宝宝哭声嘹亮，另一个在吃手手，我好幸福！从现在开始，守护最美好的妳们。@谢娜 ”

　　微博配图是一对双胞胎宝宝的脚丫，张杰与谢娜两手比心将宝宝的脚圈住，尽显呵护。看上去，满满的幸福感就要从照片溢出来，实在甜蜜无比。

　　的确不易，谢娜张杰从2011年结束5年恋爱长跑结婚以后，曾多次曝出怀孕的消息，终于在去年9月张杰宣布谢娜怀孕，最终喜得双胞胎。

　　不少艺人纷纷祝福：

　　赵雅芝：愿望成真！ 太好了，恭喜恭喜！太为娜娜@谢娜 和@张杰 高兴！ 抱抱妳，娜娜 

　　何炅：有些变化真的是转瞬的。娜娜亲着宝宝含着眼泪的时候，小杰哄着说“爸爸在哦爸爸在哦”的时候，感觉是两个小孩突然长大了。真美好啊！现在就开始担心两个小天使干爹疼不过来啦！

　　王祖蓝：两个小天使降临，恭喜小杰娜娜。

　　李晨：今天的头等喜事！恭喜喜获俩千金[坏笑]声音嘹亮的随爸爸，吃手手的随妈妈。

　　上游新闻-重庆晨报记者 赵欣

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 谢娜张杰双胞胎幸福辛苦

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