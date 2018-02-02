陈晓写小说变身编剧 网友:猜的中开头猜不到结尾

陈晓近日开始撰写自己的长篇连载小说《浮生流年》，在此前更新了两篇之后，2月1日晚发布了第三篇《风停藤定》，陈晓之前将这本小说定义为连载长篇年代戏。

陈晓

陈晓的第三篇《风停藤定》

新浪娱乐讯 2月2日，陈晓[微博]近日开始撰写自己的长篇连载小说《浮生流年》，在此前更新了两篇之后，2月1日晚发布了第三篇《风停藤定》，陈晓之前将这本小说定义为连载长篇年代戏，随着小说内容的更新，网友大呼看不懂走向，猜的中开头，猜不到结尾，年代戏变成了惊悚戏。

随着故事走向的进一步发展，众多网友纷纷在陈晓微博下面留言求更新，看来咱们陈晓的写作编剧水平得到了认可呀！期待最后的成篇作品。

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