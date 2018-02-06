古装造型撞脸 孙俪蒋勤勤真的不考虑演对姐妹吗

前段时间刘涛一组十年前在颁奖礼的照片曝光，乱入的孙俪和合影中的蒋勤勤，不仅都穿着黑色礼服，连发型都十分相似。

文章来源新浪看点：卡尔东西风尚

蒋勤勤飚演技

《海上牧云记》蒋勤勤复出

近日，随着《海上牧云记》的热播，已经淡出娱乐圈很久的蒋勤勤，正式回归！看过蒋勤勤全新的古装造型，让人忍不住感慨道：当年的水灵依旧。可能是因为角色的需要，蒋勤勤的古装造型，除了以往的灵气温婉之外，又多了一丝丝攻气，让人忍不住联想到娘娘孙俪。

两人昔日合影

孙俪和蒋勤勤的“像”在时尚圈早已经不是什么新鲜事。早在孙俪出道早期，两人不管是造型还是外貌，都有着惊人的相似度。

孙俪乱入刘涛合影

刘涛和蒋勤勤

就连乱入到刘涛的合影中，两人都十分相像。前段时间刘涛一组十年前在颁奖礼的照片曝光，乱入的孙俪和合影中的蒋勤勤，不仅都穿着黑色礼服，连发型都十分相似。而近期，随着《海上牧云记》的热播，两人的古装造型也被拿来比较，这相似度简直能演一对孪生姐妹。

相似度有80%

侧颜也很像

相似度最高的是蒋勤勤在《海上牧云记》中的古装造型和孙俪在《芈月传》中的造型。相比于稍微有些圆脸的孙俪，蒋勤勤的古装造型更加清瘦。但两人的盛装搭配都是同样的气场十足。

两人的盛装造型

《海上牧云记》公布的人物海报中提前剧透了不少蒋勤勤的华丽造型。其中这一款戴着金色头饰的古装搭配，跟孙俪在《甄嬛传》中的凤袍造型也十分相像。

连特写镜头都像

再翻翻两人以前的剧照，连特写镜头都这么像！下部戏真的不考虑演一对姐妹吗？有多少网友跟编辑一样期待两位实力派女神同框飚戏？

蒋勤勤唯美大片

孙俪的甜美大片

这两位“撞脸”的女神，已经相似的至少十年。在某些特定的角度和妆容下，两人真的像是亲姐妹。比如这组唯美仙气的女神范儿大片，两人对仙气和唯美的诠释就有异曲同工之妙。

蒋勤勤的攻气造型

孙俪的攻气造型

时不时拍组攻气大片的两位女神，穿起黑西装都是同样的帅气有型。蒋勤勤多一分妩媚，而孙俪则多一分清新。

蒋勤勤穿白衬衫

孙俪穿白衬衫

蒋勤勤机场搭配

孙俪机场搭配

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