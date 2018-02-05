移动客户端

“法海”扮演者今晨逝世 患病多年曾落魄开出租

2018年02月05日 16:44 新浪娱乐
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

除演员身份外，乾德门亦曾投身商海开过饭店，但此前曾因为饭店经营不善，加上父母生病，一度身负重债，需要开出租车维持生计。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
资深艺人乾德门资深艺人乾德门
乾德门曾饰演经典角色“法海”乾德门曾饰演经典角色“法海”

　　新浪娱乐讯 今日上午台湾资深艺人乾德门的经纪人发布声明称乾德门已于凌晨4：25分于台湾新店同仁医院病逝。乾德门凭借《新白娘子传奇》中法海一角而家喻户晓，曾出演《麻辣鲜师》、《恶作剧之吻》等多部作品，亦曾落魄至开出租车维生。据报道，乾德门罹患肺癌多年，体重曾一度暴瘦至59.4公斤，在去年10月昏倒送医，病情多次反复，曾一度传出病情好转，但今晨仍不幸病逝，享年75岁。

　　乾德门本名博尔济吉特·乾顾腾德门，1970年出道，并随后因出演《圆圆曲》成为台湾中视的签约艺人，出道近五十年，出演数十部影视作品，其中以《新白娘子传奇》中的“法海”一角最为人熟知，近年来虽年事已高，仍活跃出演《痞子英雄》、《麻辣鲜师》等电视剧。

　　除演员身份外，乾德门亦曾投身商海开过饭店，但据媒体报道，他此前曾因为饭店经营不善，加上父母生病，一度身负重债，需要开出租车维持生计。

　　2014年，乾德门时隔21年再度以法海造型登上内地综艺节目《我不是明星》，并携两名继女登台表演。当时其暴瘦的形象曾一度引发舆论讨论。

　　据悉，乾德门身患肠胃疾病多年，16年前曾开刀切胆，后又动过多次肠胃手术，加之罹患肺癌四期，身体状况一直不容乐观，体重从85公斤暴瘦至59公斤，

　　据台湾媒体报道，去年10月乾德门曾在浴室昏倒而被家人送医急救，一度在加护病房插管3个月，期间曾传出病情好转，可以通过写字与家人沟通，但病情始终没有明显起色，并最终于2月5日凌晨过世。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 麻辣鲜师乾德我不是明星新白娘子传奇病情

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

西安生活 朋友结婚，西安不让发礼炮，于是兄弟帮了忙 谝在西安 ​

朋友结婚，西安不让发礼炮，于是兄弟帮了忙 ​[详细]
2018年01月14日 23:30
西安 朋友 兄弟 礼炮 结婚

丈夫跟富婆走留了个假电话号给前妻，后又回来吃回头草

[详细]
2018年01月22日 10:46
电话 丈夫 前妻 回头草

拜金女为了陪富二代骗男友要加班，被男友当场抓住暴打富二代

[详细]
2018年01月22日 16:14
富二代 男友 加班

遇到这样的刁蛮的媳妇，你能容忍吗？

[详细]
2017年12月30日 17:36
媳妇 刁蛮 竟然 儿子 丈夫

当男人遇到事不跑了，这个男人心里肯定有了一个女人

宋莲生坐堂：lkl 男人一生长大两次，一次是父亲去世，一次就是这个时候[详细]
2018年01月22日 12:02
男人 女人 宋莲生坐堂 父亲 一生