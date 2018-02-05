“法海”扮演者今晨逝世 患病多年曾落魄开出租

除演员身份外，乾德门亦曾投身商海开过饭店，但此前曾因为饭店经营不善，加上父母生病，一度身负重债，需要开出租车维持生计。

资深艺人乾德门

乾德门曾饰演经典角色“法海”

新浪娱乐讯 今日上午台湾资深艺人乾德门的经纪人发布声明称乾德门已于凌晨4：25分于台湾新店同仁医院病逝。乾德门凭借《新白娘子传奇》中法海一角而家喻户晓，曾出演《麻辣鲜师》、《恶作剧之吻》等多部作品，亦曾落魄至开出租车维生。据报道，乾德门罹患肺癌多年，体重曾一度暴瘦至59.4公斤，在去年10月昏倒送医，病情多次反复，曾一度传出病情好转，但今晨仍不幸病逝，享年75岁。

乾德门本名博尔济吉特·乾顾腾德门，1970年出道，并随后因出演《圆圆曲》成为台湾中视的签约艺人，出道近五十年，出演数十部影视作品，其中以《新白娘子传奇》中的“法海”一角最为人熟知，近年来虽年事已高，仍活跃出演《痞子英雄》、《麻辣鲜师》等电视剧。

除演员身份外，乾德门亦曾投身商海开过饭店，但据媒体报道，他此前曾因为饭店经营不善，加上父母生病，一度身负重债，需要开出租车维持生计。

2014年，乾德门时隔21年再度以法海造型登上内地综艺节目《我不是明星》，并携两名继女登台表演。当时其暴瘦的形象曾一度引发舆论讨论。

据悉，乾德门身患肠胃疾病多年，16年前曾开刀切胆，后又动过多次肠胃手术，加之罹患肺癌四期，身体状况一直不容乐观，体重从85公斤暴瘦至59公斤，

据台湾媒体报道，去年10月乾德门曾在浴室昏倒而被家人送医急救，一度在加护病房插管3个月，期间曾传出病情好转，可以通过写字与家人沟通，但病情始终没有明显起色，并最终于2月5日凌晨过世。

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