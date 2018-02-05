四价宫颈癌疫苗登陆北京预约火爆 全程3支2394元

同仁医院保健科一位工作人员表示，来打二价疫苗的也很多。寒假之后，不少家长带着13、14岁的小女孩前来接种，一些20岁左右的适龄女性接种意向也比较强烈。

宫颈癌疫苗

1月8日，广州，医护人员在展示四价宫颈癌疫苗。目前，北京、重庆、郑州、昆明、广州等已开放四价疫苗注射。图/视觉中国

近两年，宫颈癌疫苗（HPV疫苗）在国内获批的消息被报道后，接种HPV疫苗成为不少市民的关注焦点，甚至出现赴港“打针潮”。不过，去年11月起，重庆、郑州、昆明、广州等省市相继开放四价疫苗的注射，今后“赴港打针”的热潮或将逐渐退去。

近日，继去年年底二价宫颈癌疫苗正式“登陆”北京后，四价疫苗也开放预约。北京市疾控中心公布，北京已完成四价宫颈癌疫苗招标采购供货等工作并开通预约。目前距开放预约已有一周时间，四价疫苗的预约和接种情况如何？记者咨询多家接种点发现，一周来接种点预约情况“火爆”，但除了一家社区医院外，其他接种点均称暂时“无苗”，建议市民年后咨询。

北京可接种二价和四价宫颈癌疫苗

宫颈癌是一种严重威胁女性健康的常见恶性肿瘤。世界卫生组织提供的数据显示，宫颈癌是全世界女性第四常见癌症，估计2012年有53万个新发病例，占所有癌症死亡女性的7.5%。

近日，记者从北京市疾控中心获悉，北京已完成四价宫颈癌疫苗（HPV疫苗）招标、采购及供货准备工作，适龄人群需前往居住地附近的接种门诊预约后接种。

去年11月，北京地区二价宫颈癌疫苗开出“首针”，吸引不少市民前往接种。四价宫颈癌疫苗放开预约，也意味着北京地区已上市可以使用的HPV疫苗在二价的基础上又新增了一种。

四价疫苗全程3支价格2394元

需要提醒的是，HPV疫苗属于自愿自费接种的疫苗。

中国政府采购网公开的北京市卫计委关于四价HPV疫苗采购公告显示，四价宫颈癌疫苗的招标采购价位798元/支。

据北京市大红门社区卫生服务中心介绍，由于北京市疫苗采取“零差价”销售，所以四价宫颈癌疫苗在社区卫生服务中心的价格也是798元/支，全程3支价格为2394元。另外，接种疫苗时需携带身份证。

记者了解到，目前，二价疫苗的价格为580元/支。

市疾控中心提醒，有接种需求的人群可提前咨询临床及接种医生选择疫苗，并在居住地附近的社区卫生服务中心预防接种门诊提前预约、安排接种。北京市疾控中心官网公布了《全市常规免疫预防门诊目录》，市民可下载该目录查询接种点联系方式、接种时间等信息。

释疑 1

HPV病毒以何种途径传播？

是什么导致了宫颈癌？研究表明，宫颈癌的发生与高风险型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染有关，约70%的宫颈癌与HPV16型和HPV18型相关。而HPV疫苗因其可以预防相关型HPV病毒感染导致的宫颈癌，也被称为宫颈癌疫苗。

世卫组织介绍，宫颈癌是迄今为止最常见的与HPV病毒有关的疾病，几乎所有宫颈癌病例都可以追溯到HPV病毒感染。

大部分性活跃女性和男性均会在人生某个阶段感染HPV病毒，有的还会反复感染。HPV病毒通过性行为传播，生殖器皮肤接触被普遍认为是一种传播模式。

释疑 2

二价与四价疫苗有何区别？

HPV病毒有100多种类型，至少13种可引起癌症，因此又被称为高风险类型。其中，16型和18型引起70%的宫颈癌和宫颈癌癌前病变。

北京市疾控中心介绍，二价疫苗包括高危型16型和18型HPV，四价疫苗在16型、18型的基础上增加了低危型6型和11型HPV（6、11型主要可引起生殖器疣）。

无论是二价还是四价HPV疫苗，均可用于预防高危HPV（16型和18型）感染所致的宫颈癌和宫颈上皮瘤样病变。

两种疫苗全程免疫均需接种3剂疫苗。二价接种对象为9岁~25岁女性群体，免疫程序分别在第0、1、6个月各接种1剂。四价HPV疫苗接种对象为20岁~45岁的女性群体，免疫程序分别在第0、2、6个月各接种1剂。

释疑 3

接种后是否仍需定期筛查？

市卫计委表示，疫苗接种不能代替宫颈筛查，因为有可能感染疫苗不能预防的HPV类型，所以接种后依然要定期进行宫颈筛查。目前仍有4%-5%的宫颈癌并没有发现HPV感染，所以在进行检查时，还需要进行细胞学检查，比如宫颈刮片检查等。

由于癌前病变需要多年时间发展，建议每位30-49岁的女性一生至少进行一次筛查。

除注射疫苗预防宫颈癌外，是否还有其他防控方式？

目前，世卫组织推荐的宫颈癌防控策略不仅有宫颈癌疫苗接种，还包括社区教育、社会动员、免疫接种、筛查、治疗和姑息治疗。

初级预防应始于对9-13岁少女在其进入性活跃期之前接种人乳头瘤病毒疫苗。同时，开展有关安全性行为的教育。此外，吸烟也是宫颈癌和其他癌症的重要危险因素。

■ 小贴士

如何查询居住处附近接种点？

●登录北京市疾控中心官网http://www.bjcdc.org

●点击官网首页左边的“全市常规免疫预防接种门诊目录”

●下载表格就能找到居住地附近的疫苗接种点

■ 探访

多处接种点暂“无苗” 建议市民年后咨询

距离四价宫颈癌疫苗正式“登陆”北京已有一周时间，目前疫苗预约和接种的情况如何？近日，记者以普通市民的身份向近10家接种点进行了咨询，绝大多数接种点都表示，疫苗还未送达，需要等待。

仅一家接种点有苗可种

“现在没苗，你要是不急，等年后再打电话问问吧。”和平里地区一家接种点工作人员告诉记者，目前接到的通知是2月底来苗，过年期间厂家不给送。“没苗”的情况还发生在其他接种点，北新桥、东华门、东直门、德胜地区等8家接种点均表示目前只能预约，还不能接种。在记者咨询的所有接种点中，只有月坛地区一家接种点称有苗，工作人员叮嘱记者“下周二直接过来，带上身份证。”

记者还发现，不仅新放开的四价无苗，去年放开预约的二价疫苗在很多接种点也“缺货”。“2个多月了，一直没来。”东直门地区一位工作人员说，而和平里与德胜地区的两个接种点称，目前二价也没开打。

来电咨询以四价为主

接种还需等待，那么预约情况怎样？不少工作人员告诉记者，预约的市民数量很多。“最近打电话来全是问这个的。现在价格多少也不清楚，估计800（一支）左右吧。”龙潭地区一家接种点透露。而在上述和平里地区接种点，预约接种的市民已有80多位，工作人员表示，还不知道第一批疫苗能来多少，如果没有这么多，按照先来后到的顺序先为预约居民注射。

四价“火爆”，二价预约情况如何？同仁医院保健科一位工作人员表示，来打二价疫苗的也很多。寒假之后，不少家长带着13、14岁的小女孩前来接种，一些20岁左右的适龄女性接种意向也比较强烈，上个月，保健科接种了90多支二价疫苗。不过，由于四价疫苗的年龄范围更广，最近来电咨询的多以四价为主。

新京报记者 戴轩

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