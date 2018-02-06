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郑恺手撕声临其境节目组，可网友却不挺他

2018年02月06日 12:02 新浪娱乐
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最新播出的声临其境中，郑恺不满意节目组对自己部分的剪辑，直接公开手撕，表示自己不想再录这档节目了。而在他公开发表言论后，节目组某工作人员似乎也在隔空回应。

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　　原标题：郑恺手撕声临其境节目组，某工作人员：怎么会有这么不要脸的艺人

　　新闻来源新浪看点自媒郑恺手撕声临其境节目组，某工作人员：怎么会有这么不要脸的艺人体：小童微微

　　郑恺一大早发微博：我早说过这么剪辑会招黑，某导演组不听，把精彩部分剪掉，不好意思，这个节目我不约了。某工作人员气愤回应：怎么会有这么不要脸的艺人？！

郑恺微博郑恺微博

　　起因是最新播出的声临其境中，郑恺不满意节目组对自己部分的剪辑，直接公开手撕，表示自己不想再录这档节目了。而在他公开发表言论后，节目组某工作人员似乎也在隔空回应。

卫视开怼卫视开怼

　　该工作人员说道：多少人因为节目对你改观了？结果你背后来这一招？什么玩意儿！

　　在这条微博下支持他的声音也不少，大概可以看出来一些端倪。

网友热评网友热评

　　就想让郑恺想一下，当年他名不见经传的时候，是谁让他上了王牌节目天天向上，谁让他演了金鹰独播剧场播出剧的男一号，谁让他上的舞动奇迹，这些他都还记得吗？！

　　某网友也跟帖道：说真的昨天够捧他了吧，镜头那么多，最后大戏一个人比三个人都多。

路人表示看好节目组路人表示看好节目组

　　而郑恺微博底下的热评也说明了很多，很多路人表示觉得昨天的声临其境挺好的，郑恺也表现得挺好的，并没有什么不妥。

拿浙江卫视和湖南卫视说事拿浙江卫视和湖南卫视说事

　　还有的直接拿浙卫和湖卫说事，可能是郑恺比较喜欢跑男和王牌对王牌这种比较闹腾的吧。

网友心疼节目组网友心疼节目组

　　看了大家的评论，感觉舆论这次还是站在节目组这边，并且大家对郑恺扣来的横锅不是很能理解，不过经过这次，郑恺估计是跟湖卫彻底闹翻了吧？

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 郑恺手撕声临其境互怼不要脸

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