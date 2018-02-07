这三部古装剧，一开年就拉低了国产剧水准

除了相似的面孔，女性角色的妆容服饰还停留在“阿宝色”系列。

女性角色的妆容

阿宝色系列

更低饱和度的服化道和画面调色，在美学上有所进步，但对剧情内部逻辑于事无补。

凤囚凰

容止

不管是现代装还是古代装，陈翔版“项少龙”都充满廉价塑料感。

项少龙

充满廉价塑料感

伴随着《风筝》《虎啸龙吟》等跨年口碑剧集带来的高期待，不少剧评人曾颇为乐观地预言，2018年将是佳作不断的一年。一是经过几年的发展，“互联网+影视”的IP模式弊端尽显，开始与传统影视制作模式融合；二是网络剧经过几年的探索，逐渐成型，去年出现了《军师联盟》《白夜追凶》等不少佳作，管理层面将其与电视剧等量齐观，给了“名分”。

但是，《花谢花飞花满天》《凤囚凰》和《寻秦记》三部热热闹闹的大剧，不费吹灰之力就击溃了观众的期待。每部剧都是大制作，明星云集、投资甚巨，对外都吊足了观众的胃口。具体观感借用扁鹊给蔡桓公看病的诊断，基本都是“病在骨髓”。观众也果然没让制作方失望，豆瓣评分一直稳定在2到3之间。

1 《花谢花飞花满天》太多模仿

先说《花谢花飞花满天》。曾经凭借《新龙门客栈》拿过第32届台湾金钟奖最佳导演的赖水清，其实转战大陆市场后，也有过不少优秀作品，比如其执导的苏有朋、贾静雯版《倚天屠龙记》曾是一代人的武侠记忆。但时间线越往后推移，作品品质就越一言难尽。2013年的《天龙八部》和2014年的《鹿鼎记》，口碑皆不佳。直到这次《花谢花飞花满天》，完全沦为烂剧。

此剧有66集，虽然篇幅长、任务多，但是制作时间短啊，从2017年1月2日开机到4月28日杀青，也就短短三个多月，质量可想而知。该剧从剧名、开头的童谣，到四大家族的情节架构，会被认为在致敬《红楼梦》和林黛玉字字泣血的《葬花吟》？女一和女二换脸换身份，让人想起的是《上错花轿嫁对郎》和《变脸》，借鉴还是模仿？女主名千寻，是在示好《千与千寻》？花满天这个名字让人跳跃到了《陆小凤传奇》，要创造新传奇？如果真要这么想的话，那就是太图样图森破了。这些内容堆叠在一起，真不是制作方拿曹雪芹、吴宇森、宫崎骏和古龙一起开涮吗？

化用《葬花吟》等作为剧名和人物姓名，也谈不上有何古为今用的新意。演员的表演更是乏善可陈，张馨予、李心艾等相似的脸孔一起，经常让人出戏以为导演在剪片子的时候直接复制粘贴了。何润东的人设和表演，像公然违抗圣旨却毫发无伤这种情节设计，简直是在挑战观众的智商，《那年花开月正圆》里面吴聘积累的人气，或许消耗殆尽了。而归亚蕾、陶慧敏、寇振海等老一辈实力派几乎要晚节不保——每个人都绷着脸像是拿钱走过场。

2 《凤囚凰》消耗了爆款IP

《花谢花飞花满天》烂在粗制滥造，《凤囚凰》或许烂在主创的眼界和功力。《凤囚凰》原著与《琅琊榜》《甄嬛传》并称晋江三大奇书，其他两部的影视改编都有不错的市场收益和观众反响，《凤囚凰》却漂亮地扑了街。女刺客与山阴公主掉包的故事脉络并不复杂，却因为乱世之中的爱恨情仇和尔虞我诈有着天然的引人之处。原著颇多玛丽苏和杰克苏的色彩，改编剧增加了宫斗、权谋的内容，这个设计还算合理。但是呈现在观众面前的则是一个服化道用力过猛、演技拙劣、故事逻辑勉强的故事。

一个原本有着良好市场反响的IP，在于正的“妙手”之下，彻底扑街。于正或许不是缺乏诚意，毕竟在《凤囚凰》里，你至少看不到辣眼睛的阿宝色服装和过于现代的韩式妆容。甚至可以说，在表面功夫上，还做得挺足的。但参照其前作，哪怕是明显想要改良口碑的电影《宫锁沉香》，会觉得于正对于《凤囚凰》这样宫斗题材的改写，看似熟门熟路，实则力不从心。别说到《甄嬛传》的水准，即便是《芈月传》也难以企及。更何况，此前“盛名”在外，能与之合作的团队主创，势必更为弱势。话语权掌握在于正手里，拍成这样也能理解了。但这样有限的能力，却恰好迎合了较低幼的收视群体，因此大概收视也不差。向来，于正剧收视率和口碑，总成反比。

而关晓彤、宋威龙、张馨予等人单薄的演技和阅历，成功地把这个剧演成一个校园爱情故事，没有乱世中人要苟全的纵深，也没有侯门深宫中牵一发动全身的紧张，一张张并不精致也不灵动的脸，也没有演绎出历史上的香艳。看得出，人设逐渐崩塌的关晓彤并未沉下心来打磨演技，而张馨予在《花谢花飞花满天》和《凤囚凰》同时出现，基本上为自己坐实了“烂剧女王”的标签。

不过，编剧和制片人于正这一影视界的浊流保持住了本色，输了与琼瑶官司后卷土重来的这第一炮，创下了自己作品中豆瓣评分新低，成功地给自己炸开了一个更大的坑。这一点，倒没让业界和市场失望。

3 《寻秦记》翻拍完全退化

对比前面的两部剧，《寻秦记》的失败带有创新性，既粗制滥造又缺乏诚意，还弥漫着轻浮的气息。黄易的原著小说开穿越文学题材之先河，“科幻加武侠”的设计也为武侠文学开创了一方新天地。基于此改编的2001版《寻秦记》，情节虽有大改动，但在古天乐、林峰、宣萱等人的精彩演绎下，成了与小说并峙的两座高峰。

有了小说和老版的珠玉在前，虽说是巨大的压力，但是只要用心的话，做出点成绩来应该不难。毕竟，经过十几年的发展，内地的影视工业比当年的香港要优越得多。但是，剧集本身有力地证明了什么叫做退化。

开头的少年科幻剧的场景设计、五毛钱都嫌多的特效、陈翔那句“猥琐发育，别浪”，都在开头部分有力证明了“我是大烂片”。

从目前的剧情来看，最大的问题还是逻辑不能自洽。老版《寻秦记》中项少龙进行穿越的动力在于希望找回爱情，在此驱动下进行一连串的冒险，期冀着在嬴政登基的时候拍到照片可以回到现实，重新抱得美人归。而新版则是未来世界进行的一次科学实验失败，项少龙为了拯救同伴穿越到了战国时期，此时他回到未来的动力与秦始皇登基没有多少逻辑关系。

其次是打磨不够。既然开篇时间设定在2188年，超越当下将近两个世纪，那他们的生活方式在未来没有任何进化？剧中陈翔展示的撸串、三国杀、永生花等元素则是当下生活方式都不太有代表性的元素了。这是编剧的固步自封还是导演的掩耳盗铃？剧中也未给观众提供更多的科技想象力空间。2001年的香港尚能打造出颇具科幻质感的特效镜头，而新版《寻秦记》中的特效充满了玩具感、塑料感。

近两年，不少高质量的网剧使得该市场获得的资金、资源都不差，因此糟糕的服化道不能归咎于网剧类型。演技问题，更与类型无关。投资方有勇气选择显然没有演技的新人，却不肯费时调教，显然完全基于资本的盈利逻辑——捞一笔就跑。

实际上，两版《寻秦记》最大的不同还在于演员。看林峰，眼神中射出的是千古一帝的霸气和野心，牛子藩的目光中流露出的确是花花公子加街头恶少的气质。古天乐塑造的项少龙有层次感，在剧情推进中不断省视内心发现自我，眼神有种非常复杂的东西，陈翔呢？跳跃和浮夸，活脱一个贫嘴的小混子。

三部剧分属于腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台，《花谢花飞花满天》《凤囚凰》都是台网联动剧，前者是原创后者基于IP改编。《寻秦记》是翻拍作品，纯网剧。几个属性叠加在一起，可谓非常有代表性，也算是烂得有纪念意义。目前，《花谢花飞花满天》已经播完，《凤囚凰》播出四分之一，《寻秦记》播出过半，收视率、网播量都一般，口碑每况愈下，观众用自己的双手为这些无视艺术规律的国产剧进行了投票。不知道经过这一番洗礼以后，平台背后的资本能否有所反思？

2018年才刚刚开始，希望这几部剧只是行将就木的“互联网+流量明星+IP”的回光返照，但愿，后面还能有佳作出来，安慰一下观众们受伤的心。

□何殊我（剧评人）

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