2018春晚主持人阵容公布 朱军董卿缺席

春晚主会场设在中央电视台一号演播大厅。届时，康辉、朱迅、任鲁豫、李思思、尼格买提将联袂主持，为观众送上欢声笑语和新春祝福。

6日中午，中央电视台春节联欢晚会在其官方微博正式公布了2018年春晚的主持人阵容，主会场将由康辉、朱迅、任鲁豫、李思思、尼格买提担任，朱军和董卿将不担任今年春晚主持人。

附：2018年春节联欢晚会指出阵容发布

金鸡辞旧春风劲，玉犬迎新好运多。2018年春节联欢晚会筹备已进入倒计时阶段。伴随着节目打磨日臻完善，排练合成逐步成熟，演出阵容也逐渐浮出水面。首批公布的参演人员，就是备受关注的主持人阵容。今年，春晚将继续延用“北京主会场+各地分会场”的直播模式，主会场设5位主持人，分会场8位主持人，在除夕夜陪伴全球观众共度佳节。

一、主会场主持人

春晚主会场设在中央电视台一号演播大厅。届时，康辉、朱迅、任鲁豫、李思思、尼格买提将联袂主持，为观众送上欢声笑语和新春祝福。

康辉：中央电视台新闻中心播音部主任，《新闻联播》、《新闻30分》等栏目主持人。2015年、2017年，曾两度担任春节联欢晚会主持人。

朱迅：中央电视台综艺频道《星光大道》、《幸福账单》等栏目主持人。曾五次担任春节联欢晚会主持人。

任鲁豫：中央电视台音乐频道《全球中文音乐榜上榜》栏目主持人，现担任综艺频道2017年《我要上春晚》栏目主持人。曾任2010年春节联欢晚会主持人和2016年春晚分会场主持人。

李思思：中央电视台综艺频道《回声嘹亮》栏目主持人。2012年至2016年，曾连续五年担任春节联欢晚会主持人。

尼格买提：中央电视台综艺频道《星光大道》、《开门大吉》等栏目主持人。2015年至2017年，曾连续三年担任春节联欢晚会主持人。

二、分会场主持人

1、贵州黔东南分会场

由马跃（中央电视台）、窦爱莉（贵州广播电视台）合作主持。

马跃：中央电视台综艺频道主持人，曾担任2016年春节联欢晚会分会场主持人。

窦爱莉：贵州广播电视台《贵州新闻联播》主持人。

2、广东珠海分会场

由杨帆（中央电视台）、桂嘉晨（珠海电视台）携手主持。

杨帆：中央电视台综艺频道主持人，曾担任2017年春节联欢晚会分会场主持人。

桂嘉晨：珠海电视台《珠海新闻》、《看珠海》等主持人。

3、山东曲阜、泰安分会场

由李佳明（中央电视台）、李毅（山东广播电视台）联合主持。

李佳明：中央电视台综艺频道主持人，曾担任2016年春节联欢晚会分会场主持人。

李毅：山东电视台《山东新闻联播》主持人，多次主持山东卫视春节联欢晚会。

4、海南三亚分会场

由张泽群（中央电视台）、王丝（海南广播电视总台）共同主持。

张泽群：中央电视台综艺频道主持人。2006年至2011年，曾连续六次担任春节联欢晚会主持人。

王丝：海南广播电视总台《海南新闻联播》主持人。

重庆晨报记者 孔令强

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