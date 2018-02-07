30+岁女演员转型很难？梅婷陈数40+岁正风生水起！

40+的优秀女演员，已经不再纠结于“人见人爱，花见花开”的玛莉苏角色，她们在不断挑战自我，不断开拓各种戏路和角色。

原标题：30+女演员面临转型之痛？40+正风生水起

《和平饭店》中的陈数

30+花旦面临“转型之痛”？40+女演员正风生水起！

不拍戏时注重积累 有戏拍时光芒四射

最近网上有个讨论，说女演员在30岁之后就没有多少角色可以选择了。面对30之后的“转型之痛”，有些花旦却适应得很好，更有网友表示，“40+的女演员都还在风生水起，30+有什么好着急的呢？”近日，41岁的海清在接受本报记者采访时表示，不拍戏的日子里完全不会着急，“并不会停止对生活的积累。”是的，不拍戏的日子里修炼演技，拍戏既可以接受配角，也能演“非玛莉苏”的角色，如此一来戏路越来越宽，演技日益提升。纵观近期的热门影视剧作品，陈数、梅婷、左小青、李小冉、马伊琍等40+的女演员印证了人们常说的“越努力，越幸运”，收获无数点赞。

策划：苏蕾 撰文：广州日报全媒体记者张素芹

不拍戏的日子里更忙碌

海清不求多只求好

将于大年初一上映的电影《红海行动》中，海清出演的是战地记者夏楠。出演“战地玫瑰”，海清远赴北非取景，戏中她要在“战场”行走，戏外她要对抗成群的蚊虫叮咬。

近年来海清的影视作品相比前些年要少一些，对此海清表示，自己一直不算是高产的演员，近年自己更加减产，是因为好剧本凤毛麟角，“所以也没有特别着急接戏。”海清笑说自己不拍戏生活过得更忙，比如看电影、看书、看剧本、关注时事等。“我现在这个年纪，基本上在做减法，不求多演戏只想演好戏。人的这一生要放长远来看，有时候，一时的起伏并不代表着什么。虽然我不拍戏，但我并不会停止一个演员对生活的积累，这点非常重要，当碰到一个角色，你是否有这样的经验和有这样的体悟能够把它演绎出来，还是得看平时的积累和沉淀。”海清还说：“我不是一个特别会去预期一定要演什么角色的人，有时候我挺随遇而安的，碰到什么样的角色，我能演就演，不能演的我也绝不强求。”

拿手角色，驾轻就熟

观众“重新爱上”陈数

由陈数、雷佳音等人领衔主演的谍战剧《和平饭店》正在热播，好评如潮，网上评分高达8.1分。陈数和雷佳音这对风马牛不相及的“戏精夫妇”，互相飙戏充满看点。

陈数早年就演过多部谍战剧，比如说《暗算》《正者无敌》等，所以说再次出演谍战剧也是驾轻就熟。剧中，陈数饰演一位爱国海外归侨医学博士同时也是一位打入敌人内部的共产党员。表面上她是南铁株式会社的员工，为日本人做事，而背后的身份则是行为痕迹分析专家，专业知识相当扎实，在快速理清局面的同时又善于解读人心；而她真正隐藏的身份是打入敌方内部的特工，智商极高。41岁的陈数气质优雅迷人，和雷佳音互飙演技令人叫绝。这个角色遇到突发情况总能想出对策，坚毅的目光、不露声色的面庞，将心底的秘密埋藏，更能根据现场蛛丝马迹揣测对手下一步的策略，见招拆招。

不少网友为陈数打CALL：“谍战剧的大潮应该就是从13年前的《暗算》开始的，还记得陈数在《暗算》里扮演的数学家黄依依，那种骨子里散发出来的女性魅力，根本无法阻挡啊。这次演《和平饭店》，陈数风韵和魅力依旧十足，谍战女王归来呀。”“黄依依是我永远的白月光！当年被迷得神魂颠倒——数学家，高智商，天才，浪漫，自信，风情……没想到这么多年过去了又重新爱上她，太迷人了，演技太棒了！”

不断挑战，戏路拓宽

她们的新角色都在求突破

40+的优秀女演员，已经不再纠结于“人见人爱，花见花开”的玛莉苏角色，她们在不断挑战自我，不断开拓各种戏路和角色。

都市情感类电视剧《幸福照相馆》讲述了小镇工农兵照相馆的经理苏万梁（林永健饰），发妻早逝，与三个孩子相依为命。苏万梁被外来寻亲的女人胡美凤（左小青饰）对爱情的执着感动，力排众议将胡美凤留在家中，从此一连串变故接踵而至……

左小青在剧中饰演“单身妈妈”胡美凤，出身军人家庭，却厌倦被规矩所束缚，因而放弃了保送军校的机会，只身加入北大荒建设，误打误撞被苏万梁收留。随后发生了一系列故事。最终胡美凤用她的执着与付出打动了苏万梁，两人共同应对重重阻碍，得到了小镇居民和家人的理解。左小青作为女主演，既要呈现叛逆与倔强的少女，同时还要演绎“单亲妈妈”的隐忍与细腻，多层次的人物性格让观众眼前一亮。

由张嘉译、李小冉主演的大型都市情感剧《美好生活》将于2月28日在东方卫视和北京卫视黄金时段同步播出。故事展现了“问题中年”徐天（张嘉译饰）在遭遇婚姻危机事业受挫心灰意冷之时重新审视自我以及救赎爱情的故事。剧中李小冉饰演的女主角梁晓慧是一名杂志社编辑，性格温和乐观，遇到人生变故，万念俱灰之时遇见张嘉译，一场剪不断理还乱的爱恨纠葛应运而生。

“我是这个戏里最压抑的人，连衣服都是黑白灰。”李小冉说。在荧屏上塑造过不少性格爽朗女性角色的李小冉，这一次出演的梁晓慧却与她之前的角色大为不同，谈到对角色的理解时，李小冉称：“她整部戏里几乎都是很压抑的，几乎没有一场戏是说出自己的内心所想，但是你还要让观众知道你在想什么。”这样的人物设定让李小冉兴奋不已，表示希望在这部戏里有所突破。

去年夏天，一部《我的前半生》再度刷新了马伊琍的“国民度”。不过去年9月，马伊琍就投入了新片《谜踪》的拍摄，片中，马伊琍饰演律师（姚晨饰）家的保姆。马伊琍一向以清爽短发示人，二十年来从未留过长发，但为了能够更接近这个角色，让自己更加土气，她首次以长发造型出现，诠释了这个来自农村的、烟火气十足的保姆角色。对于自己的长发造型，马伊琍在微博调侃：“我的长发仿佛就是我的隐身衣，站在熟人边上他们都没感觉，真的好神奇啊。”

演配角又何妨？

梅婷诠释“什么是戏骨”

40+的优秀女演员，也不再纠结于是否出演女主角，“主角光环”都是云烟，有时候她们出演的配角碾压流量担当，成为作品的质量保障。

《琅琊榜之风起长林》热播，剧中不少人物给了观众很大冲击，其中最招人恨的就是43岁的梅婷饰演的荀皇后。荀皇后是非不明，忠奸不辨，最后害得长林王府覆灭，自己也被人一刀劈死。

不过，只有演技炸裂才会让观众如此关注，观众虽然“恨得直咬牙”，但也狂赞梅婷的演技。“在《琅琊榜》里，梅婷诠释了什么叫做戏骨，一举一动都演绎得十分到位，一下就把人带入了剧中，飙起戏来一点都不含糊！看剧还得看戏骨呀。”

《我的前半生》中，梅婷饰演老卓的前女友，友情出演戏份不多却非常出彩。在第13集短短的3分钟戏里面，梅婷一句台词都没有，静静地看着老卓。“梅婷没说话，她目光里应该都是熟悉的画面。她的一个动作、一个眼神儿，都可以秒杀十万洛洛。”有网友说。

陈数上一部担任主角的电视剧应该是4年前的《谈判冤家》，在《和平饭店》播出之前，这几年她也演了一些配角，在《择天记》《朝歌》中的角色被赞“气场完全盖过女主”。

娱评

不惧平淡，厚积薄发

张素芹

忽然想起，去年夏天的“爆款”电视剧《我的前半生》中，居然有“四大名旦”出演，分别是马伊琍、袁泉、吴越、梅婷。这四位40+的优秀女演员精彩演绎了四个截然不同的女性形象——从全职太太美丽嬗变的强势女人、“战死”职场的女强人、工于心计的第三者、有故事的前女友。角色是不是很多元？类型是不是很丰富？

对了，还有蓄势待发的《如懿传》，女主角周迅，也早已经过了40岁。

从现代戏到古装戏，从家庭剧到谍战剧，有那么多的40+的优秀女演员，在银幕上，荧屏中，各美其美。岁月流逝总有收获，相比年轻的女演员，对待拍戏或者说对待这个世界的态度，也更加柔软和松弛。

她们有的，戏一部一部的拍，也总是演主角，实力获赞，比如马伊琍；她们在不断地开拓戏路，寻找更广阔的发挥的空间；她们会接一些戏份并不吃重的配角，并不因为已经“功成名就”就一定在意主角光环。

好演员的身上仿佛充满了魔力，无论哪种角色，都能从心出发加以诠释。透过他们不着痕迹的演绎，一个个鲜活具体、清晰可见的经典形象跃然银幕。他们也成为收视率强有力的保障。

好的演技，不仅来自于镜头前的磨砺，更来自于生活中的沉淀和积累。所以，在平淡的不拍戏的日子里，好的演员，也从来不忘积累、充电。

成功，总是眷顾那些有准备的人。对于演员这一行当，尤其如此。

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