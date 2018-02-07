“纯爱”题材回归，考验观众口味

唐尧说，“我喜欢直截了当、看一眼就很明显知道这两个人相爱，矢志不渝的爱情故事。可能观众们在看到很多悲欢离合、生生死死的故事之后，也想换一个口味。”

钟汉良

江疏影继《恋爱先生》之后，继续开启霸屏模式。

收视冠军《恋爱先生》昨日在东方卫视落下帷幕，今日钟汉良、江疏影主演的都市情感剧《一路繁花相送》接档开播。该剧改编自青衫落拓的同名小说，讲述路非（钟汉良饰）与辛辰（江疏影饰）十年相守、初心不改的爱情故事。该剧编剧唐尧在接受新京报专访时表示，和其他同类爱情剧相比，“繁花”里的爱情故事更加直截了当、矢志不渝。

对于男主钟汉良的人选，唐尧坦言，钟汉良最初给自己留下印象的作品并非《何以笙箫默》，而是一档综艺节目，“我看他参加一档来自美国的真人秀节目《the amazing race》（《极速前进》），这个节目来到国内已经做了很多季了，里面各个环节关卡的挑战难度其实越来越弱，钟汉良参加的是第一季，那时候的节目关卡难度还非常的美国化，非常的难。不论是考验体力还是脑力，只能用amazing来形容钟汉良。他那种拼搏精神让我觉得他跟路非性格里的某种执着和坚韧非常像。”

改编 男女主角更加生活化

变

男主角路非在小说里是高干子弟、金融投行精英。

调整成出身于普通家庭、有艺术家梦想的青年导演。

女主角辛辰来自一个不那么普通的家庭，是一个非婚生子女，从小跟着一个不负责任且风流倜傥的、以每个月换一个女友的速度更新感情生活的父亲，于是辛辰的性格有些敏感，有点叛逆。

剧版把她放在了一个相对安定的家庭环境里，从小被寄养在大伯家。

编剧唐尧表示，做这种改变是想让人物看上去更像生活里遇到的普通人，增加生活质感。

不变

唐尧表示，原著是典型的“清水文”，不少粉丝爱的就是这样的故事氛围，剧版也延续了这一风格，男女主角感情执着，画面很唯美，演员表演也相对克制。这也正是“繁花”里的爱情故事和其他爱情剧的不同点。

在不少剧集热衷于全程讲主角不断纠结“我更喜欢谁”的当下，这部纯爱剧能否符合观众的收视习惯，尚是未知数。

唐尧说，“我喜欢直截了当、看一眼就很明显知道这两个人相爱，矢志不渝的爱情故事。可能观众们在看到很多悲欢离合、生生死死的故事之后，也想换一个口味。”

故事 痴情男主很有魅力

爱情

在《一路繁花相送》的学生时代中，男主角路非是品学兼优的良好典范，女主角辛辰则是有点叛逆的“假小子”，两个看似天差地别的人却擦出了初恋的火花。可惜毕业后两人分离，十年以后，路非放弃了国外良好的事业基础，决定回国寻找辛辰。

和当下不少都市剧中复杂的情感线索不同，《一路繁花相送》中设置了一个“纯情男主”，从学生时代到分离后十年始终心里只有一个人，尽管人设上有一点不食人间烟火，但在唐尧看来，很痴情的十年后追寻初恋的男主恰恰是一个非常有魅力的人物，“这一切美好的情感在现实生活中可能很稀有，所以才具有创作和拍摄的价值。”

职场

剧中包含了主人公在职场上的成长经历。“路非”是一个在成长期的年轻导演，回国之后他面临着事业上的重新开始，接手拍摄执导的第一个小片子得来不易，甚至后来他失去了这个项目，一贫如洗，欠下了债务，度过了人生里比较低谷的一段时间。“他们不是公主和王子，都有他们各自事业上的失意，我希望通过他们面对生活和工作中的难题，展现出他们的品格，也让这两位主人公逐渐发现那个能够在对方最痛苦的时候没有转身离去的人才是真爱。”

演员 钟汉良演导演现场“取经”

本剧也是钟汉良首度饰演一位导演，这让他不断感慨“新鲜”，“我很喜欢做导演这种可以控制现场的感觉，再来就是有很好的机会让我学习，如果以后可以有机会做导演。”为了更好地诠释出导演的韵味，他更是在片场不断向导演刘淼淼“取经”，观察真正导演的眼神、指挥动作，并与导演不断讨论。

钟汉良此前在《何以笙箫默》《最美的时光》《凉生，我们可不可以不忧伤》等剧中都饰演过痴情专一的男子。在《何以笙箫默》中，男女主角为爱等待了七年，而在“繁花”中时间则升级到十年，这也让钟汉良感慨，这样的爱情很梦幻，“其实我们就应该追求这种所谓的、难能可贵的爱情。这么的长情，这么的坚守这份纯纯的爱情。”

采写/新京报首席记者 刘玮

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