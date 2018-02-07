刘涛新戏重返职场贴近现实 聚焦婚姻话题

在剧中，刘涛饰演的寻找，一开始作为一名全职主妇，慢慢失去了对自我价值的追求。“绝望主妇”如何寻找第二春，这是很多80、90后婚后女性都可能遇到的问题。

《我们都要好好的》聚焦80、90婚姻话题

由芒果TV与喜乐影业传媒有限公司联合出品，蔡怀军、海子清担任出品人，黎永杰、敦淇担任制片人，刘雪松导演执导，杨烁、刘涛、金晨、刘端端等演员主演的都市情感、时尚励志剧《我们都要好好的》目前正在如火如荼地拍摄中。继《欢乐颂》后，杨烁、刘涛此次再度携手默契十足，互飙演技“火花”四溅。值得一提的是，该剧制片人敦淇曾成功运作过《金婚》、《甄嬛传》、《芈月传》等口碑收视双赢的电视剧，此番由他操刀的《我们都要好好的》亦有望成为经典爆款。日前在接受采访时，敦淇表示，该剧区别于同类都市情感剧，有四大独特的核心亮点：

刘涛

亮点一：最接地气的社会婚姻话题

“没有所谓的第三者”

近些年都市情感剧的冲突点，不是婆媳纷争，就是第三者插足，使得很多剧集严重套路化。而在《我们都要好好的》中，杨烁、刘涛出演的男女主人公向前和寻找的婚姻走向尽头，不是由于外部原因，更没有非常戏剧化乃至狗血的冲突，而仅仅是出自两人的内部矛盾。敦淇认为“没有所谓的第三者，只是单纯价值观上的不同”。这样的人物关系设置，更加贴近现实生活中80、90后大部分人的婚姻状态。

曾做过《金婚》等贴近大众心声的作品的敦淇坚信：“电视剧是大众文化，它背后所蕴藏着大众的属性，这要求作品必须有社会性。特别是现实社会主义题材的作品，一定要和老百姓所关注的内容息息相关。”《我们都要好好的》本身内容是接地气的，能让观众对号入座。因此，该剧播出时定能引起观众情感上的共鸣，并有望成为2018年的年度黑马。

虽然离婚、历劫后的二次成长是颇为沉重的社会话题，但《我们都要好好》却采取轻喜剧的叙事方式将其包装。敦淇认为，现在的影视剧，还是要让大家看完有一种愉悦感，“所以我们这部剧，该沉重的时候沉重，该轻松的地方轻松，这才是一个综合。”

亮点二：身份互换下的自我成长

“刘涛以全职主妇状态重返职场”

除了话题上的社会性、大众化，该剧在人设上也独具一格，打破人物脸谱化，男女主人公在“身份互换”中，各自完成了自我成长。

在剧中，刘涛饰演的寻找，一开始作为一名全职主妇，慢慢失去了对自我价值的追求。“绝望主妇”如何寻找第二春，这是很多80、90后婚后女性都可能遇到的问题。“这些都是现在社会的矛盾，尤其是一个家庭主妇，在家里沉寂多年后，重回职场该怎么样去面对这个挑战？”

杨烁扮演的男主人公向前的遭遇在现实生活中也大有人在。在剧中，与刘涛饰演夫妻的杨烁，此次扮演事业有成的向前。在他人生的前半生，他一门心思投身工作，却忽略了家庭，后来事业触礁，婚姻、事业皆失意。敦淇坦言，如此种种直面社会现实的问题，自然会引起人们的强烈反思。“人与人之间的关系，到底是金钱关系，还是情感关系？而婚姻夫妻之间，父子之间，到底应该怎样去把控这个平衡点？这也是自己操刀此剧的一个总体诉求。”

亮点三：刘涛杨烁最走心的表演

“找前夫妇”重塑婚后生活

杨烁、刘涛之前在《欢乐颂》中所出演的“安包夫妇”令人印象深刻，而在电视剧《我们都要好好的》中，再度合作的两人陷入更深的婚姻纠葛。“这部戏中讲述的是他们两个人怎么面对婚姻家庭，还讲述了他们结婚后怎样面对孩子。”因此，相比于《欢乐颂》，杨烁和刘涛在《我们都要好好的》中，更有可能带来颠覆性的演绎。

说起剧中寻找的扮演者刘涛，敦淇赞不绝口。之前刘涛就因在《芈月传》中的表演，给他留下深刻印象：“她是一个被我们认可和了解的好演员。”而剧中的寻找，最初是因为爱情放弃梦想，从而专注于家庭，而后又因儿子，重返职场。巧合的是，现实生活中的刘涛也曾经历过相似的遭遇，与剧中角色有异曲同工之妙。对此，敦淇认为刘涛演出了寻找的神韵：“刘涛很多时候都是从人物的内心往外去演绎这个角色。她演这个角色时，很有情感，说白了就是这个角色的演绎，她是走心的。”

同样，因为现实生活中的杨烁也已身为人父，就这一点而言，所以杨烁成为向前的不二人选。轮演技功底，杨烁的角色塑造力极强，他在剧中饰演的向前从事业巅峰到惨遭滑铁卢，前后对比之强烈，极其考验演技。相信当剧播出时，在精英男和暖男演绎中游刃有余的杨烁，必能再圈一波粉。而由当红90后花旦金晨出演时尚主编艾丽莎，更为本较沉重的现实主义题材也加入了一些轻松、跳脱的元素，使主创阵容更加养眼。

亮点四：专业幕后团队 打造国内精致良心剧

除了演员以及剧本以外，专业的幕后团队也是决定一部剧的关键因素，因此《我们都要好好的》在整个制作过程中，十分着重这一点。该剧由蔡怀军、海子清担任出品人，黎永杰、敦淇为总制片人，刘雪松为导演，时尚芭莎总编辑苏芒为时尚监制。

喜乐影业传媒作为一家以“创新型娱乐公司”为定位的业内新贵，自2015年成立以来先后出品过《笑傲江湖》、《欢乐喜剧人》《喜剧总动员》等口碑与内容双赢作品。该剧出品人的喜乐影业创始人海子清女士曾先后出品了《剧场》、《神探狄仁杰5》、《爱情最美丽》等优秀作品；而总制作人由制作过《幸福像花儿一样》、《金婚》、《甄嬛传》、《芈月传》等高口碑人气作品的金牌制作人敦淇担任；至于担任该剧总导演的刘雪松，则先后执导过电视剧《大家庭》《西藏秘密》《爱的多米诺》《下一站婚姻》《功夫-爱的速递》等众多广为观众认可的作品。

有如此专业的幕后团队加持，《我们都要好好的》将在2018年现实主义大年有了足够的优势，着实备受期待。

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