直男表白的绝杀模版 《谈判官》“绝配体”走红

谈判官

由杨幂、黄子韬领衔主演的电视剧《谈判官》剧情高潮不断，观众盼了许久的“怼宠”表白终于也在谢晓飞（黄子韬 饰）的“圈套”下加速完成了。“这个地方没有什么值得我留恋了”谢晓飞假意收拾行李欲作离开时对童薇说，童薇情急之下按捺不住内心情感脱口而出：“我喜欢你”。霎时间，飞总一秒“变脸”，并拿出默默记录下一切的胡萝卜录音笔，成功 “抱得童姐归”。而霸气飞总的绝配体“我是男的你是女的，你漂亮我帅气，你聪慧我睿智，从上到下，从左到右，哪儿都配，这叫什么啊，这叫绝配！”则更令人啼笑皆非又无力反驳。这不由令人想到《疯狂动物城》中朱迪和尼克手中的胡萝卜，童薇如朱迪一般坚强勇敢，谢晓飞就像尼克一样霸道又可爱。

剧集播出后，“绝配体”瞬间在社交媒体大火，无论朋友圈亦或微博首页，都能看到各类脑洞大开、才华横溢的再创作。有网友笑称“绝配体”是单身汪表白的绝杀模版：“首页的广大直男了解一下”，更有各大高校才子才女纷纷参与玩转 “绝配体”，“我是交大你是复旦，你姑娘美我汉子帅，你早饭好我灌饼强，从上到下，从左到右，就是两个字绝配”，“你是师范我是理工，你肉多我狼多，你文艺我务实，从上到下，从左到右，就是两个字绝配”等隔空互动令人捧腹。

不仅“绝配体”走红，用来记录童薇表白的“胡萝卜录音笔”也勾起了观众的回忆。在电影《疯狂动物城》中，两位动物主角朱迪与尼克之间也围绕着“胡萝卜录音笔”有一段甜蜜且爆笑的互动，谢晓飞“阴谋得逞”的表情也与尼克颇为神似。更有网友笑称：“飞总平时没少看动画片吧，没想到还是《疯狂动物城》的粉丝哈哈哈哈。”

自《谈判官》开播以来，“怼宠”CP的情感故事一直牵动着观众的小心脏。谈判官童薇在工作中兢兢业业，在专业上能迅速占据谈判高点，在生活上更是一名谨慎独立的精英女性。而身为家族接班人的谢晓飞既是心怀梦想的商业天才，同时也是跳脱执着的顽皮弟弟。两人之间一直互怼不断，却在互相了解后彼此吸引，用欢喜冤家来形容不足为过。而除了两人之间的有趣互动，《谈判官》作为一部都市情感剧，剧中人物设定不仅贴近现实中的都市男女，同时也非常具有代表性，从金字塔顶万里挑一的精英，到初入职场懵懵懂懂的新手，让观众在了解谈判职场的工作环境中，也能够感受到生活中的甜酸苦辣。

虽然“怼宠”交往叫人心花怒放，但两人之间天差地别的性格与家庭背景依然是未来他们必将面临的问题。“我要给你上天入地的爱情”，“我要让你翻天覆地的改变”，他们能否在未来的路上彼此陪伴彼此改变呢？一切只能期待今晚继续在湖南卫视[微博]金鹰独播剧场播出的《谈判官》了！

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