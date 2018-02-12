迪丽热巴最终确定：因档期退出《奔跑吧》

视频里，迪丽热巴一身黑衣，头发随意挽起，依然美美的笑，她说，时间的齿轮不停转，新的旅程就在前方，很遗憾不能跟大家一起奔跑了，感谢奔跑family一直以来的照顾。

原标题：迪丽热巴因档期退出《奔跑吧》 感言“新的旅程就在前方”

传言已久的迪丽热巴退出《奔跑吧》一事，终于在11日中午坐实。消息先在《奔跑吧》官方微博宣布，随后迪丽热巴也通过个人微博转发并评论。她表示退出的原因是“工作档期冲突”，不过也有网友猜测，不排除是因被黑得太惨被迫选择放弃。

迪丽热巴

11日中午，《奔跑吧》官微发布迪丽热巴告别视频，配文写到，“#奔跑吧# 亲爱的胖迪@Dear-迪丽热巴 ，2017年很幸运遇见你一起奔跑，记忆中漂亮的你、敬业的你、努力的你，呆萌的你，爱吃的你，每一面都让人印象深刻，最珍贵的，是伐木累在一起奔跑的美好时光，#奔跑吧# 永远欢迎你回家。”

视频里，迪丽热巴一身黑衣，头发随意挽起，依然美美的笑，她说，时间的齿轮不停转，新的旅程就在前方，很遗憾不能跟大家一起奔跑了，感谢奔跑family一直以来的照顾。当翻开节目组送上的纪念册，她眼含泪光地谈起与邓超、杨颖等一起的回忆，画面感人。

几分钟后，迪丽热巴转发并评论，她写到，“去年一年在伐木累大家庭和大家一起真的非常开心，很幸运在这个温暖的大家庭度过这么美好的时光。由于工作档期冲突，很遗憾这一季不能陪大家继续奔跑了，但我还会继续为我们伐木累打call！让我们一起再喊一次，#奔跑吧#，伐木累！”

事实上，早在上一季《奔跑吧》热播时，迪丽热巴在微博上的一番话让网友们以为她就要告别跑男。不过收官之战最后一个任务中，跑男团一起领了任务卡，随后以“未完待续”剧种，观众猜测这是为下一季做铺垫，因为全员都在，因而迪丽热巴或许也不会离开。

热巴当时的感慨。

跑男结尾

离开的消息引来网友感慨，一些粉丝称，“热巴不来了也没兴趣看跑男了，不上跑男也好，去了还被各种黑”。更有网友为退出点赞，“退了才好，被黑得太惨了，我一路人粉都看得心疼”。

不管怎样，还是祝福美美的热巴越来越好！

上游新闻-重庆晨报记者 赵欣

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