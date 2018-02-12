《烈火如歌》定档3.1 周渝民迪丽热巴领衔

《烈火如歌》这部题材新颖的女性江湖武侠传奇，也因为其影视化的重磅消息而受到了业内外人士的广泛关注。近日，该剧正式宣布3月1日开播。

由明晓溪同名小说改编，周渝民、迪丽热巴、张彬彬、刘芮麟领衔主演，墨宝非宝编剧，梁胜权导演的《烈火如歌》今日正式宣布定档，并发布全阵容海报及“绝美制造”版幕后特辑视频，该剧将于2018年3月1日登陆优酷视频全网独播，一场绝美燃情江湖奇恋即将盛大开启。

《烈火如歌》

实力卡司演绎绝美“颜质”剧 全阵容亮相开启燃情江湖

《烈火如歌》讲述了烈火山庄的继承人烈如歌（迪丽热巴饰）本是如火焰般纯真活泼的女孩，却因十九年前父辈的尘封往事卷入江湖情仇恩怨之中，并与三位在她人生中有着不同存在意义的男人：风华绝代的挚爱银雪（周渝民 饰），幽蓝孤傲的初恋战枫（张彬彬 饰）以及宁静儒雅视如兄长的二师兄玉自寒（刘芮麟 饰）上演了一幕幕纠缠入骨、惊心动魄的爱恨情仇的故事。

周渝民、迪丽热巴

该剧同名原著小说在连载之时便轰动一时，被评为开启少女言情新格局的作品，坐拥大批书迷，而随着近年来女性视角的影视剧集话题热度高涨，《烈火如歌》这部题材新颖的女性江湖武侠传奇，也因为其影视化的重磅消息而受到了业内外人士的广泛关注。近日，该剧正式宣布3月1日开播，全阵容海报中周渝民、迪丽热巴、张彬彬、刘芮麟、龚蓓苾、赖艺、代斯、张赫等众主演以燃爆江湖的武打动作全员亮相，气势十足；此外，高颜值的卡司阵容、浓郁绝美的江湖质感，都是本剧最为吸睛的亮点。而此次曝光的“绝美制造”幕后特辑便是从造型、美术、置景、武术动作等角度多方位呈现并强化了该剧的“绝美江湖”气质。

张彬彬和周渝民

视频开篇，周渝民饰演的银雪和迪丽热巴饰演的如歌卧躺于黑暗之中，周渝民的长发和热巴的纱裙，自身体四周飘散而开，十分纯美浪漫，薄纱下，眼神两厢流转，似在预示彼此间千丝万缕的纠葛与牵绊；张彬彬饰演的战枫侧身回眸，脸色凝重自带威慑，仿若血雨腥风即将被其掀起；儒雅的刘芮麟则一身戎衣，目光如炬的望向远方，露出的背影似乎背负着社稷和江湖的双重压力，让人揪心不已…短短几个镜头， 令观众“近距离”感受到了该剧人物造型的绝美精致。在如此精美的服化加持下，《烈火如歌》的江湖世界和如泣如诉的儿女情长故事渐渐拉开序幕。

张彬彬和迪丽热巴

甜蜜的两人

金牌幕后团队齐心护航 遒劲之美唤醒武侠热血

《烈火如歌》在宣布筹备之时便以其“鬼才+金牌”的匠心阵容收获了极高期待值——“华语言情小说天后”明晓溪、匠心打磨多部经典剧集的知名编剧墨宝非宝、古装武侠奇幻大师的鬼才导演梁胜权、“新偶像剧”匠才制作人高琛、三金大满贯得主的影视行业“美学新标准引领者”张叔平、金牌电影美术指导陈浩忠、服装总监茹美琪、化妆总监苏志勇、资深武术指导杜修斌等多位行业著名匠师为该剧保驾护航，让该剧坐拥高质量剧本和镜头审美的双重加持。

今日，该剧曝光“绝美制造”幕后特辑，山水竹林、海边暗巷、亭台楼宇、青砖瓦砾一一闪现，清雅处写实写意、厚重沉稳，浓烈处美而不俗、艳而不妖，画面和谐又兼具古典韵味。首席造型张叔平对每位演员的服装一针一线严格把控，为角色量身定制。例如银雪的服装多为柔软飘逸的淡色长衫，和他神仙般的温柔气质相得益彰，烈如歌虽红色长裙居多，但或嵌珠饰、或镂绢花，皆有不同，人一动，衣裙就如火焰般明亮跳跃，旋转时层次感尽显。美术总监陈浩忠亲自设计屋院图纸并监督搭建，剧中品花楼、烈火山庄、梨院等重要场景均为实景，随着镜头转换快进，一座座建筑平地而起，画面十分震撼，让人印象深刻。

画面十分震撼

快意侠骨

而该剧在武术动作的设计上同样是下足了功夫，在武术指导杜修斌的精心设计下，招招式式行云流水，动作干净利落极具美感，在还原古典东方韵味的基础上，又增添了几分“英气”江湖范儿。不仅如此，在此次曝光的“快意侠骨”版全阵容海报中，也充分体现了该剧利落有力的武术动作设计。所有主演一字排开，周渝民饰演的银雪作为一代高人，白衣飘飘刚柔并济，一手拿剑一手握拳蕴含无穷能量；迪丽热巴饰演的烈如歌眼神果敢坚毅，打出的烈火拳重如霹雷；张彬彬饰演的战枫手持天命刀，双目含星刀锋凛冽；刘芮麟饰演的玉自寒则青衣披身坐于椅上，气质温润却饱含力量……众人在一招一式、兵戈相向间将江湖武林纷争的燃情侠气以及绝美颜值体现的淋漓尽致，别样遒劲，唤醒人心中的武侠热血。

不管是此前曝光的海报片花，还是此番的制作特辑、全阵容海报，无一不在向观众证明，该剧不仅具备“新意”，更在制作上带有诚意，《烈火如歌》的剧组是一个认真创新的剧组。不浴火，不成诗，3月1日，优酷视频全网独播，尽待燃情。

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