《八个女人一台戏》杀青 三代女主八星报喜拜大年

自开拍以来，人设、剧情一直保持神秘状态。时值新春佳节到来之际，关锦鹏导演携片中主演郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪等集体现身，向观众们送上新年祝福。

近日，关锦鹏新片《八个女人一台戏》在香港顺利杀青。自2005年《长恨歌》后，关锦鹏时隔13年再执导筒的最新力作，《八个女人一台戏》集结了郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪、商天娥、周家怡、甘国亮等全明星阵容。自开拍以来，人设、剧情一直保持神秘状态。时值新春佳节到来之际，关锦鹏导演携片中主演郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪等集体现身，向观众们送上新年祝福，一声声“恭喜发财”，喜气洋洋、年味十足。

电影《八个女人一台戏》以著名的“香港中环大会堂”为背景，现女人之间的勾心斗角，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝等三代女星因戏结缘，戏内貌似尔虞我诈，戏外大家却是渊源极深，拍摄氛围更是其乐融融，温暖和谐。借杀青之际，导演携众主演齐齐为观众送祝福，恭喜大家身体健康、万事如意、狗年大吉。

《八个女人一台戏》

郑秀文与关锦鹏导演继《长恨歌》后再度合作，早已从抑郁症中涅槃重生的Sammi，此次更奉献了最自在从容、最好的表演状态，可以说是一个非常美好的“新的开始”。梁咏琪与郑秀文这对相识20年的好闺蜜，此次要在关导的新作中首度尝试“撕破脸”。而内地票房女王白百何，更是首次加盟关锦鹏导演亲自执导的作品，与郑秀文、梁咏琪及赵雅芝等一代人心目中的经典女主首度合作。而内地实力演员齐溪及商天娥、周家怡、甘国亮等众多观众熟悉的老朋友，也倾力加盟，新朋旧友齐相聚。

作为关锦鹏导演时隔13年再度出山执导的全新力作，《八个女人一台戏》自开拍以来就备受关注，这位最擅长拍摄女性电影的传奇导演。在1月份举办的媒体探班活动中，关导曾携众女主惊喜爆料，除郑秀文、梁咏琪表示她们这对现实中好了20年的闺蜜将在戏中首次“撕破脸”，“白娘子”赵雅芝自曝终于演了一个期待已久的不一样角色，1：1搭建的香港中环大会堂场景首度曝光。

剧组

此次白百何惊喜亮相杀青贺年视频，片方更独辟蹊径遮住其发型。至于聚焦度最高的第八个女人到底是谁，目前依旧保持悬念。在电影杀青之际，他不仅为每一个杀青的演员开香槟庆祝，更非常贴心地为他的“八个女人”每人准备了一份温暖而有纪念意义的礼物，即拍戏时他为每位演员讲戏时的照片，同时搭配上精美的镜框。

一起祝福大家新年好

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