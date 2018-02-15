刘强东44岁生日获女儿庆生 冲天辫萌萌哒

2月14日是情人节，而今天也是刘强东44岁生日。清早，账号“章泽天Fans团”就在微博分享了一张女儿拿着写着“生日快乐”的彩色气球给爸爸庆生的照片。

刘强东44岁生日获女儿庆生

新浪娱乐讯 2月14日是情人节，而今天也是刘强东44岁生日。清早，账号“章泽天Fans团”就在微博分享了一张女儿拿着写着“生日快乐”的彩色气球给爸爸庆生的照片，图中刘强东与章泽天的千金扎着一个冲天辫，她看着窗外，只留给镜头一个萌萌哒的背影。

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