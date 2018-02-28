女生第一次经历的事情和第五次有什么区别？

小的时候，渴望快点长大；现在，却巴不得时间走得慢一点。因为我们知道，所谓成长，就是不断和过去说再见。我们得到了许多，也失去了许多。

文章原标题：女生第一次和第五次，有什么区别？

文章来源微信公众号：半夜发癫

“没有人永远18岁，但永远有人18岁。”

第一次恋爱：

确定关系的下一秒，你就赶紧发了一条“余生，请多多指教”的朋友圈。单身多年的你，巴不得向全天下公布恋情。

你觉得他是那个会和你走完一辈子的人，你的全世界都是他。

你每天醒来第一件事，就是看他有没有给你发消息。你每天都想见到他，巴不得二十四小时都黏在他身边。你甚至都开始畅想你们老了，要修一个大大的院子，一起种草养花。

第五次谈恋爱：

确定关系的那晚，你很平静地睡了一觉，然后第二天和他一起约会吃饭看电影。和他在一起的感觉很好，但又说不上哪里好。

从你朋友圈甚至看不出一点脱单的痕迹，如果不是别人主动问起，你都不愿意说自己有对象。你不是为了找个备胎，而是知道爱情这种东西，无需炫耀，毕竟你也不知道，两个人什么时候说分就分。

第一次分手：

你拉着他的手说，我离不开你。他说了句，我们真的不适合，然后转身就走。你冲上去抱着他，求他不要走，他扳开了你的手，然后走了。

你在朋友圈写下一长串文字，好朋友都来问你怎么了。你向每个人说同样的话，每说一次，你都难过一次。

你不知道自己那晚是怎么睡着的，只知道第二天醒来的时候，眼睛是肿的，心里是空的。

以后的日子，你都特别消沉。晚上回到家，就开始哭。听到伤感的音乐，眼泪就止不住的流。偶尔你你点燃一根烟或是扭开一罐啤酒，因为只有这样，你才会觉得好受一点。

过了几天，你感觉自己好些了。你给自己买了一身新衣服，发誓要彻底忘记他。可是没过几天，你又忍不住想起他了。

你终于明白，失恋是一场重感冒，不会一下子就痊愈。它会间间歇歇，反反复复，变着花样的让你难受。

第五次分手：

他在微信上给你说了分手。你回了一个好，然后把他拉黑了。

你知道，对于不爱自己的人，一定要比对方冷酷。

你给闺蜜打了个电话，约她喝酒。你淡定地告诉闺蜜自己分手了，她没有安慰你，给你倒了一杯酒，说“喝”。

到家的时候，你还是哭了。毕竟，是爱过。

你洗了个热水澡，然后敷了张面膜。第二天醒来，你发现因为早睡的原因，气色还不错。下班后，你去做了个头发，然后又买了两身衣服。

你不再自暴自弃，也不会让自己拼命地难过。

因为你知道，只有让自己变得更好，才会遇到下一个。

第一次遇到喜欢的人：

朋友和你开玩笑，说你肯定喜欢他。你红着脸叫她，别闹。你的内心开始变得不平静。你不断地问自己：我真的喜欢他吗？我什么时候喜欢他的？他喜欢我吗？我要不要给他表白？

你每天都坐立不安，满脑子都是他的样子。你开始频繁找他聊天，给他分享一些歌曲；你在朋友圈发一些暧昧的句子，希望他能懂你的心意。

第五次遇到喜欢的人：

你突然发现，自己好像喜欢上他了。你小小地激动了下，毕竟终于不是爱无能了。但很快你又开始失落了，因为你知道，大多数时候，自己喜欢的人压根不会喜欢自己。

你心头的小鹿扑通扑通地撞了几天后，自己撞死了。

没过几天，你看到对方在朋友圈分享了一个特别Low的东西，才想起，这还是自己喜欢过的人。

第一次啪啪：

你羞涩地躺在他的胸口，然后任由他解开自己的纽扣。你紧张得身子不由地发抖，他低下头，吻了你，对你说：“我爱你”。

你觉得有点痛，皱了下眉头。他抱紧你说，我轻点。

在紧张，疼痛，羞涩，好奇。。。中，你发现一切都结束了。

你觉得这种感觉很奇妙，却又说不出所以然。

那晚，你把他抱得很紧，第一次那么害怕失去他。

第五次啪啪：

你和他亲吻了很久，然后开始各种运动。

中途的时候，你主动说：“要不要换个姿势”。他对你鬼魅地一笑，你吻了他一口。

完事之后，你去洗了个澡，然后窝在被窝，拿出手机，回复朋友的微信。

第一次被人追

你欲拒还迎地和对方聊完天，说完晚安。你赶紧和好姐妹分享这个消息，她们都说你桃花到了。

你嘴上说自己还不想谈恋爱，但心里已经想着自己在烛光下被追求的样子了。

第五次被人追：

看到微信那边发来的：“其实我一直很喜欢你”时，你内心毫无波动，甚至发出了一丝冷笑。

因为你知道，这特么都是套路。

你终于明白，为什么女生越大越不容易脱单，不是追的人少了，而是套路见多了，不好骗了。

青春都喂了狗

转眼，又是一年。

才发现，一回头，青春都喂了狗。。。

小的时候，渴望快点长大；现在，却巴不得时间走得慢一点。

因为我们知道，所谓成长，就是不断和过去说再见。我们得到了许多，也失去了许多。

偶尔也会怀恋曾经的傻，当初的笨。

不知道当你穿着高跟鞋走在路上时，会不会羡慕旁边那个穿着帆布鞋的小姑娘。

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