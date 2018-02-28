男朋友到底爱不爱你 你知道怎么看吗

虽然我们普通人达不到这层境界，但我们在谈爱时，如果能把对方当做家人一样去包容，去理解，去心疼，去关心，那么这样的爱情一定很甜很甜。

文章原标题：男友爱不爱你，过个年就知道

文章来源微信公众号：半夜发癫

“想做你恋人，更想做你家人。”

小夕给我说，自己和男友分手消息时，我蛮意外的。

毕竟，年前大家聚会的时候，还看到两个人一副恩爱老夫妻的样子。怎么过个年回来，就分手了。

小夕说，其实在一个星期前，自己就有分手的想法，只是想着大过年的不要毁了心情，就一直隐忍不发。

其实，分手的原因，听起来蛮搞笑的——男友假期长期失踪。

小夕和男友的公司今年放假都比较早，两人早早地一前一后到家了。

以往两人外出什么的，到目的地后都会报一声平安。但这次，男友到家后却没有说一声，小夕给他说自己到家的消息，对方也没个反应。

担心的小夕一通电话打过去，才确定男友平安。

接下来的一段时间，男友便一直保持这种“失联”状态，主动的消息没一个，收到的消息从不回。

男友在电话那头的解释是：“村里网不好。。。”

可小夕明明看到，他在朋友圈炫耀自己刚买的游戏皮肤。

“我也不是要求他每天定时给我汇报自己的行踪，只是这种找不到人的感觉，让我觉得很没安全感。”小夕委屈巴巴地说着自己的苦衷。

有趣的现象

后来，我问了下身边几个恋爱经历丰富的朋友，发现一个有趣的现象：

过年期间，和对方联系紧密程度，和对方在自己心中的重要程度成正比。

“我和前任在一起的时候，一过年回家就开始斗图模式，从家乡风光，到亲戚朋友，从年夜饭到压岁钱，只要看到有趣的东西，我都会拍下来发给她，让她分享我的快乐。但现在这个女朋友就不会，我们在一起才两个多月，感情不深，一回家，谁也不想搭理谁。。。。”

“我和初恋在一起的时候，过年回家基本上就属于互不联系的状态。过年嘛，肯定是陪家人，女朋友自然放一边去。不过我和我现任，即便过年也要黏在一起，我们每晚都会开视频聊天。因为在我心中，她也是我的家人。”

“我也觉得奇怪，在上海的时候，我一天不找他，我就心里慌。可回到家，我一星期不搭理他，都不觉得有什么。可能我只是把他当做一个普通的男朋友，而不是我以后要嫁的那个人。。。”

我一直觉得，爱情有三种境界：

第一种，两个人亲亲嘴，打打炮。打发下寂寞时光，分散荷尔蒙冲动。

第二种，花前月下，你情我侬。你爱我，我也爱你。闲来没事，去看看电影，喝喝小酒；偶尔还牵着小手，来个说走就走的旅游。但是对于未来，两人从没谈过，也没想过。

第三种，彼此感情很深，对双方家庭环境，父母状况都有所了解，甚至连他家有几个表哥都数得清楚。这种情侣，不光把对方当做恋人，更是把对方当做家人。

在乎你

可能有些人会觉得“不就是过年的时候，没搭理对方嘛，有什么好生气的。”

其实，越是过年的时候，越是能看出一个人是否在乎你。

如果一个人上完床，就不搭理你。

那说明，他把你当做炮友，除了性爱，其他的事情，一概不提。

如果那个人会和你分享自己喜欢的音乐，会每天对你道晚安，但你们对彼此的家庭，一概不知。

那说明，他把你当做普通的恋人，除了情爱，其他的一律不说，因为他知道，你们反正也走不到最后。

但如果一个人，除了和你谈情说爱，还告诉你他的人生规划，给你分享他家里的事情，过年的时候，也会问你“宝宝，在干嘛”。那说明，他把你当做那个会和他走到最后的人。

虽然谈恋爱，要水到渠成，不要顾忌太多以后。但我想，但凡深爱的情侣，都希望自己是能够陪对方走到最后的那个人。

希望自己走在红毯上的那天，身边牵着的人，还是眼前这个人。

爱情是两个人的事情，婚姻却是两个家庭的事情。如果你打算和身边那个人从“恋人”成为“夫妻”，那么没事的时候，多和对方说说自己家里的情况，多和爸妈夸夸对方，让彼此更早更好的融入到互相的家庭。

《致青春》里面，有这样一句台词：我们爱一个人，应该像爱祖国，爱山川，爱河流”。

这种爱，不是简单的儿女情长，打打闹闹，而是恒久的大爱。

虽然我们普通人达不到这层境界，但我们在谈爱时，如果能把对方当做家人一样去包容，去理解，去心疼，去关心，那么这样的爱情一定很甜很甜。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）