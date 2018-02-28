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巩俐章子怡的久违合照让CP粉躁动 细数二人同框瞬间

2018年02月28日 07:01 新华网
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2005年，章子怡与巩俐合作了由斯皮尔伯格监制、罗伯·马歇尔执导的影片《艺伎回忆录》，这部电影曾包揽多项国际大奖，同时，也是“巩章”CP粉的最爱。

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　　原标题：巩俐章子怡情人节甜蜜合照 回顾两代谋女郎精彩瞬间

　　今年情人节，章子怡晒出一张与巩俐的亲密自拍照并配文“俐人怡人！两情长远，不在朝暮相见！一朝相见，千言万语！情人节快乐”给网友带来一阵甜蜜暴击，纷纷高举“巩皇章后”大旗的CP粉们，感谢二位女神发糖。两代谋女郎、师姐妹时隔多年罕见同框、搂肩自拍，依然皮肤细腻、笑容迷人，丝毫看不出岁月的痕迹，让网友不禁期待起二位影后的再度合作。下面，就让我们细数章子怡与巩俐同框的精彩瞬间，正确打开这对华人女演员顶级CP。

巩俐和章子怡巩俐和章子怡

　　2004年，由王家卫执导的影片《2046》入围第57届法国戛纳国际电影节主竞赛单元，章子怡和巩俐作为影片主演现身映前红毯。章子怡一身黑色透视连衣裙纤细可人，巩俐一身刺绣旗袍成熟古典。章子怡饰演的白玲和巩俐饰演的苏丽珍在影片中虽没有什么对手戏，但《2046》是二人合作的第一部电影。

出席第57届法国戛纳国际电影节出席第57届法国戛纳国际电影节

　　2005年，章子怡与巩俐合作了由斯皮尔伯格监制、罗伯·马歇尔执导的影片《艺伎回忆录》，这部电影曾包揽多项国际大奖，同时，也是“巩章”CP粉的最爱。章子怡饰演的小百合和巩俐饰演的初桃，一个天真烂漫、一个妖娆霸气，二人的对手戏“火药味”十足。忘我的表演让二人都收获了大把的影后提名，还一同登上了美国《VOGUE》杂志封面，引起了国内外的极大关注。

《艺伎回忆录》《艺伎回忆录》
章子怡、巩俐、杨紫琼章子怡、巩俐、杨紫琼
三位主演三位主演

　　2007年，《艺伎回忆录》三位主演——章子怡、巩俐、杨紫琼在第60届法国戛纳电影节上再度相遇，同框留念。三人均身穿浅色礼服，妆容精致，风华绝代。

再次相遇再次相遇

　　2011年，章子怡凭借在电影《最爱》中的精彩表演获得中国电影导演协会年度最佳女演员，巩俐则作为颁奖嘉宾出席导协表彰大会。红毯上，两代谋女郎拉手前行，多次亲密互动，这对“强强联手”的姐妹花，吸引了在场所有人的目光。

亲密互动亲密互动

　　2014年，章子怡和巩俐一同现身摩纳哥观看LV早春大秀，章子怡的撞色高腰小外套设计感十足，巩俐的黑色小西装干练大气。两代谋女郎同框，章子怡的右手自然放在巩俐腰间，足见姐妹亲密。

携手看秀携手看秀

　　2015年，巩俐作为“时尚界奥斯卡”——Met Ball纽约大都会艺术博物馆慈善舞会的联合主席，主持了这场名为“中国：镜花水月”的活动，众多华人女星惊艳亮相，章子怡、巩俐再度同框。章子怡的白色绣花中式旗袍裙和巩俐的酒红色丝绒刺绣旗袍裙，古典韵味十足，尽显东方特色。

2015年的相遇2015年的相遇
一起合照一起合照

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标签: 巩俐章子怡艺伎回忆录合照巩皇章后

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